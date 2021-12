Mazda2 2022 mới thiết kế và trang bị không khác gì Toyota Yaris

Trong thời gian qua, đã có tin đồn về việc hãng Mazda phát triển Mazda2 phiên bản mới dựa trên Toyota Yaris. Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa hai thương hiệu Nhật Bản. Đến nay, tin đồn này đã trở thành sự thật khi hãng Mazda vén màn Mazda2 2022 mới tại thị trường châu Âu. Điều đáng nói là vào hồi tháng 8 năm nay, hãng Mazda cũng đã ra mắt phiên bản 2022 của Mazda2 tại lục địa già. Theo hãng Mazda, hai mẫu xe Mazda2 2022 hatckback mới này sẽ được bán song song tại châu Âu. So với phiên bản ra mắt vào hồi tháng 8/2021, Mazda2 2022 mới trình làng sở hữu thiết kế khác biệt. Nguyên nhân là do Mazda2 2022 này có thiết kế gần như giống hệt Toyota Yaris. Thậm chí, Mazda2 2022 chỉ khác so với Toyota Yaris ở logo trên đầu xe và đuôi xe. Tương tự ngoại thất, nội thất của Mazda2 2022 cũng được bê nguyên từ Toyota Yaris sang, trừ logo ở vô lăng và thảm sàn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-B chung với Toyota Yaris, Mazda2 2022 dành cho thị trường châu Âu được trang bị hệ thống thanh giằng treo MacPherson phía trước và dầm xoắn đằng sau. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu chiều dài 3.940 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm và bán kính vòng quay 4,9 m. Như vậy, so với Mazda2 2022 ra mắt châu Âu vào hồi tháng 8 năm nay, mẫu xe hatchback hạng B này ngắn hơn 120 mm và chiều dài cơ sở giảm 20 mm. Kích thước này mang đến khoang hành lý 286 lít nếu hàng ghế sau không gập xuống. "Trái tim" của Mazda2 2022 là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 79 mã lực. Tổng cộng, hệ truyền động này tạo ra công suất 114 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, Mazda2 2022 còn có mô-tơ điện thứ hai được dùng để khởi động máy và sạc cụm pin lithium-ion. Ngoài mô-tơ điện, cụm pin này còn sạc bằng năng lượng tái sinh từ quá trình giảm tốc và từ động cơ xăng. Nhờ hệ truyền động hybrid này, Mazda2 2022 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 9,7 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 3,8 - 4 lít/100 km. Lượng xăng tiêu thụ sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc xe dùng vành 15 inch hay 16 inch. Đây là lần đầu tiên Mazda bán xe hybrid đúng nghĩa tại thị trường châu Âu. Trước đó, Mazda chỉ có xe mild hybrid và ô tô điện ở thị trường này. Sự xuất hiện của Mazda2 2022 sẽ giúp thương hiệu Nhật Bản giảm lượng khí thải CO2 trung bình của dòng sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe ở châu Âu. Trong khi đó, Mazda2 2022 ra mắt hồi tháng 8 tại châu Âu dùng máy xăng Skyactive-G, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, có công suất tối đa 74 mã lực, 89 mã lực hoặc 113 mã lực, tùy phiên bản. 2 phiên bản mạnh hơn sẽ kết hợp với hệ thống mild hybrid 24V giúp tiết kiệm xăng hơn. Tại thị trường châu Âu, Mazda2 2022 sẽ có 3 bản trang bị là Pure, Agile và Select. Hiện giá xe Mazda2 mới tại châu Âu vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, giá xe Mazda2 2022 ra mắt hồi tháng 8 có mức dao động từ 16.475 - 20.845 Bảng (khoảng 505 - 639 triệu đồng). Video: Giới thiệu Mazda2 2022 mới, thêm bản hybrid.

