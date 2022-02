McLaren 720S tại Việt Nam có thể lên đời 765LT trong 1 nốt nhạc

Các hãng siêu xe thường có xu hướng cho ra đời các phiên bản nâng cấp sau 3 hoặc 5 năm giới thiệu chiến mã đầu tiên của mình ra thị trường hoặc đó có thể là 1 phiên bản giới hạn, bản đua với ngoại hình khác biệt, nội thất thay đổi nhẹ và động cơ được tăng công suất. Chẳng hạn hãng siêu xe McLaren sẽ không cho ra mắt bản nâng cấp dòng xe của mình mà thay vào đó có thể là bản hiệu suất cao hoặc giới hạn. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ lấy ví dụ về mẫu siêu xe McLaren 720S, phiên bản hoàn toàn mới dùng để thay thế mẫu xe McLaren 650S. 720S đã được ra mắt tại triển lãm ôtô Geneva vào tháng 3/2017 như một cách thể hiện đây là thành viên thứ 2 trong gia tộc McLaren Super Series và được chế tạo trên bộ khung liền khối bằng carbon đã được sửa đổi, nhẹ hơn và cứng hơn so với 650S. 3 năm sau đó, McLaren 720S đã có phiên bản chiến hơn, sản xuất giới hạn mang tên gọi McLaren 765LT, thông thường, đây sẽ là mẫu xe kết thúc vòng đời để nhà sản xuất ôtô McLaren Automotive của Anh cho ra mắt phiên bản hoàn toàn mới. Câu hỏi được đặt ra ở đây không lẽ bán đi McLaren 720S để lên đời McLaren 765LT chỉ khác biệt ngoại hình và động cơ đã được sửa đổi hoặc là sở hữu một chiếc xe giới hạn?. Điều này hơi khó cho những ai mua 720S ở Việt Nam có thể phải chịu một khoản lỗ từ 1,5 đến 3 tỷ đồng cho việc bán xe và có thể bỏ ra số tiền chênh lệch tầm 8 tỷ đến 10 tỷ đồng để mua siêu xe McLaren 765LT, thêm 1 khoản tiền nữa để đăng ký biển số. Thủ tục rườm rà này có thể được xử lý chỉ với hơn nửa tỷ đồng nếu chủ nhân chỉ thích sự khác biệt ở ngoại thất. 2 chiếc siêu xe mang phong cách đẳng cấp nhất của hãng xe McLaren có thể trộn lẫn vào nhau qua bộ body kit mới được cho ra mắt trên thị trường với giá thành gần 1 tỷ đồng khi được mang về nước. Đây sẽ là đồ chơi cho ai đang sở hữu xe McLaren 720S muốn lên đời ngoại hình bản McLaren 765LT mà muốn tiết kiệm chi phí nhất. Nếu dư dả thêm hầu bao, 1 khẩu pháo độ và lập trình lại ECU cũng giúp xe McLaren 720S còn mạnh hơn cả bản "zin" McLaren 765LT. Một chiếc siêu xe McLaren 720S sau thời gian bị chủ nhân "cày nát" trên các con đường đã có ngoại thất xuống cấp, một số chi tiết như cản va trước và sau bị nứt nên nhanh chóng được mang đến 1 garage chuyên sửa xe để tìm cách giải quyết. Tại đây, chủ nhân đã được giới thiệu bộ body kit nâng cấp lên bản McLaren 765LT thay vì chọn các gói độ của Mansory, Novitec vẫn thể hiện là 1 chiếc xe 720S. Sau vài phút ngắm nghía trên điện thoại, chiếc xe McLaren 720S được chủ nhân để lại garage này kèm lời hứa chắc nịch của chủ xưởng độ là 1 tháng sau quay lại sẽ không nhận ra "vợ 2". Chỉ gần 3 tuần, điện thoại của chủ xe reo lên, anh lập tức đến xem mắt chiếc xe McLaren "765LT" của mình dù đã được gửi ảnh theo từng tiến độ của xe trong lúc làm việc. Khi đến garage sửa xe, người này đã không tin vào mắt mình khi chiếc xe McLaren 720S đã biến hình hoàn toàn sang phiên bản giới hạn, điểm yếu của bản độ này chính là việc chủ nhân chưa nâng cấp lên bộ mâm 765LT chính hãng nên có thể bị nhiều người nhận ra đây là McLaren 765LT pha-ke. Tất nhiên những bộ mâm độ của các nổi tiếng sẽ là lựa chọn thú vị hơn nhiều so với việc đi mâm của xe 765LT. Nhìn từ trước đầu xe không thể nhận ra được đây là McLaren 720S, bộ body kit được thực hiện quá hoàn hảo từ cản va trước với các đường chia gió của 765LT, vòm bánh xe có thêm các khe gió carbon đến sườn xe bo tròn và tạo nét cá tính. Ngoài ra, phần đuôi xe cũng được làm giống nhất với 765LT bao gồm cánh gió đuôi hở ra thay vì hạ được hết như 720S, lưới tản nhiệt mới, cản va sau, hốc gió bên hông cho đến 4 ống xả. Chủ nhân cũng nâng cấp dàn khẩu pháo độ titanium cho chiếc xe McLaren 765LT "giả cầy". Hiện chưa rõ bên trong khoang lái chiếc siêu xe McLaren 720S này có nâng cấp thêm 1 số chi tiết cho giống với bản 765LT hay chưa bao gồm da Alcantara có logo 765LT trước mặt ghế phụ, huy hiệu thể hiện số thứ tự sản xuất của xe trên bậc cửa của người lái... Dù vậy, với tài chính dưới 1 tỷ đồng, sự lựa chọn nâng cấp lên đời McLaren 765LT cho xe McLaren 720S cũng khá thú vị. Toàn bộ chi tiết này được quảng cáo bằng carbon và rất dễ dàng lắp đặt, không phải độ bất kỳ con ốc nào so với xe nguyên bản. Video: Mclaren 765LT độ NOVITEC - hiệu suất chạm mốc hypercar.

