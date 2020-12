McLaren 570S đầu tiên tại Việt Nam tái xuất trên phố Sài Gòn

Siêu xe McLaren 570S thuộc phân khúc giá rẻ của thương hiệu xe hơi Anh Quốc. Chiếc xe được ra mắt công chúng lần đầu tại triển lãm New York International Auto Show 2015. Khoảng 1 năm sau, chiếc McLaren 570S đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường Việt Nam mới chỉ có tổng cộng 3 chiếc McLaren 570S. McLaren 570S giá rẻ sở hữu thiết kế hầm hố với những đường cong uốn lượn dữ dằn, đèn pha liền hốc gió hình boomerang đặc trưng của thương hiệu siêu xe Anh Quốc, khá tương đồng với đàn anh 650S. Đặc biệt, dù thuộc dòng bình dân giá rẻ nhưng 570S vẫn sở hữu cửa cắt kéo rất cá tính, một đặc điểm thường gắn liền với các siêu xe đắt tiền. Chiếc 570S đầu tiên tại Việt Nam sở hữu phong cách phối màu với những chi tiết có phần sang trọng. Ngoại thất của chiếc xe mang màu xám lông chuột, kết hợp với đó chính là khoang nội thất màu da bò cực kỳ sang trọng. Chiếc McLaren 570S này đã từng được nâng cấp với gói độ Vorsteiner đắt giá với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Đối với gói độ Vorsteiner, chiếc xe sẽ được thay thế với phần cản trước mới được thiết kế lại với tính khí động học cao, các phần líp hông cũng như phần cản sau mới góc cạnh hơn đáng kể so với nguyên bản. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị hai cánh gió mới phía sau với một cánh gió liền được vuốt cao cùng cánh gió cỡ lớn tách rời được lắp đặt kéo từ dưới phần cản lên. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, chiếc xe đã được gỡ bỏ bộ bodykit hầm hố này để về với vẻ đẹp nguyên bản của mình. Chủ sở hữu vẫn quyết định giữ lại cho chiếc 570S này một số chi tiết của gói độ như phần cánh gió vuốt cao ở phía sau được làm bằng chất liệu carbon. Ngoài ra, chiếc xe còn được giữ lại bộ mâm đa chấu được đặt hàng từ chính thương hiệu Forgiato, từ đó đem lại một diện mạo thể thao hơn đáng kể so với bộ mâm 5 chấu kép nguyên bản. Thêm vào đó, chiếc xe đã được trang bị hệ thống xả Fi (Frequency Intelligent) mang đến âm thanh uy lực hơn, giảm bớt sự nhàm chán của siêu xe sử dụng động cơ tăng áp. Chiếc xe sở hữu khoang nội thất được bọc da màu nâu sữa, từ đó đem lại một cảm giác sang trọng cho khoang nội thất có phần thoải mái của chiếc McLaren 570S. Khoang nội thất của 570S cũng được thiết kế theo hướng tối giản hóa, tuy nhiên những chi tiết không quá thể thao như “người đàn anh” cùng thời McLaren 650S. Chiếc McLaren 570S tại Sài Gòn này sử dụng động cơ V8, tăng táp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Sức mạnh này được truyền đến trục bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h vào khoảng 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Ngoài ra, chiếc Mclaren 570S này còn được nâng cấp phần mềm và hiệu chỉnh lại động cơ, cho tổng công suất vượt ngưỡng 700 mã lực. Sức mạnh này được truyền đến trục bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h vào khoảng 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Ngoài ra, chiếc Mclaren 570S này còn được nâng cấp phần mềm và hiệu chỉnh lại động cơ, cho tổng công suất vượt ngưỡng 700 mã lực. Thời điểm mới về Việt Nam, giá xe McLaren 570S đầu tiên này được đại lý tư nhân chào bán lên tới hơn 12 tỷ đồng. Video: Đánh giá nhanh McLaren 570S đầu tiên tại Việt Nam.

