Mercedes-AMG GT 63 S E Performance sở hữu khả năng tăng tốc hàng đầu

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 2025 mới chính là chiếc AMG GT nhanh nhất và mạnh mẽ nhất cho đến nay, với công suất 805 mã lực từ động cơ biturbo V8 kết hợp với một động cơ điện gắn phía sau. GT 63 S E Performance là mẫu xe thương mại có khả năng tăng tốc nhanh nhất từ trước đến nay, xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 2,8 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với mẫu siêu xe AMG One. Tuy nhiên, mẫu xe hiện có khả năng đạt tốc độ tối đa 320 km/h, thấp hơn khoảng 32 km/h so với mẫu xe hiệu năng cao lấy cảm hứng từ F1. Công suất tổng hợp của động cơ Hybrid đem tới mức 805 mã lực và mô-men xoắn hệ thống dao động ở mức 1.080 Nm đến1.420 Nm, vượt qua AMG GT Black Series thế hệ trước. Chỉ riêng động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép đã tạo ra công suất 603 mã lực, vượt con số 577 mã lực của AMG GT 63. Ở mẫu Mercedes-AMG GT 63 S E Performance bản hybrid, xe được gắn thêm một động cơ điện tăng thêm 201 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ thống AMG Performance 4Matic+ biến thiên hoàn toàn và được trang bị đi kèm với hộp số AMG Speedshift MCT 9G chín cấp. Ngoài ra, động cơ điện được trang bị hộp số hai cấp, trong khi bộ vi sai hạn chế trượt cơ học giúp nâng cao hiệu suất ở trục sau. Là sản phẩm chủ lực của dòng Mercedes-Benz thể thao, mẫu xe được trang bị rất nhiều tính năng hướng đến hiệu năng theo tiêu chuẩn. Xe sở hữu hệ thống treo AMG Active Ride Control với tính năng hệ thống lái trục sau, phanh hiệu năng cao bằng gốm mạnh mẽ nhất và xe được trang bị bao gồm tám chế độ lái được truy cập thông qua công tắc AMG Dynamic Select. Hệ thống pin lithium-ion 6,1 kWh cũng được gắn trên trục sau để phân bổ trọng lượng tối ưu và có hệ thống làm mát trực tiếp đã được nâng cấp. Nếu bộ pin được sạc đầy, xe có thể chạy điện hoàn toàn trên quãng đường khoảng 13 km. Xe động thời cũng được trang bị hệ thống phanh tái sinh với 4 cấp độ tiện dụng. Mẫu xe thể thao hiệu năng cao GT 63 S E Performance là mẫu xe thứ 4 trong gia đình AMG GT sau GT 53 và 63 chạy bằng động cơ V8 và GT 43. Về tổng thể, mẫu xe được trang bị bộ bodykit với các phiên bản chạy bằng động cơ V8 nhỏ hơn và logo E Performance được trang bị trên phần vè trước thể hiện đặc tính điện hóa của xe. Mẫu xe cũng được trang bị tiêu chuẩn với các chi tiết khí động học chủ động nhằm thích ứng với nhu cầu của hệ truyền động PHEV. Bên trong khoang nội thất, mẫu xe được trang bị ghế thể thao AMG chỉnh điện với ba chế độ massage và nhiều tùy chọn tùy chỉnh thông qua chương trình cá nhân hóa Manufaktur. E Performance cũng có màn hình cỡ lớn dành riêng cho hệ thống thông tin giải trí MBUX giống như phiên bản GT bốn cửa.Giá xe Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 2025 sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt thị trường, dự kiến trong những tháng tới. Video: Giưới thiệu Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 2025.

