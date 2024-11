6 loại cây nên trồng trong nhà để “tiền vào như nước“

Theo phong thủy, cây lộc vừng được cho là mang lại tài lộc và may mắn. Màu đỏ của hoa lộc vừng tượng trưng cho hỷ sự. Ảnh: Internet Vì vậy, trồng cây lộc vừng trong khuôn viên nhà, đặc biệt khi cây nở hoa đỏ rực sẽ mang nhiều tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Internet Cây tre được cho là đem lại nhiều may mắn nhất, giúp gia chủ làm ăn phát đạt. Tre cũng là biểu tượng của loại cây phú quý, xua đuổi tà ma, mang lại sự no đủ. Ảnh: Facebook Gia chủ có thể trồng tre trước cửa nhà, xung quanh hàng rào hoặc trong vườn. Ảnh: TretrucNamBo Theo phong thủy, cây thiết mộc lan được cho là mang đến tài lộc và tiền bạc cho gia chủ, đặc biệt là khi cây ra hoa, bởi đó là lúc báo hiệu tiền tài sắp đến. Ảnh: Vietnamnet Thiết mộc lan thường được trồng làm cảnh ngoài vườn, trong nhà hoặc tại cơ quan làm việc. Ảnh: Green Homes Hoa trạng nguyên với màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Do đó, trong phong thủy hoa trạng nguyên được cho là mang đến may mắn, tiền vào như nước, công danh đỗ đạt. Ảnh: Cafeland Tượng trưng cho sự phồn hoa, giàu sang, cây kim tiền giúp gia chủ phát tài. Ảnh: CMT Garden Cây kim tiền dễ sống và thích nghi với môi trường. Loại cây này thường được biếu tặng ở những dịp khai trương, tết đến. Ảnh: Huge Germany Cây phú quý là loài thân thảo, chiều cao trung bình từ 30 - 40 cm. Thân cây màu trắng hồng, được tạo nên từ các bẹ lá đan xen nhau. Ảnh: Internet Theo phong thủy, cây phú quý mang lại nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và sự nghiệp. Ảnh: InternetNhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

