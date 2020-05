McLaren hé lộ bí mật hệ thống hybrid trên siêu xe Speedtail

Để giúp chiếc siêu xe McLaren Speedtail trở nên nhanh và mạnh nhất, Hãng xe Anh quốc đã tối ưu hóa thiết kế với những đường nét tối giản và phần đuôi xe kéo dài, giúp tối ưu hóa luồng khí qua xe. Bên cạnh nó, nó cũng cần phải có một hễ dẫn động đủ tốt để mang chiếc xe lên tốc độ tối đa 403 km/h. hãng siêu xe McLaren sử dụng hệ dẫn động hybrid với động cơ V8 tăng áp kép làm trọng tâm và được bổ sung năng lượng bằng hệ dẫn động hybrid, tạo công suất cực đại 1.036 mã lực và mô-men xoắn tối đa 1.150 Nm. Với sức mạnh này, McLaren Speedtail hoàn toàn mới có thể tăng tốc lên 300 km/h trong chỉ 12,8 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 403 km/h, trở thành chiếc xe nhanh nhất của McLaren ở thời điểm này. Theo như công bố của McLaren, hệ dẫn động hybrid cùng viên pin công nghệ cao đã giúp ích rất nhiều để chiếc xe có thể đạt được khả năng vận hành đó. Động cơ điện của McLaren Speedtail sử dụng công nghệ từ xe đua Công thức E, tạo ra 308 mã lực (230 kW), cho phép chiếc xe có được cấu hình hiệu suất cao nhất (bao gồm cả việc tản nhiện và cách tích hợp) khi so với tất cả các động cơ điện hiện có trên những chiếc xe thương mại ở thời điểm này. Hệ thống này có khả năng tạo ra năng lượng 8,3 kW/kg (công suất / trọng lượng của hệ dẫn động), hiệu quả gấp đôi so với hệ dẫn động cửa những chiếc siêu xe đang được bán ra. Các kỹ sư từ bộ phận Ứng dụng của McLaren – bộ phận của chuyên tập trung vào phát triển sản phẩm ảo, như đo từ xa, điện khí hóa và điều khiển – đã làm việc với nhóm phát triển Speedtail Electric Drive Technology để tích hợp công nghệ biến tần và công nghệ chuyển đổi DC/DC của xe vào hệ thống truyền động điện, đảm bảo mức độ kiểm soát và quản lý năng lượng cần thiết cho chiếc Hyper-GT để có được hiệu suất phi thường Hệ thống lưu trữ năng lượng điện áp cao là nơi Speedtail thực sự đổi mới. Một tế bào hình trụ công suất cao được sắp xếp với cấu hình độc nhất, có dung lượng 1.647kWh là công nghệ tiên tiến nhất, cực kỳ nhỏ gọn và mang lại tỷ lệ công suất trên trọng lượng tốt nhất so với bất kỳ pin điện áp cao nào hiện nay. Thiết kế và tích hợp hệ thống pin cho phép Speedtail đạt được tốc độ tối đa bằng cách triển khai năng lượng một cách thông minh. Hệ thống này, lần đầu tiên được sử dụng trên xe thương mại, có hiệu quả cao và cho phép các tế bào chạy mạnh hơn và lâu hơn. Video: Xem chi tiết siêu xe McLaren Speedtail thế hệ mới.

