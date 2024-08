Mercedes-AMG GT 63 Pro - coupe mạnh 603 mã lực như xe đường đua

Mercedes-AMG GT 63 Pro 2025 mới được thiết kế để tối ưu khả năng khí động học. Phần đầu xe được tinh chỉnh lại với điểm nhấn là khe gió ở hai bên có kích thước khổng lồ. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát không khí AirPanel chủ động, giúp giảm tới gần 30 kg lực nâng của không khí tác động lên xe. Khu vực phía sau của Mercedes-AMG GT 63 Pro bản coupe nổi bật với cánh gió cỡ lớn đặt trên nóc cốp, tương tự mẫu AMG One. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ bodykit khí động học bằng sợi carbon bao gồm bộ chia gió phía trước, cánh khuếch tán gió phía sau và khe thoát gió đặt 2 bên vòm bánh xe. Mercedes-AMG GT 63 Pro sở hữu bộ mâm kích thước 21 inch đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 5 hoặc Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Đặc biệt hơn, xe được trang bị bộ phanh gốm có kích thước lớn nhất từ trước đến nay của AMG, lên tới 16,5 inch cùng với kẹp phanh 6 piston. Ở bên trong, Mercedes-AMG GT 63 Pro có ghế AMG Performance và vô lăng thể thao. Xe cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 11,9 inch. Sức mạnh của Mercedes-AMG GT 63 Pro được cung cấp bởi động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép sản sinh công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 849 Nm. So với GT 63 bản thường, mẫu xe mới mạnh hơn 26 mã lực và 50 Nm lực kéo. Đi kèm với đó là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thiết lập này cho phép chiếc coupe tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 3,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 317 km/h. Nhằm hỗ trợ động cơ V8 phát huy tối đa sức mạnh, xe được trang bị thêm hai bộ tản nhiệt để tăng hiệu quả làm mát và hiệu suất đường đua. Mẫu coupe thể thao này còn được bổ sung hệ thống làm mát chủ động cho hộp số phụ cũng như các bộ tản nhiệt cho bộ vi sai trước và sau. Các nhà thiết kế cũng đã tinh chỉnh các cánh gió dưới gầm xe và tấm ốp phanh để "tối ưu hóa luồng khí đến phanh, giúp tăng độ bền và ngăn nhiệt độ phanh quá cao". Tương tự nhiều mẫu xe thể thao khác, GT 63 Pro cũng được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình chủ động và đánh lái trục sau chủ động. Michael Schiebe, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mercedes-AMG GmbH, cho biết: “Nếu bạn không chỉ muốn tận hưởng chiếc AMG GT của mình trên đường phố thông thường mà còn muốn trải nghiệm cảm giác tốc độ trên đường đua, thì GT 63 Pro là sự lựa chọn lý tưởng”. “Sự kết hợp độc đáo giữa hiệu suất và tính thực dụng của GT 63 Pro khiến nó trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho dòng xe AMG GT của chúng tôi, dòng xe có nhiều điều để khiến những tín đồ xe thể thao phải say đắm”. Hiện mức giá xe Mercedes-AMG GT 63 Pro 2025 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG GT 63 Pro 2025 mới.

Mercedes-AMG GT 63 Pro 2025 mới được thiết kế để tối ưu khả năng khí động học. Phần đầu xe được tinh chỉnh lại với điểm nhấn là khe gió ở hai bên có kích thước khổng lồ. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát không khí AirPanel chủ động, giúp giảm tới gần 30 kg lực nâng của không khí tác động lên xe. Khu vực phía sau của Mercedes-AMG GT 63 Pro bản coupe nổi bật với cánh gió cỡ lớn đặt trên nóc cốp, tương tự mẫu AMG One. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ bodykit khí động học bằng sợi carbon bao gồm bộ chia gió phía trước, cánh khuếch tán gió phía sau và khe thoát gió đặt 2 bên vòm bánh xe. Mercedes-AMG GT 63 Pro sở hữu bộ mâm kích thước 21 inch đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 5 hoặc Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Đặc biệt hơn, xe được trang bị bộ phanh gốm có kích thước lớn nhất từ trước đến nay của AMG, lên tới 16,5 inch cùng với kẹp phanh 6 piston. Ở bên trong, Mercedes-AMG GT 63 Pro có ghế AMG Performance và vô lăng thể thao. Xe cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 11,9 inch. Sức mạnh của Mercedes-AMG GT 63 Pro được cung cấp bởi động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép sản sinh công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 849 Nm. So với GT 63 bản thường, mẫu xe mới mạnh hơn 26 mã lực và 50 Nm lực kéo. Đi kèm với đó là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thiết lập này cho phép chiếc coupe tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 3,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 317 km/h. Nhằm hỗ trợ động cơ V8 phát huy tối đa sức mạnh, xe được trang bị thêm hai bộ tản nhiệt để tăng hiệu quả làm mát và hiệu suất đường đua. Mẫu coupe thể thao này còn được bổ sung hệ thống làm mát chủ động cho hộp số phụ cũng như các bộ tản nhiệt cho bộ vi sai trước và sau. Các nhà thiết kế cũng đã tinh chỉnh các cánh gió dưới gầm xe và tấm ốp phanh để "tối ưu hóa luồng khí đến phanh, giúp tăng độ bền và ngăn nhiệt độ phanh quá cao". Tương tự nhiều mẫu xe thể thao khác, GT 63 Pro cũng được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình chủ động và đánh lái trục sau chủ động. Michael Schiebe, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mercedes-AMG GmbH, cho biết: “Nếu bạn không chỉ muốn tận hưởng chiếc AMG GT của mình trên đường phố thông thường mà còn muốn trải nghiệm cảm giác tốc độ trên đường đua, thì GT 63 Pro là sự lựa chọn lý tưởng”. “Sự kết hợp độc đáo giữa hiệu suất và tính thực dụng của GT 63 Pro khiến nó trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho dòng xe AMG GT của chúng tôi, dòng xe có nhiều điều để khiến những tín đồ xe thể thao phải say đắm”. Hiện mức giá xe Mercedes-AMG GT 63 Pro 2025 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG GT 63 Pro 2025 mới.