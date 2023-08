McLaren 765LT đặc biệt màu xanh Badlands và bodykit từ Novitec

Ra mắt vào tháng 9/2020, McLaren 765LT bản giới hạn là một trong những mẫu xe đẳng cấp nhất của thương hiệu siêu xe Anh Quốc, được phân phối với số lượng giới hạn chỉ 765 chiếc trên toàn thế giới. Mặc dù 765LT đã sở hữu thiết kế mang đậm chất thể thao, tuy nhiên, mẫu siêu xe này vẫn là cái tên ưa thích của các hãng độ nổi tiếng thế giới. Trong số đó, bản độ McLaren 765LT đặc biệt mới nhất đến từ Fostla.de Concepts thu hút sự chú ý bởi các nâng cấp tinh tế mà những người thợ của công ty có trụ sở ở Hannover, Đức đem lại. Chiếc McLaren 765LT màu Badlands Green, kết hợp với các dải màu cam tương phản xuất hiện ở một số vị trí như bộ chia gió trước, cánh gió bên, cốp trước, nóc xe, cánh gió và bộ khuếch tán phía sau. Nắp cốp và mui xe được tinh chỉnh lại, giúp cải thiện tính khí động học. Không chỉ vậy, hãng độ đến từ Đức còn bổ sung cho mẫu siêu xe bộ bodykit thể thao làm từ sợi carbon của Novitec. Dàn chân của chiếc McLaren 765LT đặc biệt này được trang bị bộ mâm “hàng thửa” do Vossen thiết kế riêng, với kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Bọc bên ngoài là bộ lốp xe đua với thông số lần lượt là 255/20ZR20 và 325/25ZR21. Hệ thống treo của bản độ này cũng đã được tinh chỉnh lại, giúp hạ thấp gầm xe 20mm so với bản tiêu chuẩn. Được phát triển dựa trên 720S, McLaren 765LT sở hữu động cơ V8 4.0L tăng áp kép, tạo ra công suất 755 mã lực và mô-men xoắn 800Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có trọng lượng khô khoảng 1.229 kg, nhẹ hơn 80 kg so với 720s. Nhờ vậy, khả năng tăng tốc của 765LT cũng được cải thiện đáng kể so với mẫu xe "đàn anh". Theo công bố của nhà sản xuất, McLaren 765LT có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 2,7 giây và từ 0-200 km/h trong 7,2 giây. Video: Giới thiệu Mclaren 765LT độ NOVITEC.

