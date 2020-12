Mazda BT-50 2021 trình làng Thái Lan, sắp về Việt Nam?

Mazda BT-50 là một mẫu xe bán tải đô thị, không giống như Isuzu D-Max có tính thực dụng cao hơn. Do đó, việc phát triển chung nền tảng với D-Max và sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo khiến Mazda BT-50 2021 mới trở nên vừa sang trọng và thanh lịch, vừa sở hữu tính tiện dụng cần có của một chiếc xe bán tải. Với ngôn ngữ thiết kế Kodo, BT-50 trở nên tuyệt đẹp khi di chuyển trên phố. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bán tải Mazda BT-50 2021 không thể chinh phục những cung đường địa hình gồ ghề. Theo tuyên bố từ nhà sản xuất, BT-50 có khả năng lội nước sâu tới 800 mm. Về sức mạnh, Mazda BT-50 2021 tại Thái Lan có sẵn với 2 cấu hình động cơ, bao gồm: động cơ diesel BluePower Ddi 3.0L (187 mã lực và 450 Nm) và động cơ turbodiesel BluePower Ddi 1.9L (148 mã lực và 350 Nm). Có thể nhận thấy 2 cấu hình động cơ này tương tự như trên Isuzu D-Max thế hệ mới. Đi kèm với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Mazda BT-50 2021 sở hữu hệ thống treo trước dạng xương đòn kép và lò xo lá ở phía sau. Thiết lập hệ thống treo này cũng có mặt trên D-Max thế hệ mới. Là một chiếc xe bán tải đô thị cao cấp hơn, BT-50 mang đến cảm giác rất sang trọng trong khoang nội thất với thiết kế bảng điều khiển có sự khác biệt lớn so với D-Max, mang đậm bản sắc của ngôn ngữ Kodo. Được đặt ở chính giữa bảng điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí WXGA có độ phân giải cao, với màn hình hiển thị 7.0 inch hoặc 9.0 inch. Hệ thống này còn hỗ trợ đầy đủ các kết nối Apple CarPlay và Android Auto cũng như chức năng điều khiển bằng giọng nói. Mazda BT-50 2021 gây ấn tượng với nhiều tính năng trang bị an toàn, bao gồm: giám sát điểm mù nâng cao (ABSM) với cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), kiểm soát xuống dốc (HDC), hỗ trợ khởi động ngang dốc (HLA), cảm biến đỗ xe trước/sau, 6 túi khí, cảnh báo thắt dây an toàn,... Mazda Thái Lan chưa công bố giá bán chi tiết cho từng phiên bản của BT-50 2021, nhưng được dự đoán sẽ đắt hơn so với Isuzu D-Max thế hệ mới - khởi điểm từ 510.000 baht (khoảng 390 triệu đồng). Video: Mazda BT-50 2021 lột xác, quyết đấu Toyota Hilux.

