Mazda BT-50 đang rẻ ngang Toyota Vios nhờ hãng giảm giá

Mazda BT-50 tại Việt Nam hiện là một trong những mẫu xe có giá bán rẻ nhất phân khúc xe bán tải. Trong những ngày cuối năm 2023, giá bán của mẫu xe này càng trở nên hấp dẫn hơn nữa nhờ chính sách điều chỉnh của nhà phân phối THACO và chương trình ưu đãi tại đại lý. Cụ thể, giá xe Mazda BT-50 đang được hàng loạt đại lý rao bán chỉ từ 529 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn MT 4x2. Với giá bán này, Mazda BT-50 rẻ ngang sedan hạng B như Hyundai Accent hay Toyota Vios. Thậm chí, mẫu xe bán tải này còn rẻ hơn cả bản tiêu chuẩn của Honda City. Cách đây không lâu, nhà phân phối THACO đã tiến hành điều chỉnh giá bán của hàng loạt mẫu xe Mazda tại Việt Nam, bao gồm cả xe bán tải BT-50. Theo đó, Mazda BT-50 giảm giá chỉ còn 554 triệu đồng ở bản MT 4x2 và 614 triệu đồng ở bản AT 4x2. So với giá bán trước đó, mẫu xe bán tải này rẻ hơn 30 triệu đồng. Mazda BT-50 là mẫu xe bán tải không thực sự được ưa chuộng tại Việt Nam dù giá rẻ. Do đó, không có gì bất ngờ khi các đại lý tăng cường chương trình ưu đãi để cải thiện doanh số của mẫu xe này vào thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trong tháng 11/2023, Mazda BT-50 chỉ đạt doanh số 55 xe, giảm 8,3% so với tháng liền trước, đồng thời đứng thứ 3 trong phân khúc xe bán tải, sau Ford Ranger (1.463 xe) và Mitsubishi Triton (220 xe). Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, doanh số BT-50 là 750 xe, thấp hơn rất nhiều so với Ford Ranger (14.173 xe) và Mitsubishi Triton (2.240 xe). Một trong những điểm yếu của Mazda BT-50 chính là thiết kế ngoại thất. Theo nhận xét của nhiều người, Mazda BT-50 sở hữu thiết kế có phần nữ tính và mềm mại, không phù hợp với xe bán tải. Ngoài ra, Mazda BT-50 còn dùng động cơ giống hệt với Isuzu D-Max. Đây là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu xe bán tải này bao gồm đèn pha LED tiêu chuẩn, đèn chạy ban ngày dạng Halogen, đèn sương mù LED, vành 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp đèn báo rẽ... Các trang bị khác của xe gồm; ghế bọc nỉ, vô lăng chỉnh 4 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa chỉnh tay và cửa gió dành cho hàng ghế sau. Trang bị an toàn của Mazda BT-50 bao gồm 2 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi. Video: Xem chi tiết Mazda BT-50 thế hệ mới.

