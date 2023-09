McLaren 650S từng của Cường Đô la và Minh Nhựa rao bán chỉ 8 tỷ đồng

650S Spider là dòng siêu xe McLaren đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, kể từ khi hãng xe Anh quốc ra riêng không còn sản xuất chung với Mercedes-Benz. Khá thú vị là sau 2 năm chiếc xe McLaren 650S Spider đầu tiên về Việt Nam, thuộc sở hữu của nữ đại gia tên Thúy, các đại gia Việt cũng đã mang về nước gần 10 chiếc. Trong số này, có xe mang màu cam bóng, cam sẫm nhưng sau bị sơn thành màu trắng, vàng, 1 xe MSO bản giới hạn màu độc và còn đó chiếc xe McLaren 650S Spider màu Aurora Blue độc nhất Việt Nam. Chiếc xe này vô cùng nổi tiếng, vì từng qua tay hai đại gia chơi siêu xe là Minh Nhựa và Cường Đô la. Được mang về nước vào giữa năm 2016, chiếc siêu xe McLaren 650S Spider màu Aurora Blue này vốn là 1 trong 2 chiếc xe được Minh Nhựa mua trong cùng một ngày, xe còn lại chính là Lamborghini Aventador SV LP750-4. Cả 2 siêu xe này khi đó đều có cùng màu xanh dương, rất đẹp, rất độc và lạ mắt. Thời điểm về nước, giới mê xe tin rằng, giá xe McLaren 650S Spider này sau khi lăn bánh tới hơn 16 tỷ đồng. Sau 1 năm mua xe về garage, Minh Nhựa đã bất ngờ sang tay chiếc siêu xe mui trần McLaren 650S Spider cho người bạn thân có chung niềm đam mê siêu xe với mình là Cường Đô la. Doanh nhân 8X này cũng mang chiếc xe McLaren 650S Spider đi tham dự hành trình Car Passion trong năm 2018, ngoài ra, siêu xe mui trần còn được dán nhiều bộ áo đề-can khác nhau như xám crôm, vàng đen... Sau 7 năm về nước, hiện tại, chiếc siêu xe mui trần McLaren 650S Spider này đang tìm kiếm chủ nhân mới với mức giá vô cùng hấp dẫn, cụ thể, 1 cò xe đang rao bán chiếc McLaren 650S Spider mang màu sơn độc lạ Aurora Blue với giá chỉ từ 8 tỷ đồng, có thể thấy, mức giá này đã giảm phân nửa so với xe lúc mới về nước, rất đáng để ai đó muốn trải nghiệm 1 chiếc siêu xe mui trần. Ngoại thất chiếc xe McLaren 650S Spider màu Aurora Blue so với thời điểm về nước vào năm 2016 chỉ có 1 sự khác biệt duy nhất, đó chính là xe đã bị tháo la-zăng nguyên bản, và đã được độ sẵn cặp mâm hàng hiệu của ADV.1 có giá trên 290 triệu đồng, và sau cùng, xe còn có nhiều chi tiết bằng sợi carbon bóng tạo điểm nhấn ở thiết kế và đồng thời giúp trọng lượng xe giảm cân đáng kể. McLaren 650S Spider là phiên bản mui trần và sở hữu kiểu mui xếp cứng có thể đóng hoặc mở mui trong thời gian 16 giây, ngay cả khi đang lái xe, bạn cũng có thể thực hiện thao tác mở mui, nhưng lưu ý, tốc độ xe phải dưới 45 km/h, để đảm bảo mui xếp cứng hoạt động hoàn hảo. Không như đàn em McLaren 720S Spider có thể mở mui bằng nút bấm trên chìa khóa, người sử dụng xe McLaren 650S Spider phải vào trong khoang lái, mới có thể đóng hoặc mở mui xe. Siêu xe McLaren 650S Spider đang được chào bán hơn 8 tỷ đồng được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Toàn bộ sức mạnh của siêu xe này được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Do có trọng lượng nặng hơn 40 kg so với bản Coupe, nên McLaren 650S Spider có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,1 giây, chậm hơn 0,1 giây so với 650S. Tốc độ tối đa của siêu xe mui trần này là 328 km/h, con số trên McLaren 650S Coupe là 333 km/h. Video: McLaren 650S Spider màu Aurora Blue tại Sài Gòn.

