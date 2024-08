Mercedes-AMG C43, A35, GLE 53 giảm giá cao nhất tới 490 triệu đồng

Mercedes-AMG C43 4Matic giảm 300 triệu đồng

Theo thông tin mới nhất, Mercedes-AMG C43 4Matic tại Việt Nam điều chỉnh giá chỉ còn 2,599 tỷ đồng, giảm 361 triệu so với giá thời điểm ra mắt là 2,960 tỷ đồng; mức giá này áp dụng từ ngày 1/8/2024. Mercedes-AMG C43 4Matic chính thức ra mắt Việt Nam vào tháng 8/2023. Mức giá mới của C43 4Matic cao hơn C 300 AMG khoảng 711 triệu đồng; điều này giúp mẫu xe hiệu suất cao AMG tại Việt Nam cực kỳ hấp dẫn. Mercedes-AMG C43 4Matic có số VIN 2023 và số lượng xe không nhiều. Mặc dù C43 4Matic VIN 2023 nhưng không có sự khác biệt so với xe sản xuất năm 2024.Mercedes-AMG C43 4Matic là phiên bản cận cao cấp nhất của dòng C-Class, chỉ xếp sau C 63 S. C43 4Matic là mẫu xe AMG được MBV lắp ráp trong nước và có mức độ hoàn thiện như bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức theo tiêu chí “One Man, One Engine” duy trì khi nhập khẩu nguyên khối động cơ từ nhà máy tại Affalterbach, Đức. Mercedes-AMG C43 có sự khác biệt rõ rệt khi đặt với các mẫu Mercedes-Benz C-Class từ ngoại hình như lưới tản nhiệt nan dọc Panamericana đặc trưng AMG, đèn chiếu sáng trước Digital Light, mâm đa chấu 19 inch, kẹp phanh AMG màu đỏ, cánh gió liền cốp và cặp ống xả kép mạ chrome. Nội thất Mercedes-AMG C43 có nhiều tương đồng với C300 AMG, tông màu chủ đạo đỏ – đen và các trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng kích thước 11,9 inch hệ thống thông tin giải trí MBUX. Vô-lăng Mercedes-AMG C43 mang phong cách thể thao với hai núm xoay chọn chế độ lái AMG Dynamic Select, điều khiển âm thanh ống xả. Mercedes-AMG C43 4Matic trang bị động cơ mild-hybrid (mã M139l) dung tích 2.0L 4 xy-lanh, bổ trợ bởi công nghệ hybrid 48V tích hợp máy phát cho khả năng tạm thời tăng công suất hệ thống thêm 14 mã lực. Công suất tối đa đạt 402 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic. Mercedes-AMG C43 4Matic chỉ mất 4.6 giây để tăng tốc từ 0-100km/h. Tỷ lệ phân bố mô-men xoắn lần lượt là 31% cho bánh trước và 69% cho bánh sau. Xe có 5 chế độ lái gồm Slippery, Comfort, Sport, Sport+ và Individual; đặc biệt chế độ lái “Race Start”. Mercedes-AMG A35 giảm hơn 180 triệu đồng

Mercedes-AMG A35 4Matic tại Việt Nam cũng được điều chỉnh giá bán từ ngày 1/8/2024, mức giá mới là 1,818 tỷ đồng, giảm 182 triệu so với giá cũ. Mercedes-AMG A35 4Matic là biến thể sedan của dòng A-Class, ở thời điểm này A 35 4Matic là chiếc AMG có mức giá dễ “chơi” nhất tại Việt Nam. Còn phiên bản A45 là biến thể của hatchback. Ngoại hình Mercedes-AMG A35 4Matic đậm chất AMG với mâm 19 inch được thiết kế 5 chấu kép cùm phanh cỡ lớn, lưới tản nhiệt nan đôi, thanh giảm chấn AMG, các chi tiết mạ crôm là những thiết kế đặc trưng của AMG. Nội thất A35 4MATIC sedan mang cảm hứng từ tương lai cao cấp hướng đến sự cao cấp vượt trội. Hệ thống đèn viền 64 màu tùy chỉnh theo ý thích. Chất liệu trên xe đa phần là da lộn, ghế ngồi thể thao, có phím tuỳ chỉnh chế độ lái… Mercedes-AMG A35 4MATIC trang bị AMG DYNAMIC SELECT với 5 chế độ lái, bao gồm “Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport +” và “Individual”. Mercedes-AMG A 35 4MATIC trang bị giao diện MBUX (Mercedes-Benz User Experience) màn hình cảm ứng 10,25 inch. Với thiết kế sedan, Mercedes-AMG A35 4MATIC có đủ không gian chỗ để chân cũng như khoảng không phía trên. A35 4MATIC là mẫu xe dẫn đầu trong phân khúc về khoảng không phía trên cho hàng ghế sau với 944mm. Khoang hành lý 420 lít và hàng ghế sau có thể gập lại. Sức mạnh của A35 4MATIC là khối động cơ M260, sử dụng công nghệ tăng áp, sản sinh công suất 306 mã lực và mô-men cực đại 400 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép AMG SPEEDSHIFT 7G-DCT. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, giúp tối ưu độ bám trong khúc cua hoặc khi cần tăng tốc. Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe giảm 490 triệu đồng

Mẫu xe SUV Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe vừa được điều chỉnh giá mới là 4,699 tỷ đồng, giảm gần 490 triệu đồng. GLE 53 4MATIC+ là đối thủ của BMW X6 và Audi Q8. Ngoại thất Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe so với GLE bản thường có chút khác biệt, GLE 53 4MATIC+ nam tính và thể thao hơn, lưới tản nhiệt nan dọc Panamericana đặc trưng AMG. Xe trang bị bộ mâm 21 inch 5 chấu AMG, 4 ống xả hình tròn đặt đối xứng hai bên. Nội thất GLE 53 Coupe thiết kế theo phong cách AMG đặc trưng, với ghế thể thao bọc da Nappa cao cấp và vô lăng AMG bọc da Nappa đi cùng các nút điều khiển cảm ứng tích hợp các núm điều tuỳ chọn động cơ, hệ thống treo, chế độ lái… Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ trang bị khối động cơ 6 xy-lanh, dung tích 3.0L, sản sinh công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm, mạnh nhất phân khúc. Kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC+ khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây. Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ còn có hệ thống treo thể thao AMG Ride Control có thể điều chỉnh thích ứng, hạ thấp trọng tâm 5 mm. Video: Mercedes-Benz C43 AMG đang giảm giá chỉ còn 2,599 tỷ đồng.

