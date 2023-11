Mercedes-AMG SLC 43 của “Qua” Vũ, chạy 7 năm mới gần 3.000km

Mercedes-AMG là dòng xe hiệu suất cao của hãng xe sang Mercedes-Benz, trước đó, họ chỉ xếp AMG đằng sau tên sản phẩm, như Mercedes-Benz G63 AMG, Mercedes-Benz SLS AMG, tuy nhiên sau này, hãng xe Đức đã đẩy AMG xếp sau Mercedes, rút gọn lại cũng là thể hiện độ chất cho các sản phẩm của mình. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thú vui là sưu tập dàn xe hiệu suất cao của Mercedes-Benz, vì thế, khi hay tin showroom siêu xe quen thuộc của mình mới săn được 1 chiếc xe Mercedes-AMG SLC 43 cực hiếm, doanh nhân này đã nhanh chóng mua lại. Thông tin chúng tôi tìm hiểu có được, chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-AMG SLC 43 của Đặng Lê Nguyên Vũ mới xuất hiện trên đường phố Sài Gonf có lý lịch khá đặc biệt. Cụ thể, chiếc xe thể thao Mercedes-Benz SLC 43 mui trần này được đưa về nước vào tháng 9/2016 để trưng bày tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016. Sau đó, đại lý đã nhanh chóng tìm chủ nhân cho mẫu xe này, tuy nhiên, có lẽ vì độ độc, bản hiệu suất cao, và giá bán không rẻ nên chiếc Mercedes-Benz SLC 43 đã nhiều lần được chuyển showroom của hãng để tìm vận may nhưng không có khách nào để ý. Chỉ đến khi 1 đại gia ở Sài thành chốt đơn chiếc xe thể thao hiệu suất cao Mercedes-AMG GT S, nhìn thấy được sự dễ thương trong thiết kế, sức mạnh của động cơ và quan trọng, chỉ có 1 xe duy nhất về nước, nên đã xuống tiền mua luôn chiếc xe thể thao hàng hiếm Mercedes-Benz SLC 43 mui trần. Đặc biệt hơn, người này đã yêu cầu hãng sơn lại ngoại thất chiếc xe thể thao hàng hiếm Mercedes-Benz SLC 43 mui trần từ màu đen sang vàng, để tông xuyệt tông với ngoại thất xe Mercedes-AMG GT S của mình đặt mua chính hãng. Điều không ai ngờ tới là dù sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz SLC 43 này được 4 năm, nhưng chủ xe rất hiếm khi cho xe lăn bánh, điều này đã thể hiện rất rõ qua việc đồng hồ công tơ mét của xe chỉ mới dừng lại ở con số chỉ 2.810 km (ghi nhận khi ông Vũ lái xe qua quận 5). Như vậy, tính từ lúc xe mới về nước cho đến khi được ông Đặng Lê Nguyên Vũ lái ra đường vào ngày 4/11, đã hơn 7 năm, và chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-Benz SLC 43 này lăn bánh chưa qua 3.000 km, trải qua 2 đời chủ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại xe từ năm ngoái. Về ngoại thất, chiếc xe Mercedes-Benz SLC 43 sau khi về tay "Qua" Vũ đã được dán lại màu bạc, 1 số chi tiết được dán hoặc sơn đen lại, tạo điểm nhấn, bộ mâm vẫn để nguyên bản và tất nhiên, 2 bên cửa xe, được dán thêm UN, cách nhận biết các siêu xe, xe thể thao cùng nhiều dòng xe khác của ông Vũ. Vì trong 7 năm chỉ chạy chưa đến 3.000 km, vì thế, nội thất của chiếc xe thể thao Mercedes-Benz SLC 43 mui trần này cũng không bị lão hóa theo thời gian nhiều,2 bên ghế chỉ xuất hiện vài nết nhăn không đáng kể, ghế ngồi của xe được bọc da 2 màu là đỏ và đen. Các nút bấm trên xe còn rất mới, điều rất hiếm gặp trên các mẫu xe đã trải qua cùng với chủ nhân trên 5 năm. Thiết kế nội thất của Mercedes-Benz SLC 43 so với bản tiêu chuẩn chỉ được nâng cấp một số chi tiết như vô lăng thể thao, cụm đồng hồ cải tiến và bộ phụ kiện bằng nhôm với bề ngoài giả sợi carbon. Ghế ngồi sử dụng da Nappa đi kèm hệ thống thông tin giải trí Comand với màn hình 7 inch độ phân giải cao hơn, ngoài ra, còn có dàn âm thanh đến từ thương hiệu Harman Kardon. Tất nhiên không thiếu các chi tiết bằng carbon nhám. Vì là xe mui trần, vì thế, chiếc xe thể thao Mercedes-Benz SLC 43 phải hy sinh 1 phần cốp khoang hành lý để chứa bộ mui xếp cứng của xe. Theo hãng Mercedes-Benz, mui xếp cứng của SLC 43 có thể đóng/mở trong vòng 16 giây, ngoài ra, người dùng còn có thể đóng hoặc mở khi xe đang chạy ở vận tốc dưới 40 km/h. Mercedes-Benz SLC 43 sử dụng động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp mới giúp Mercedes-Benz SLC 43 tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 96 km/h trong 4,6 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Xe thể thao Mercedes-Benz SLC 43 mui trần còn có 5 chế độ lái khác nhau bao gồm Comfort, Sport, Sport+, Eco và Individual. Các chế độ lái sẽ khiến xe thay đổi cài đặt động cơ, hộp số, cơ cấu lái và hệ thống treo. Mercedes-Benz SLC 43 được trang bị nhiều tính năng an toàn như camera chiếu hậu và hệ thống hỗ trợ phanh linh hoạt tiêu chuẩn mới. Hệ thống sẽ cảnh báo người lái nếu phát hiện ra nguy cơ va chạm. Nếu người lái không kịp phản ứng, hệ thống sẽ tự động phanh xe lại để tránh va chạm hoặc giảm mức độ thương vong. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Mercedes-AMG SLS.

