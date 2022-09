Mercedes-Benz đem dàn xe hơn 100 tỷ đến trường đua F1 Việt Nam

Mercedes-Benz Driving Festival 2022 là cơ hội để giới báo chí và khoảng 450 khách hàng cũng như đối tác của Mercedes-Benz Việt Nam có thể trải nghiệm thực tế những mẫu xe đáng khao khát của thương hiệu Ngôi sao ba cánh thông qua các bài tập khác nhau. Đến với sự kiện lần này, ngoài sự góp mặt của dàn xe Mercedes-Benz hơn 100 tỷ đồng còn có sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia đến từ nước ngoài, họ sẽ đưa ra những bài tập, hỗ trợ huấn luyện lái xe ở nhiều cấp độ giúp những khách hàng và chủ xe nâng cao kỹ năng lái xe an toàn hơn. Chương trình được diễn ra tại đường đua F1 ở Mỹ Đình, Hà Nội – đường đua đẳng cấp quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với nhiều địa hình đa dạng, đây là đường đua chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn để người tham gia có thể trải nghiệm nhiều thử thách thú vị. Tại MBDF 2022, dàn xe của Mercedes-Benz Việt Nam giá trị hơn 102 tỷ đồng gồm 40 chiếc từ 14 mẫu khác nhau, tương ứng với để khách hàng trải nghiệm, gồm cả sedan lẫn SUV, từ dòng C-Class mới, E-Class, GLC, GLB đến nững chiếc xe nổi bật của thương hiệu Mercedes-AMG như AMG A 35, AMG GLB 35 4 Matic, AMG GLA 45 S 4Mtic+. Ở sự kiện lần này, các khách mời không chỉ tham gia khóa huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn mà còn tham gia vào những trải nghiệm tốc độ của thể thao đua xe cùng Mercedes-Benz Việt Nam. Theo đó, 4 thử thách được mang đến trong chương trình này là Auto Gymkhana - định dạng đua xe trên đường đua ngắn, là nơi các tay lái sẽ thể hiện khả năng lái xe chính xác với tốc độ cao. Tại đường đua này, các tay lái sẽ được chấm điểm liên tục và 8 tay lái tốt nhất sẽ được mời tham dự cuộc đua cuối cùng mang tên “MBDF CHALLENGE 2022”. Với thử thách Drift, người lái sẽ được luyện tập phản xạ để thoát khỏi các tình thế mất lái trong giao thông thường ngày, đồng thời hiểu rõ hơn về Oversteer và tầm quan trọng của những hệ thống an toàn điện tử. Bên cạnh đó là thử thách Rally Experience trên đường ma sát kém, hệ dẫn động sẽ làm chủ cuộc chơi, để người trải nghệm hiểu rõ hơn về sự ưu việt ủa hệ thống dẫn động 4Matic hiện đại cũng như cảm nhận được sức mạnh của hệ truyền động. Cuối cùng là thách thức đua xe thể thao tốc độ, là nơi những chiếc xe cạnh tranh về mặt hiệu suất và khả năng tăng tốc. Điều khiển ở tốc độ cao, người tham gia sẽ có cơ hội để hiểu hơn về những yếu tố tạo nên những chiếc xe Mercedes-Benz, cũng như nâng cao kỹ năng điều khiển xe của mình. Đặc biệt, vừa được chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam trong năm nay, chiếc SUV cỡ nhỏ - Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ lần đầu tiên được đưa vào 1 sự kiện lái và trải nghiệm thực tế cho khách hàng. Mẫu xe mới của gia đình AMG xuất hiện trên đường đua thử thách Auto Gymkhana. MBDF 2022 được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên trưởng Mercedes-Benz khu vực châu Á Thái Bình Dương, ông Peter Hackett, cùng các tay đua đến từ Australia, ngoài ra còn có sự góp mặt của huấn luyện viên Mercedes-Benz khu vực Việt Nam – tay đua Nguyễn Hồng Vinh, cùng đội đua Redline. Theo ông Peter Hackett “Có thể nói, những bài tập thử thách được tôi thiết kế riêng cho đường đua F1 năm nay đều mang độ khó cao và chắc chắn sẽ mang tới những trải nghiệm thực thụ cho người tham gia. Tất nhiên, yếu tố an toàn luôn được chúng tôi chú trọng huấn luyện. MBDF 2022 không chỉ là những trải nghiệm về xe, mà còn mang đến cho người tham gia những kiến thức và kỹ năng, để họ có thể lái xe an toàn hơn.” Sự kiện MBDF 2022 được tổ chức từ ngày 21-25/09. Trong đó, buổi lái và trải nghiệm dành riêng cho khách hàng sẽ diễn ra từ ngày 22-25/09. Nhằm mang đến trải nghiệm lái hoàn hảo nhất, sự kiện đã được giới hạn số lượng người tham dự. Dự kiến, mùa MBDF năm 2022 sẽ tạo nên một lễ hội lái xe đặc biệt hoành tráng cho hơn 450 khách hàng. Video: Khai màn Mercedes-Benz Driving Festival 2022.

