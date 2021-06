Mercedes-AMG GT R SpeedLegend - siêu xe không kính chắn gió

Trên thế giới, xu hướng theo phong cách không mui, không kính chắn gió (speedster) ở các mẫu siêu xe thể thao đang nở rộ. Ferrari Monza SP1 và SP2, McLaren Elva, Aston Martin V12 Speedster là những cái tên điển hình và gần đây nhất là Mercedes-McLaren SLR Stirling Moss mới. Với mẫu xe thể thao 2 chỗ ngồi mang thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes-AMG GT R đây là bản speedster đầu tiên. Siêu phẩm Mercedes-AMG GT R được đặt tên SpeedLegend do Roland A. Bussink, một nhà thiết kế người Đức hợp với cùng HWA AG, có trụ sở tại Đức. Kích thước tổng thể AMG GT R SpeedLegend không thay đổi, xe vẫn có cánh gió nhưng phần mui và kính chắn gió nguyên bản đã được lược bỏ. Thay vào đó là một khung chịu lực (speedbow) làm bằng sợi carbon nằm chính giữa khoang lái và nối với thanh chống lật phía sau 2 ghế. Kiểu thiết kế này khá giống với bộ phận "Halo" ở xe đua Công thức 1. Do đã bỏ mui nên thanh chống lật đã được thiết kế lại hoàn toàn. Mặt dưới khung chịu lực nhà thiết kế đã đặt một dải đèn LED nhằm tạo điểm nhấn. Do không có mui và kính chắn gió nên tài xế và hành khách phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe. Một số bộ phận khác ở GT R SpeedLegend cũng được đặt làm riêng như tấm hút gió làm bằng sợi carbon ở hốc bánh trước, nhẹ hơn 100 kg so với bản GT R Roadster tiêu chuẩn giúp chiếc xe di chuyển linh hoạt ở tốc độ cao. Ngoại hình xe được sơn đen mờ đồng nhất với các chi tiết carbon Nhờ can thiệp sâu vào động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mà GT R SpeedLegend sở hữu sức mạnh lên tới 850 mã lực, mạnh hơn GT R bản tiêu chuẩn (586 mã lực) và GT R Black Series (731 mã lực). Ngoài kiểu dáng độc đáo, khách mua có thể lựa chọn các đường nét hoa văn hình chữ Y ở ghế ngồi cùng bất cứ màu sắc ưa thích nào.Mercedes-AMG GT R SpeedLegend giới hạn chỉ có 5 xe được sản xuất trên toàn cầu và đều đã có chủ. Giá bán không được tiết lộ nhưng chắc chắn sẽ không hề rẻ. Video: Ngắm Mercedes MANSORY McLaren SLR hàng siêu hiếm.

