Mercedes-AMG S63 độc nhất Việt Nam bị “dìm giá” tới 4 tỷ đồng

Gần đây, thông tin một chiếc xe thuộc diện độc nhất vô nhị tại thị trường Việt Nam là mẫu xe Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic được chủ xe cho lên sàn tìm người mua mới đã thu hút sự quan tâm của giới chơi xe trong khắp cả nước. Thông tin rao bán của chủ nhân chiếc xe sang Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic cho thấy xe đã lăn bánh được quãng đường dài 25.581 km, xe đăng ký lần đầu tại Việt Nam vào năm 2016 và chưa trải qua đời chủ thứ 2 nào tại dải đất hình chữ S này. Mức giá xe Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic có một không hai tại Việt Nam đưa ra cho ai có ý định tậu hàng độc này về garage là hơn 6 tỷ đồng. Đáng chú ý là sau 1 ngày đăng tin rao bán, chủ nhân chiếc Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic khá tức giận trước cách các "tay cò" đạp giá xe của mình xuống tận dưới đáy. Theo đó, một số người đã trả chủ nhân chiếc xe Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic này khoảng 4 tỷ đồng. Tất nhiên là người sành chơi xe này không chịu bán với mức lỗ hơn 2 tỷ đồng so với giá xe mà mình đưa ra. Chỉ cần nhìn vào tiếng tăm của chiếc Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic này cũng đủ hiểu chủ xe chỉ bán hoặc trao đổi với người có chung niềm đam mê. Vẻ đẹp của chiếc Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic duy nhất ở Việt Nam đang được chủ xe rao bán hơn 6 tỷ đồng. Nhiều người bảo rằng với mức giá hơn 6 tỷ đồng này, các khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn cho các mẫu xe mới đang "hot" trên thị trường chẳng hạn như Mercedes-Benz S400 4Matic Coupe hay BMW 750Li, nhưng đẳng cấp của 2 mẫu xe này nằm dưới phân khúc của AMG S63 Coupe 4Matic là khá xa. So với phiên bản sedan, Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic đã bị loại bỏ hai cánh cửa phía sau nhưng bù lại là bộ body kit mới khỏe khoắn hơn trước và nội thất dành cho khoang lái cũng giữ lại được vẻ sang trọng. Kết hợp cùng hộp số tự động bảy cấp AMG SPEEDSHIFT MCT 7 cùng hệ dẫn động 4 bánh, Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên100 km/h chỉ trong thời gian 3,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Ngoài ra, Mercedes-AMG S63 Coupe 4Matic còn được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic, kết hợp hệ thống giảm xóc thích ứng ADS Plus và hệ thống kiểm soát thân xe tự động Vicdeo: Mercedes AMG S63 Coupe độc nhất Việt Nam nổi bật với màu áo mới tại Hà Nội (Nguồn: Johnny & SuperCar).