Mercedes-Benz Driving Festival 2022 là cơ hội để giới báo chí và khoảng 450 khách hàng cũng như đối tác của Mercedes-Benz Việt Nam có thể trải nghiệm thực tế những mẫu xe đáng khao khát của thương hiệu Ngôi sao ba cánh thông qua các bài tập khác nhau. Đến với sự kiện lần này, ngoài sự góp mặt của dàn xe Mercedes-Benz hơn 100 tỷ đồng còn có sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia đến từ nước ngoài, họ sẽ đưa ra những bài tập, hỗ trợ huấn luyện lái xe ở nhiều cấp độ giúp những khách hàng và chủ xe nâng cao kỹ năng lái xe an toàn hơn. Chương trình được diễn ra tại đường đua F1 ở Mỹ Đình, Hà Nội – đường đua đẳng cấp quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với nhiều địa hình đa dạng, đây là đường đua chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn để người tham gia có thể trải nghiệm nhiều thử thách thú vị. Tại MBDF 2022, dàn xe của Mercedes-Benz Việt Nam giá trị hơn 102 tỷ đồng gồm 40 chiếc từ 14 mẫu khác nhau, tương ứng với để khách hàng trải nghiệm, gồm cả sedan lẫn SUV, từ dòng C-Class mới, E-Class, GLC, GLB đến nững chiếc xe nổi bật của thương hiệu Mercedes-AMG như AMG A 35, AMG GLB 35 4 Matic, AMG GLA 45 S 4Mtic+. Ở sự kiện lần này, các khách mời không chỉ tham gia khóa huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn mà còn tham gia vào những trải nghiệm tốc độ của thể thao đua xe cùng Mercedes-Benz Việt Nam . Theo đó, 4 thử thách được mang đến trong chương trình này là Auto Gymkhana - định dạng đua xe trên đường đua ngắn, là nơi các tay lái sẽ thể hiện khả năng lái xe chính xác với tốc độ cao. Tại đường đua này, các tay lái sẽ được chấm điểm liên tục và 8 tay lái tốt nhất sẽ được mời tham dự cuộc đua cuối cùng mang tên “MBDF CHALLENGE 2022”. Với thử thách Drift, người lái sẽ được luyện tập phản xạ để thoát khỏi các tình thế mất lái trong giao thông thường ngày, đồng thời hiểu rõ hơn về Oversteer và tầm quan trọng của những hệ thống an toàn điện tử. Bên cạnh đó là thử thách Rally Experience trên đường ma sát kém, hệ dẫn động sẽ làm chủ cuộc chơi, để người trải nghệm hiểu rõ hơn về sự ưu việt ủa hệ thống dẫn động 4Matic hiện đại cũng như cảm nhận được sức mạnh của hệ truyền động. Cuối cùng là thách thức đua xe thể thao tốc độ, là nơi những chiếc xe cạnh tranh về mặt hiệu suất và khả năng tăng tốc. Điều khiển ở tốc độ cao, người tham gia sẽ có cơ hội để hiểu hơn về những yếu tố tạo nên những chiếc xe Mercedes-Benz, cũng như nâng cao kỹ năng điều khiển xe của mình. Đặc biệt, vừa được chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam trong năm nay, chiếc SUV cỡ nhỏ - Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ lần đầu tiên được đưa vào 1 sự kiện lái và trải nghiệm thực tế cho khách hàng. Mẫu xe mới của gia đình AMG xuất hiện trên đường đua thử thách Auto Gymkhana. MBDF 2022 được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên trưởng Mercedes-Benz khu vực châu Á Thái Bình Dương, ông Peter Hackett, cùng các tay đua đến từ Australia, ngoài ra còn có sự góp mặt của huấn luyện viên Mercedes-Benz khu vực Việt Nam – tay đua Nguyễn Hồng Vinh, cùng đội đua Redline. Theo ông Peter Hackett “Có thể nói, những bài tập thử thách được tôi thiết kế riêng cho đường đua F1 năm nay đều mang độ khó cao và chắc chắn sẽ mang tới những trải nghiệm thực thụ cho người tham gia. Tất nhiên, yếu tố an toàn luôn được chúng tôi chú trọng huấn luyện. MBDF 2022 không chỉ là những trải nghiệm về xe, mà còn mang đến cho người tham gia những kiến thức và kỹ năng, để họ có thể lái xe an toàn hơn.” Sự kiện MBDF 2022 được tổ chức từ ngày 21-25/09. Trong đó, buổi lái và trải nghiệm dành riêng cho khách hàng sẽ diễn ra từ ngày 22-25/09. Nhằm mang đến trải nghiệm lái hoàn hảo nhất, sự kiện đã được giới hạn số lượng người tham dự. Dự kiến, mùa MBDF năm 2022 sẽ tạo nên một lễ hội lái xe đặc biệt hoành tráng cho hơn 450 khách hàng. Video: Khai màn Mercedes-Benz Driving Festival 2022.