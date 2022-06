Mercedes-AMG G63 khiến hot girl Việt "mê mệt" thêm bản gầm cao

Mẫu xe việt dã hạng sang Mercedes-Benz G500 4×4² đã bị ngừng sản xuất vào năm 2018. Sau 4 năm, mẫu xe thay thế Mercedes-Benz G500 4×4² đã chính thức quay trở lại thị trường dưới cái tên Mercedes-AMG G63 4x4² thế hệ mới. Khác với Mercedes-Benz G500 4×4², mẫu xe mới này được phát triển dựa trên SUV hạng sang hiệu suất cao Mercedes-AMG G63. Do đó, "trái tim" của Mercedes-AMG G63 4x4² 2022 mới là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 585 mã lực. So với Mercedes-Benz G500 4×4², xe mạnh hơn đến 163 mã lực. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4x4² mới. Nhiều khả năng đây sẽ là một trong những phiên bản cuối cùng của dòng xe Mercedes-Benz G-Class được trang bị động cơ xăng V8 kể trên. Do đó, mẫu xe này hứa hẹn sẽ có giá trị sưu tập cao và được nhiều người săn đón. Chưa hết, Mercedes-AMG G63 4x4² còn được nâng cấp cả hệ thống treo và bổ sung hệ thống cầu trục gián tiếp (portal axle) để nâng cao gầm. Trong khi đó, hệ thống treo độc lập phía trước của dòng Mercedes-Benz G-Class thế hệ hiện tại vẫn được giữ lại trên xe. Theo hãng Mercedes-Benz, Mercedes-AMG G63 4x4² có chiều cao gầm tăng lên 350 mm và khả năng lội nước 909 mm. Như vậy, chiều cao gầm của xe tăng 109 mm so với Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn nhưng giảm 91 mm so với Mercedes-Benz G500 4×4². Trong khi đó, khả năng lội nước của xe tăng 293 mm so với Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn và giảm 91 mm so với Mercedes-Benz G500 4×4². Chưa hết, Mercedes-AMG G63 4x4² còn có thể leo dốc 45 độ. Tương tự Mercedes-Benz G500 4×4², Mercedes-AMG G63 4x4² cũng có một số thay đổi về thiết kế và trang bị so với bản thường. Theo đó, xe được bổ sung ốp cua lốp mở rộng và được làm bằng sợi carbon bền, nhẹ. Nằm bên trong hốc bánh của xe là vành la-zăng có đường kính 22 inch và bộ lốp hầm hố. Ngoài ra, G63 4x4² còn có một số chi tiết ngoại thất làm bằng sợi carbon khác như dàn đèn off-road trên nóc và giá treo lốp dự phòng phía sau. Nếu chi thêm tiền, người mua có thể trang bị baga nóc và thang phía sau cho chiếc Mercedes-AMG G63 4x4² của mình. Nẹp trên cửa bên sườn bằng sợi carbon cũng là trang bị tùy chọn của mẫu SUV việt dã này. Bên cạnh đó, hãng Mercedes-Benz còn chuẩn bị ít nhất 40 màu sơn ngoại thất cho khách hàng chọn khi mua Mercedes-AMG G63 4x4². Riêng chiếc xe trong hình ảnh do hãng tung ra được sơn màu xanh Green Hell Magno tương tự siêu xe AMG GT R. Bước vào bên trong Mercedes-AMG G63 4x4², người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất sang trọng hơn nhờ hệ thống đèn viền bổ sung, chất liệu da Nappa và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Ngoài ra, người mua có thể chọn màu chỉ khâu và các chất liệu cao cấp khác cho chiếc xe của mình. Thậm chí, nếu khách hàng muốn ốp gỗ cho sàn khoang hành lý của Mercedes-AMG G63 4x4² thì thương hiệu ngôi sao 3 cánh cũng sẵn sàng chiều lòng. Hiện hãng Mercedes-Benz vẫn chưa công bố đầy đủ thông tin về mẫu SUV hạng sang này. Ngay cả giá xe Mercedes-AMG G63 4x4² cũng chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, mẫu xe này sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn. Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes-AMG G63 4x4² 2022.

