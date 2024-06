Mercedes-Benz C-Class và E-Class tại Việt Nam giảm cả trăm triệu đồng

Cụ thể, Mercedes-Benz C 200 Avantgarde và C 300 AMG được hãng giảm giá 210 triệu đồng. Giá xe giờ đây chỉ còn 1,389 tỷ và 1,889 tỷ đồng. Mức giảm tương ứng của Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus là 260 triệu đồng. Giá xe giờ đây chỉ còn 1,589 tỷ đồng. Là một trong những dòng xe sedan hạng sang được yêu thích nhất tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới chính thức ra mắt từ tháng 4/2022 với sự nâng cấp toàn diện về cả thiết kế lẫn công nghệ tiên tiến nhất, đi cùng giao diện nội thất hoàn toàn khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm. Ở phiên bản này, xe đã được chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mercedes-Benz C200 Avantgarde và C200 Avantgarde Plus là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid EQ Boost. Động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Trong khi đó, Mercedes-Benz C300 AMG lại được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Cả hai động cơ đều đi với hộp số tự động 9G-Tronic 9 cấp. Tượng tự như C-Class, Mercedes-Benz cũng điều chỉnh giá bán của dòng E-Class. Theo đó, bản Mercedes-Benz E 180 giảm 270 triệu đồng, bản E 200 Exclusive giảm 317 triệu và bản E 300 AMG giảm 320 triệu đồng. Giá xe Mercedes-Benz E-Class tại Việt Nam cho ba phiên bản này giờ đây chỉ còn lần lượt là 1,889 tỷ đồng, 2,223 tỷ đồng và 2,889 tỷ đồng. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz E 200 Exclusive và E 300 AMG là động cơ tăng áp 2.0L cho công suất lần lượt 197 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm và 258 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm. Trong khi đó, Mercedes-Benz E 180 sử dụng máy tăng áp 4 xi-lanh 1.5L cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Cả ba phiên bản đều dùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động loại cầu sau. Video: Mercedes C Class từ 2 tỷ đẹp như S-class.

