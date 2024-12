Mercedes-Benz 190 SL của vua cà phê Việt có giá 9,2 tỷ

Nhắc đến dòng xe Mercedes-Benz 190 SL mui trần có lẽ rất nhiều đại gia Việt đam mê, thèm muốn sở hữu, nhưng không phải ai có nhu cầu mua cũng sẽ tìm thấy người bán, vì thế, việc doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đã săn lùng được ít nhất 2 chiếc xe Mercedes-Benz 190 SL khá hiếm có tại Việt Nam, khiến không ít người rất bất ngờ, và nó minh chứng cho câu nói, tiền nhiều để làm gì. Theo tìm hiểu được biết, Chủ tịch Trung Nguyên tậu chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-Benz 190 SL đầu tiên của mình vào tháng 11 năm 2022, sau 5 ngày được 1 showroom bán xe bàn giao, chiếc Mercedes-Benz 190 SL được mang đi bấm biển số, và kết quả cho ra 51K-525.15. Còn chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-Benz 190 SL thứ 2 của Qua Vũ cầm lái ra đường vào tháng 11 vừa qua, xe mang biển số 51L-219.37. Cả 2 chiếc xe Mercedes-Benz 190 SL này đều có chung là mang màu sơn bạc, nhưng điểm khác nằm ở mui xe, chiếc đầu tiên có 2 tùy chọn mui là đỏ và đen, nội thất màu đỏ còn khá mới, trong khi xe thứ 2 có mui và nội thất xanh dương. Mercedes-Benz 190 SL còn được xem là "tiểu Mercedes-Benz 300 SL" và số lượng xe ở Việt Nam không vượt quá 2 bàn tay. Được biết, chiếc Mercedes-Benz 190 SL có nội thất màu đỏ về tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ với giá bán lên đến 9,2 tỷ đồng, một con số mà không phải ai cũng dám chi trả cho mẫu xe cổ đã sản xuất cách đây gần 70 năm. Lý do cho việc "Qua" Vũ mua Mercedes-Benz 190 SL có thể vì sở thích những mẫu xe độc lạ ở Việt Nam, cũng như gu chơi xe Mercedes-Benz, ông được cho đã sở hữu hơn 55 chiếc xe có logo "ngôi sao 3 cánh", trong số này, đội hình xe Mercedes-Benz phiên bản SLS, GT, SLK rất đáng nể. 190 SL là xe mui trần hạng sang hai cửa do Mercedes-Benz sản xuất từ tháng 5/1955 đến tháng 2/1963. Được gọi nội bộ là W121, xe lần đầu tiên được trưng bày dưới dạng nguyên mẫu tại Triển lãm ô tô New York năm 1954 và có tùy chọn mui cứng có thể tháo rời. Xe thể thao mui trần Mercedes-Benz 190 SL được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng SOHC nạp khí tự nhiên, dung tích 1.9 lít, trái tim này dựa trên động cơ của huyền thoại cửa cánh chim Mercedes-Benz 300 SL nhưng bị bỏ bớt đi 2 xi-lanh. Sức mạnh này trên xe Mercedes-Benz 190 SL sẽ sản sinh công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Hệ truyền động của xe bao gồm hộp số sàn 4 cấp và dẫn động cầu sau. Với hệ động lực này, Mercedes-Benz 190 SL có thể đạt tốc độ tối đa 171 km/giờ.

Nhắc đến dòng xe Mercedes-Benz 190 SL mui trần có lẽ rất nhiều đại gia Việt đam mê, thèm muốn sở hữu, nhưng không phải ai có nhu cầu mua cũng sẽ tìm thấy người bán, vì thế, việc doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đã săn lùng được ít nhất 2 chiếc xe Mercedes-Benz 190 SL khá hiếm có tại Việt Nam, khiến không ít người rất bất ngờ, và nó minh chứng cho câu nói, tiền nhiều để làm gì. Theo tìm hiểu được biết, Chủ tịch Trung Nguyên tậu chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-Benz 190 SL đầu tiên của mình vào tháng 11 năm 2022, sau 5 ngày được 1 showroom bán xe bàn giao, chiếc Mercedes-Benz 190 SL được mang đi bấm biển số, và kết quả cho ra 51K-525.15. Còn chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-Benz 190 SL thứ 2 của Qua Vũ cầm lái ra đường vào tháng 11 vừa qua, xe mang biển số 51L-219.37. Cả 2 chiếc xe Mercedes-Benz 190 SL này đều có chung là mang màu sơn bạc, nhưng điểm khác nằm ở mui xe, chiếc đầu tiên có 2 tùy chọn mui là đỏ và đen, nội thất màu đỏ còn khá mới, trong khi xe thứ 2 có mui và nội thất xanh dương. Mercedes-Benz 190 SL còn được xem là "tiểu Mercedes-Benz 300 SL" và số lượng xe ở Việt Nam không vượt quá 2 bàn tay. Được biết, chiếc Mercedes-Benz 190 SL có nội thất màu đỏ về tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ với giá bán lên đến 9,2 tỷ đồng, một con số mà không phải ai cũng dám chi trả cho mẫu xe cổ đã sản xuất cách đây gần 70 năm. Lý do cho việc "Qua" Vũ mua Mercedes-Benz 190 SL có thể vì sở thích những mẫu xe độc lạ ở Việt Nam, cũng như gu chơi xe Mercedes-Benz, ông được cho đã sở hữu hơn 55 chiếc xe có logo "ngôi sao 3 cánh", trong số này, đội hình xe Mercedes-Benz phiên bản SLS, GT, SLK rất đáng nể. 190 SL là xe mui trần hạng sang hai cửa do Mercedes-Benz sản xuất từ tháng 5/1955 đến tháng 2/1963. Được gọi nội bộ là W121, xe lần đầu tiên được trưng bày dưới dạng nguyên mẫu tại Triển lãm ô tô New York năm 1954 và có tùy chọn mui cứng có thể tháo rời. Xe thể thao mui trần Mercedes-Benz 190 SL được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng SOHC nạp khí tự nhiên, dung tích 1.9 lít, trái tim này dựa trên động cơ của huyền thoại cửa cánh chim Mercedes-Benz 300 SL nhưng bị bỏ bớt đi 2 xi-lanh. Sức mạnh này trên xe Mercedes-Benz 190 SL sẽ sản sinh công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Hệ truyền động của xe bao gồm hộp số sàn 4 cấp và dẫn động cầu sau. Với hệ động lực này, Mercedes-Benz 190 SL có thể đạt tốc độ tối đa 171 km/giờ.