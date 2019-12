Mazda CX-8 giảm 100 triệu tại Việt Nam "đấu" Hyundai SantaFe

Trong tháng 11/2019, Mazda CX-8 bán ra tổng cộng 266 chiếc tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó đối thủ chính là Hyundai SantaFe bán ra tới 825 chiếc. Đây là một cách biệt không nhỏ, có thể đây là lý do chính khiến Thaco quyết định giảm giá Mazda CX-8 trong tháng 12 này với mức lên đến 100 triệu đồng. Theo đó, giá xe Mazda CX-8 2.5 Premium (1 cầu) bán ra trong tháng 12/2019 hiện chỉ còn 1,249 tỷ đồng, trong khi Mazda CX-8 2.5 Premium AWD (2 cầu) là 1,299 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phiên bản 2.5 Luxury cũng được giảm giá trực tiếp 50 triệu đồng xuống còn 1,149 tỷ đồng. Ra mắt vào tháng 6/2019 vừa qua tại Việt nam, Mazda CX-8 2019 mới và được lắp ráp tại nhà máy của Thaco tại Chu Lai. xe tiếp tục sở hữu triết lý thiết kế Kodo với phong cách mạnh mẽ, thể thao nhưng vẫn có được nét tinh tế, sang trọng và cuốn hút. Xe có chiều dài cơ sở 2930 mm, kích cỡ lần lượt là 4.900 mm dài x 1.840 mm rộng x 1.730 mm cao. Mazda CX-8 có thân xe và khung xe được tích hợp, có độ cứng vững cao, chống vặn xoắn, sử dụng chung thân với xe Mazda CX-9. Dựa trên thân xe Monocoque có độ cứng vững cao, độ cứng của hệ thống lái, hệ thống treo và cấu trúc của ghế ngồi được tối ưu hóa. Mazda CX-8 cũng áp dụng thiết kế giảm xóc mới cho hệ thống treo và cải tiến hệ thống kiểm soát gia tốc GVC tốt hơn. Về nội thất, CX-8 sử dụng chất liệu da thuộc Nappa cho cảm giác mềm mại và mịn màng. Chất liệu gỗ tự nhiên được sử dụng để trang trí táp lô và cánh cửa xe. Về khả năng vận hành, tại thị trường Việt Nam, xe được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L, hút khí tự nhiên cho công suất 188 mã lực, mô men xoắn 252 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Mazda đã phát triển thiết kế ghế ngồi mới hỗ trợ 4 điểm trọng yếu trên cơ thể, mang lại tư thế ngồi lý tưởng, giảm mệt mỏi cho những hành trình dài. Nười ngồi trong xe sẽ dễ dàng giữ được cảm giác cân bằng, áp lực cũng được phân bổ đều lên ghế ngồi trên 3 hàng ghế. Để đảm bảo cho việc lên xuống hàng ghế thứ 3 được dễ dàng, góc mở rộng của cánh cửa sau đã được tăng lên đến 80 độ. Mazda CX-8 trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập. Và hệ thống tạo luồng không khí lạnh 2 tầng, giúp cho khoang nội thất luôn duy trì sự trong lành và dễ chịu. Về hệ thống an toàn, Mazda CX-8 là mẫu xe được trang bị hệ thống an toàn i-ACTIVSENSE bao gồm 3 hệ thống hỗ trợ người lái, 3 hệ thống lưu ý người lái, đặc biệt là 3 hệ thống cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp mới được áp dụng. Là một mẫu xe SUV cỡ lớn, hệ thống camera 360 độ cũng được trang bị. Mazda CX-8 trang bị màn hình hiển thị thông tin hỗ trợ lái xe chủ động, hỗ trợ người lái tập trung lái xe an toàn. Không chỉ Mazda CX-8, một trong những “con át chủ bài” của Thaco là New Mazda CX-5 cũng đang được ưu đãi cao nhất trong năm lên đến 50 triệu cho phiên bản 2.0 Luxury, 40 triệu đối với phiên bản 2.0 Deluxe và 2.0 Premium. Video: Chi tiết Mazda CX-8 tại Việt Nam.

