McLaren 765LT hơn 33 tỷ của đại gia lan đột biến Củ Chi bị thu giữ

Cụ thể, ngân hàng VietinBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản VietinBank (VietinBank AMC) vừa có thông báo thu giữ tài sản đảm bảo là chiếc siêu xe McLaren 765LT hàng hiếm, đứng tên sở hữu là bà C.T.L.P. Theo các thông tin thì chiếc siêu xe McLaren 765LT mang biểm kiểm soát 51K-011.86 là tài sản đảm bảo cho khoản vay. Chiếc siêu xe trên được cấp biển số 51K-011.86 lần đầu vào cuối năm 2021 và trên giấy tờ lại mang tên bà bà C.T.L.P. Tuy nhiên ở thời điểm về nước, chiếc xe trên lại xuất hiện tại gara của một đại gia lan đột biết, và cũng trong garage này vẫn còn một loạt siêu phẩm khác như Bentley Flying Spur V8 First Edition, Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador SVJ… Ở thời điểm hiện tại thị garage của đại gia lan đột biến trên dường như không còn mẫu siêu xe nào, trước đó đại gia này từng gây sốc khi mang Ferrari SF90 Stradale đầu tiên về nước, mua McLaren 765LT thứ 2 và Lamborghini Aventador SVJ thứ 4 tại Việt Nam. Tại Việt Nam, theo các thông tin chưa xác thực thì mới chỉ có 5 chiếc siêu xe McLaren 765LT cập bến nhưng đa phần đều có số phận hẩm hiu như mất tích một cách bí ẩn, ngân hàng thu giữ, chưa tìm được chủ nhân,…. Ngoài ra để sở hữu mẫu siêu xe này thì người chơi phải bỏ ra 33 tỷ và không dưới 40 tỷ đồng sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí. Siêu xe McLaren 765LT bị ngân hàng thu giữ có màu sơn xanh Paris cùng với đó là hàng loạt chi tiết carbon như nắp capô hay cánh gió đuôi phía sau của xe. Đây cũng là mẫu xe thứ 2 có tùy chọn cánh gió carbon tại Việt Nam. Xe có một số chi tiết làm từ chất liệu carbon do bộ phận MSO chế tác như nắp ca-pô, ốp gương chiếu hậu, ốp đường dẫn gió vào động cơ, cánh gió cố định ở đuôi xe, bộ chia gió trên vòm bánh trước. Siêu xe McLaren 765LT được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen kích thước 19 inch bánh trước và 20 inch bánh sau, bên trong là cùm phanh màu cam nổi bật. Hệ thống ống xả nguyên bản của xe cũng được nâng cấp lên loại ống xả hiệu năng cao của Novitec. Cùng với đó, công suất của chiếc McLaren 765LT nâng lên hơn 800 mã lực. Động cơ V8 dung tích 4.0L tăng áp kép trên McLaren 720S vẫn được sử dụng trên mẫu 765LT nhưng tinh chỉnh cho sức mạnh lớn hơn với công suất tối đa 755 mã lực cùng 799 Nm mô-men xoắn cực đại. Hộp số 7 cấp ly hợp kép đi kèm công nghệ “limit downshift” giúp quá trình sang số nhanh hơn 720S lên tới 15%. McLaren 765LT dễ dàng đạt 100 km/h từ vị trí đứng yên chỉ trong 2,8 giây và có khả năng lên đến vận tốc 199,5 km/h trong 7 giây. Vận tốc tối đa của xe là 330 km/h. McLaren cho biết 765LT giảm được 79 kg so với 720S và chỉ nặng 1.229 kg. Trọng lượng này nhẹ hơn đối thủ nhẹ nhất của nó trong phân khúc này (Ferrari 488 Pista) đến 50 kg. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 765LT.

Cụ thể, ngân hàng VietinBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản VietinBank (VietinBank AMC) vừa có thông báo thu giữ tài sản đảm bảo là chiếc siêu xe McLaren 765LT hàng hiếm, đứng tên sở hữu là bà C.T.L.P. Theo các thông tin thì chiếc siêu xe McLaren 765LT mang biểm kiểm soát 51K-011.86 là tài sản đảm bảo cho khoản vay. Chiếc siêu xe trên được cấp biển số 51K-011.86 lần đầu vào cuối năm 2021 và trên giấy tờ lại mang tên bà bà C.T.L.P. Tuy nhiên ở thời điểm về nước, chiếc xe trên lại xuất hiện tại gara của một đại gia lan đột biết, và cũng trong garage này vẫn còn một loạt siêu phẩm khác như Bentley Flying Spur V8 First Edition, Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador SVJ… Ở thời điểm hiện tại thị garage của đại gia lan đột biến trên dường như không còn mẫu siêu xe nào, trước đó đại gia này từng gây sốc khi mang Ferrari SF90 Stradale đầu tiên về nước, mua McLaren 765LT thứ 2 và Lamborghini Aventador SVJ thứ 4 tại Việt Nam. Tại Việt Nam, theo các thông tin chưa xác thực thì mới chỉ có 5 chiếc siêu xe McLaren 765LT cập bến nhưng đa phần đều có số phận hẩm hiu như mất tích một cách bí ẩn, ngân hàng thu giữ, chưa tìm được chủ nhân,…. Ngoài ra để sở hữu mẫu siêu xe này thì người chơi phải bỏ ra 33 tỷ và không dưới 40 tỷ đồng sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí. Siêu xe McLaren 765LT bị ngân hàng thu giữ có màu sơn xanh Paris cùng với đó là hàng loạt chi tiết carbon như nắp capô hay cánh gió đuôi phía sau của xe. Đây cũng là mẫu xe thứ 2 có tùy chọn cánh gió carbon tại Việt Nam. Xe có một số chi tiết làm từ chất liệu carbon do bộ phận MSO chế tác như nắp ca-pô, ốp gương chiếu hậu, ốp đường dẫn gió vào động cơ, cánh gió cố định ở đuôi xe, bộ chia gió trên vòm bánh trước. Siêu xe McLaren 765LT được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen kích thước 19 inch bánh trước và 20 inch bánh sau, bên trong là cùm phanh màu cam nổi bật. Hệ thống ống xả nguyên bản của xe cũng được nâng cấp lên loại ống xả hiệu năng cao của Novitec. Cùng với đó, công suất của chiếc McLaren 765LT nâng lên hơn 800 mã lực. Động cơ V8 dung tích 4.0L tăng áp kép trên McLaren 720S vẫn được sử dụng trên mẫu 765LT nhưng tinh chỉnh cho sức mạnh lớn hơn với công suất tối đa 755 mã lực cùng 799 Nm mô-men xoắn cực đại. Hộp số 7 cấp ly hợp kép đi kèm công nghệ “limit downshift” giúp quá trình sang số nhanh hơn 720S lên tới 15%. McLaren 765LT dễ dàng đạt 100 km/h từ vị trí đứng yên chỉ trong 2,8 giây và có khả năng lên đến vận tốc 199,5 km/h trong 7 giây. Vận tốc tối đa của xe là 330 km/h. McLaren cho biết 765LT giảm được 79 kg so với 720S và chỉ nặng 1.229 kg. Trọng lượng này nhẹ hơn đối thủ nhẹ nhất của nó trong phân khúc này (Ferrari 488 Pista) đến 50 kg. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 765LT.