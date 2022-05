Mercedes-AMG G63 độ Carlex Design rao bán 13,6 tỷ ở Sài Gòn

Đặc biệt hơn, đây là chiếc Mercedes-AMG G63 độ Carlex Design nâng cấp phần nội thất nhằm đánh dấu phiên bản kỉ niệm 40 năm dòng xe huyền thoại G-Class của hãng Mercedes-Benz ra đời. Mẫu SUV địa hình hiệu năng cao của hãng Mercedes sở hữu kích thước 4.725 x 1.931 x 1.969 mm (DxRxC), trục cơ sở dài 2.890 mm. Đầu xe vẫn có thiết kế giống với những chiếc Mercedes-AMG G63 thế hệ mới thông thường khác như cản trước có các hốc hút gió cỡ lớn, lưới tản nhiệt nan dọc cùng logo là cách bố trí đặc trưng của dòng AMG mang tên Panamericana. Đèn pha LED Multibeam dạng tròn, đèn xi-nhan được bố trí tách biệt phía trên nắp ca-pô. Thân xe được bổ sung một dải đen chạy dọc thân xe cùng tên phiên bản “40 years of G-Class” nhằm đánh dấu sự khác biệt so với những chiếc G63 khác. Ngoài ra, xe vẫn sở hữu cụm gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ cùng camera thuộc hệ thống camera 360 độ. Mâm xe đa chấu của AMG, kích thước 22 inch sơn đen, ẩn sâu bên trong là cùm phanh sơn đỏ. Hệ thống ống xả đặt đối xứng hai bên thân xe. Phần đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu dạng LED, logo “G63″ cùng tên phân nhánh hiệu suất cao của Mercedes mang tên AMG được gắn hai bên đuôi xe. Ốp bánh dự phòng sơn trùng màu ngoại thất. Bước vào bên trong, nội thất của xe được thay đổi hoàn toàn với chất liệu da mới của sang trọng hơn kết hợp từ hai tông màu đen và nâu của hãng độ Carlex Design. Vô-lăng 4 chấu thể thao AMG bọc da tích hợp nhiều nút bấm hỗ trợ người lái, ngoài ra còn có 2 núm điều chỉnh chế độ chạy, hệ thống treo, âm thanh ống xả. Phần ghế ngồi phía trước được thay mới hoàn toàn bằng loại thể thao hơn giúp ôm sát người hơn khi xe đang trên khúc cua. Logo của phiên bản đặc biệt được trang trí tại nhiều chi tiết như ghế ngồi, thành cửa xe,… Nhiều chi tiết được ốp carbon như ốp cánh cửa, cụm điều khiển trung tâm, ốp viền màn hình. Phần tay nắm bên ghế phụ được gắn dòng chữ “40 Years Of Legend”. Màn hình đôi kích thước 12,3 inch ở bảng táp-lô, hàng ghế sau cũng được trang bị hai màn hình android đặt tựa lưng hàng ghế trước. Một số trang bị khác bao gồm , ô cửa gió điều hoà kiểu tuabin, đèn viền nội thất 64 màu, loa Burmester, điều hòa tự động ba vùng, cửa sổ trời,… Mercedes-AMG G 63 phiên bản kỉ niệm 40 năm vẫn sử dụng động cơ V8, 4 lít tăng áp kép, sản sinh 577 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Kết hợp hộp số tự động 9 cấp. G63 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và tốc độ tối đa lên tới 210 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG G63 độ Carlex Design này hiện đang được chào bán 13,6 tỷ ở TP HCM. Video: Mercedes-AMG G63 Yachting Edition độ Carlex Design.

