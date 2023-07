Mazda CX-50 2024 ra mắt tăng giá mạnh, bản tiêu chuẩn từ 745 triệu đồng

Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã chính thức trình làng Mazda CX-50 2024 mới với một số nâng cấp nhỏ so với phiên bản hiện hành. CX-50 là mẫu xe gầm cao mới với kích thước tương đương CX-5 nhưng ngoại hình hầm hố hơn, thiên về khả năng off-road. Mức giá xe Mazda CX-50 2024 phiên bản tiêu chuẩn có giá bán là 31.675 USD (khoảng 745 triệu đồng), cao hơn khá nhiều so với CX-50 2023 cơ sở với mức giá 28.025 USD (658 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản Turbo Premium Plus cao cấp nhất có giá 42.300 USD (1,049 tỷ đồng). Đi kèm với giá bán tăng mạnh là sự nâng cấp đáng kể về mặt trang bị. Ở trên phiên bản tiêu chuẩn, xe có hệ thống điều hòa tự động hai vùng, vô lăng và cần số bọc da, đèn nội thất LED và màn hình trung tâm 10,25 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Chuyển sang phiên bản CX-50 2.5 S Preferred cao cấp hơn, xe được bổ sung gương chiếu hậu có sưởi và cần gạt nước kính chắn gió, đèn cốp điện và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Tất cả các phiên bản CX-50 mới đều được nâng cấp hệ thống treo với bộ giảm chấn mới để mang lại cảm giác lái êm ái và thoải mái hơn cho khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống trợ lực điện cũng được điều chỉnh lại. Tương tự bản tiền nhiệm, mẫu xe crossover Mazda CX-50 2024 được trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.5L loại hút khí tự nhiên hoặc tăng áp. Động cơ SkyActiv-G 2.5 lít hút khí tự nhiên cho ra công suất tối đa 187 mã lực và momen xoắn cực đại 252 Nm. Trong khi đó, tùy chọn động cơ tăng áp sản sinh công suất 256 mã lực và 434 Nm momen xoắn. Cả hai phiên bản này đều đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh i-Activ của Mazda. Video: Giới thiệu mẫu xe Mazda CX-50 2024 nâng cấp mới.

