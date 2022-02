McLaren Speedtail chào hàng đại gia Việt tới 129 tỷ, "rẻ có ôi"?

Thông tin về việc một người chuyên nhập khẩu siêu xe về nước chào hàng đại gia Việt chiếc xe hypercar 3 chỗ ngồi là McLaren Speedtail hàng hiếm với mức giá 129 tỷ đồng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của giới mê xe trong khắp cả nước. Lý do là việc dòng xe hypercar McLaren Speedtail có mức giá bán vô cùng đắt đỏ và nếu sự thật là có đại gia chi ra số tiền chưa đến 130 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe hypercar 3 chỗ ngồi thứ 2 của hãng xe McLaren chế tạo, đây rõ ràng là món hời lớn cho những đại gia Việt mua về. Tuy nhiên là ông bà ta thường có câu "của rẻ là của ôi" nên khi tìm hiểu về chiếc xe McLaren Speedtail được rao bán với các đại gia Việt mới thấy rõ những ẩn khúc đằng sau đó. Theo tìm hiểu, vào cuối năm 2020 chiếc xe hypercar 3 chỗ ngồi McLaren Speedtail này đã được rao bán với số tiền 4,8 triệu đô la, tương đương 108 tỷ đồng. Con số này chênh lệch 52 tỷ đồng so với giá xe McLaren Speedtail được công bố. Hiện tại, rất có thể chiếc xe McLaren Speedtail này đã tăng giá và con số 129 tỷ đồng mà 1 người nhập xe tại Việt Nam chào bán chắc chắn là số tiền để đưa chiếc xe McLaren Speedtail này về nước mà chưa bao gồm các loại thuế cũng như không thể đăng ký biển số và đăng kiểm... Nói một cách khác, siêu xe McLaren Speedtail nếu có về dải đất hình chữ S chỉ mang mục đích sưu tập hoặc trưng bày là chủ yếu. McLaren Speedtail sẽ không thể đăng kiểm được tại Việt Nam với lý do là xe có 3 chỗ ngồi và không có gương chiếu hậu... Chiếc xe hypercar 3 chỗ ngồi McLaren Speedtail được chào hàng đại gia Việt Nam sở hữu màu “Velocity” với nửa thân xe trước sơn màu xanh đậm nửa thân sau màu đen, cùng với đó là việc được trang điểm bằng gói kẻ viền “Perimeter Package” với các đường viền màu cam giúp xe tạo nên điểm nhấn, bộ đĩa che khí động học của bánh trước được làm bằng sợi carbon màu xanh. Lúc được rao bán vào tháng 12/2020, chiếc siêu xe triệu đô McLaren Speedtail được đặt tại Hamburg, Đức với số đồng hồ công tơ mét chỉ 78 miles, tương đương 125 km. Siêu xe hypercar McLaren Speedtail sở hữu động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất 746 mã lực và mô-men xoắn cực đại 799 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 308 mã lực và 347 Nm. Hệ thống hybrid mang đến cho McLaren Speedtail tổng công suất tối đa 1.035 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.149 Nm. Video: Hypercar Speedtail - Mẫu xe nhanh nhất trong lịch sử Mclaren.

