Mercedes-AMG C63 2023 lộ diện, mạnh tới 671 mã lực

Chiếc Mercedes-AMG C63 2023 mới có mặt tại Goodwood Festival of Speed trông đã khá hoàn thiện, tuy nhiên, xe vẫn được ngụy trang cẩn thận bằng lớp decal "E Performance" từng xuất hiện trên chiếc AMG One và AMG GT 63 S E Performance. Tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2022 diễn ra vào tuần trước, Mercedes-AMG đã mang đến mẫu sedan hiệu suất cao đầu bảng C63, mặc dù dòng sản phẩm này chưa được ra mắt. Có thể thấy Mercedes-AMG C63 2023 thể thao sở hữu các hốc gió lớn hơn, thân xe rộng hơn, mâm xe đa chấu 20 inch thiết kế mới với phanh lớn hơn, ống xả kép hình chữ nhật, cản trước / sau mạnh mẽ hơn và cánh gió lớn hơn. Được biết, Mercedes-AMG C63 thế hệ mới sẽ không dùng động cơ V8 nữa, mà thay bằng động cơ tăng áp 4 xi-lanh kết hợp động cơ điện, cho tổng công suất 671 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm, tăng 168 mã lực và 50 Nm so với cỗ máy tăng áp kép V8 4.0L của C63 S. AMG C63 mới cũng sẽ loại bỏ hệ dẫn động cầu sau truyền thống và chuyển sang hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mercedes-AMG C63 thế hệ mới đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ chính thức trình làng vào vài tháng tới. Video: Mẫu xe thể thao Mercedes-AMG C63 2023 lộ diện.

