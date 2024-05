McLaren Senna Project Kilo II hơn 33 tỷ đồng bị "vò nát" bởi một Youtuber

Màn biểu diễn này đã khiến chiếc McLaren Senna Project Kilo II hỏng nặng. Xe bị va chạm mạnh vào lề đường trước một showroom Lexus tại đại lộ Ventura, Los Angeles, California (Mỹ). Tuy nhiên, rất may mắn khi vụ va chạm này không gây thương vong về người. Ra mắt toàn cầu từ năm 2018, siêu xe McLaren Senna hiệu suất cao được phát triển từ 720S. Tên gọi của chiếc xe được lấy cảm hứng từ tên của tay đua F1 huyền thoại người Brazil - Ayrton Senna. Siêu phẩm McLaren Senna được sản xuất thủ công với số lượng giới hạn 500 chiếc. Chính bởi sự khan hiếm này nên chiếc xe đã nhanh chóng trở thành một trong những chiếc hypercar được săn đón nhất thế giới. Đặc biệt, chiếc Senna "Project Kilo II" là phiên bản hàng thửa được làm cho một khách hàng tại Mỹ. Vào tháng 2/2024, chiếc xe đã được bán lại cho Edmond "Mondi" Barseghian - chủ nhân thứ 4 của chiếc xe này. McLaren Senna "Project Kilo II" sở hữu nhiều tùy chọn đắt giá như màu ngoại thất xanh Oak Green Metallic có giá gần 20.000 USD (507,8 triệu đồng). Nhiều chi tiết trên xe còn được làm từ chất liệu sợi carbon cao cấp màu đen mờ trị giá gần 16.000 USD (406,2 triệu đồng). Ngoài ra, chiếc xe này còn có tùy chọn mâm carbon MSO trị giá 152.000 USD (3,85 tỷ đồng). Được biết, chiếc McLaren Senna gặp nạn này cũng là chiếc xe duy nhất sở hữu phối màu ngoại thất xanh và nội thất màu nâu Tan. Xe có ghế đua thể thao được làm bằng sợi carbon đi kèm dây đai an toàn 6 điểm. Xe có tùy chọn hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins 7 loa có giá lên đến 5.680 USD (144,2 triệu đồng). Trên chìa khóa của xe có hình ảnh chú chim Kiwi "Bruce". Đây là con vật biểu tượng của New Zealand. Riêng tùy chọn này có giá lên đến 3.322 USD (84,3 triệu đồng). Xe cũng được phủ một lớp cách nhiệt bằng vàng 24-karat có giá lên đến 28.538 USD (724,5 triệu đồng). Cung cấp sức mạnh cho McLaren Senna là động cơ tăng áp kép V8 đặt giữa, dung tích 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Đi kèm hộp số bán tự động 7 cấp DCT và hệ dẫn động cầu sau, mẫu hypercar Anh quốc có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2.8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 335 km/h. Được biết, hiện tại những chiếc Senna đã qua sử dụng đang được bán ra với giá hơn 1,3 triệu USD (33 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn đi kèm. Trước khi phá hỏng siêu phẩm Senna "Project Kilo II" này, Youtuber Edmond cũng từng thực hiện thử thách phá hỏng một số mẫu xe khác như: GMC Hummer EV, Porsche 911 GT3, Porsche 911 GT3 RS... Video: McLaren Senna Project Kilo II hỏng nặng bởi Youtuber Edmond.

