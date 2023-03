McLaren Senna GTR độc nhất Việt Nam, siêu phẩm giới hạn chỉ 75 chiếc

Số lượng dòng siêu xe hypercar McLaren Senna được sản xuất trên toàn cầu là 500 xe, ngoài ra, hãng xe Anh quốc còn tạo ra các phiên bản con của dòng xe này như Senna LeMans, hay bộ đôi xe đua Senna GTR và Senna GTR LeMans. Trong số này, đã có 3 chiếc Senna xuất hiện tại Việt Nam với 2 xe thuộc bản tiêu chuẩn và chiếc mới lộ diện là McLaren Senna GTR đặc biệt. Việc một chiêc siêu xe dành cho đường đua được nhập về các nước Đông Nam Á không phải hiếm nhưng đây là lần đầu, 1 công ty nhập khẩu tư nhân lại đứng ra mang về Việt Nam, chính điều này đã khiến giới mê xe rất tò mò muốn biết siêu xe McLaren Senna GTR có gì hay khiến đơn vị này quyết tâm mang xe về bằng được dù biết chắc rằng sẽ không thể đăng ký hay đăng kiểm được. Tại Triển lãm ô tô Geneva 2018, hãng xe McLaren đã tiết lộ phiên bản xe concept của Senna chỉ dành cho đường đua có tên là Senna GTR, đã nhận được sự quan tâm rất lớn với các VIP cũng như khách hàng tham quan tại sự kiện này. Tuy nhiên, McLaren phải mất hơn 2 năm mới đưa phiên bản sản xuất Senna GTR ra mắt công chúng với ngoại thất có thiết kế hơi khác xe concept, như cánh gió trước/sau, vây cá 2 bên đầu xe nhỏ gọn và sử dụng hộp số ly hợp kép dành cho xe đua để chuyển số nhanh hơn, hệ thống treo được sửa đổi để biến nó trở thành chiếc xe nhanh nhất mà McLaren từng tạo ra, không tính các xe đua F1. Sự ra đời của McLaren Senna GTR là có thể hiểu được vì trước đó, hãng cũng tạo ra chiếc xe đua McLaren P1 GTR, dựa trên xe hypercar đường phố McLaren P1, thậm chí, hãng độ Lanzante còn được phép sửa đổi xe đua McLaren P1 GTR để nó hợp pháp lưu thông trên đường phố, chủ yếu là tại Mỹ. Việc sản xuất McLaren Senna GTR hiếm hơn khi chỉ có đúng 75 chiếc được sản xuất, toàn bộ đều thuộc sở hữu của các khách hàng trung thành với hãng xe Anh quốc và tất nhiên, họ phải sở hữu vài xe McLaren, đặc biệt là Senna thường mới có điều kiện tiếp cận mua Senna GTR. Chiếc McLaren Senna GTR tại Việt Nam được công ty nhập khẩu tư nhân mua lại của 1 nhà sưu tập Singapore. Về ngoại thất, Senna GTR sử dụng chắn bùn trước và sau rộng hơn, bộ chia gió trước lớn hơn, bánh xe mới và bộ khuếch tán phía sau khổng lồ để giúp chiếc xe tạo ra lực ép xuống mặt đường khoảng 1.000 kg ở tốc độ cao, điều này cũng làm cho ngoại hình xe McLaren Senna GTR chiến hơn bản tiêu chuẩn. Thậm chí, McLaren Senna GTR còn sở hữu màu áo không lẫn vào đâu được với xanh dương nhạt và crôm hòa quyện cùng với nhiều chi tiết bằng carbon. Hệ thống ống xả của McLaren Senna GTR cũng được hiệu chỉnh mức cao nhất cho 1 chiếc xe phục vụ trong đường đua. Tùy vào sở thích mà mỗi chiếc McLaren Senna GTR sẽ có các con số khác nhau ở ngoại thất, chẳng hạn như chiếc siêu xe đường đua McLaren Senna GTR về Việt Nam là số 33, còn xe xuất hiện ở Singapore là 47 hay vài chiếc nữa sẽ mang số thứ tự khác nhau. Nếu bạn đã nhìn thấy nội thất McLaren Senna và từng trầm trồ về sự đơn giản nhưng đầy tinh tế thì khi thấy những hình ảnh của phiên bản đường đua McLaren Senna GTR sẽ thấy nó rất phức tạp với hàng chục nút bấm chi chít trên vô lăng. Ngay bản thân vô lăng của xe cũng có thiết kế vô cùng lạ lẫm và thú vị, tiếp đến là màn hình giải trí to lớn, bảng đồng hồ hay cặp ghế đua khi ngồi vào trong cảm giác như mông đã chạm mặt đường mất rồi. Phía bên ghế phụ có thêm 1 bình chữa cháy mini. Phải nói rằng, dù là 1 siêu xe đường đua nhưng McLaren Senna GTR có thiết kế nội thất rất đẹp và 1 góc độ nào đó, khoang lái của bản McLaren Senna GTR lại đẹp, độc và lạ hơn so với xe tiêu chuẩn. Là 1 phiên bản siêu xe dành cho đường đua nên McLaren Senna GTR không cần phải tuân thủ các quy định nghặt nghèo về khi thải hay tiếng ồn mà có thể xả thẳng ra cặp ống xả hướng lên trời, xe vẫn được trang bị động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép nhưng lại có công suất tối đa lên đến 814 mã lực, tăng 25 mã lực so với McLaren Senna tiêu chuẩn hay cao hơn 104 mã lực so với McLaren 720S. Muốn đánh thức khối động cơ của quái vật McLaren Senna GTR bạn chỉ cần nhấn phanh, bấm nút đề máy đặt trên cao nhưng trước đó, nếu không phải là khách VIP, nhà báo hay được các chủ xe và hãng mời trải nghiệm, bạn phải chi ra 1,6 triệu đô la để tậu em nó nếu may mắn có suất mua chính hãng, còn mua xe "qua tay" người khác có thể mất từ 1,8 triệu đô la đến 2,5 triệu đô la, tùy vào độ hét giá của chủ xe. Video: Xem chiếc siêu xe McLaren Senna GTR triệu đô đặc biệt.

