Mazda BT-50 2021 ra mắt Đông Nam Á, tuyên chiến Ford Ranger

Như thường lệ, Mazda BT-50 2021 mới sẽ được sản xuất tại Thái Lan và xuất đi nhiều thị trường trong khu vực như Úc hay Việt Nam trong tương lai gần. Tại Thái Lan, Mazda BT-50 2021 có hai tùy chọn động cơ tương tự Isuzu D-Max 2021 thế hệ mới bao gồm 4cyl 1.9L tăng áp cho công suất tối đa 147 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.800 - 2.600 vòng/phút. Bên cạnh động cơ 4cyl dung tích 3.0L mạnh mẽ hơn mang công suất 188 mã lực tại 3.600 vòng/ phút, và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 1.600 - 2.600 vòng/phút. Sức mạnh của mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2021 truyền xuống cầu sau hoặc bốn bánh, thông qua hộp số tự động 6 cấp hoặc sàn 6 cấp. Những tay lái thử của trang Headlightmag đã thử nghiệm khả năng tăng tốc của Mazda BT-50 phiên bản máy dầu 3.0L trong điều kiện 3 người ngồi, trọng lượng xấp xỉ 270 kg, nhiệt độ ngoài trời 32 độ C, thì Mazda BT-50 phiên bản cabin đôi 3.0 6AT 4x4 có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10,78 giây, và từ 80 - 120 km/h trong 8,55 giây. Một con số không quá tệ với mô-men xoắn cực đại 450Nm từ động cơ dầu 3.0L chia sẻ với Isuzu D-Max. Trong phân khúc bán tải cỡ trung hiện nay, Mazda BT-50 và Isuzu D-Max là hai mẫu xe sở hữu động cơ dầu dung tích 3.0L lớn nhất trong phân khúc, vượt qua Toyota Hilux (2.8L single turbo) hay Ford Ranger (2.0L biturbo và 2.2L single turbo). Bên cạnh khả năng tăng tốc mạnh mẽ, Mazda BT-50 mới có thể lái qua vùng nước ngập 800 mm. Hệ thống treo được cải tiến, trong đó treo trước là loại treo độc lập, xương đòn kép (Double-Wishbone) và treo sau dùng loại nhíp (lò xo lá). Bên cạnh đó, khung ổn định phía trước đã được thêm vào nhằm tăng thêm độ cân bằng cho xe. Hệ thống treo của Mazda BT-50 thế hệ mới cung cấp khả năng kiểm soát ổn định thân xe hơn, đồng thời mang đến độ thoải mái hơn. Phiên bản 2 cầu của Mazda BT-50 2021 sử dụng trục truyền động (cát đăng) làm bằng hợp kim nhôm nên nhẹ hơn. Điều này giúp tăng hiệu suất của hộp số và hệ truyền động. Để giảm chi phí phát triển sản phẩm, Mazda BT-50 thế hệ mới cũng chia sẻ chung nội thất với Isuzu D-Max nhưng vẫn giữ sự khác biệt. Nội thất BT-50 mới chỉ có chi tiết cần số giống D-Max. Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ dẫn động 4H/4L và vận hành nhanh hơn khi ở chế độ 4WD. Ngoài ra, phiên bản 2 cầu của Mazda BT-50 2021 còn được trang bị Khóa vi sai cầu sau điện tử. Trang bị vô lăng 3 chấu thiết kế mạnh mẽ hơn các vô lăng của các mẫu crossover “CX”. Ngay chính giữa bảng táp-lô là màn hình cảm ứng cỡ lớn tích hợp kết nối Apple Car Play, các khe cửa gió điều hoà mang hơi hướng gợi nhớ đến nội thất Kia Sedona. Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, chìa khóa từ xa thông minh, động cơ có tính năng khởi động từ xa qua chìa khoá, chức năng tự động bật đèn trong cabin. Hệ thống thông tin giải trí, bao gồm màn hình WXGA 7 inch hoặc 9 inch (tùy phiên bản) có độ nét cao, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto...Mazda BT-50 2021 tại Thái Lan cũng đi kèm với nhiều “đồ chơi” như: Hệ thống cảnh báo khi có phương tiện ở điểm mù khi xe chuyển làn (ABSM). Hệ thống kiểm soát động cơ và phanh khi đổ đèo (HDC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA), 6 túi khí, 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe ở cản trước và sau. Ngoài ra, ghế trước được thiết kế để giảm mức độ nghiêm trọng của chấn thương cổ khi xảy ra va chạm phía sau. Và cũng có một cảm biến để cảnh báo thắt dây an toàn phía trước để nhắc nhở tài xế và hành khách thắt dây an toàn… Sau khi Mazda BT-50 2021 ra mắt tại Thái Lan, có thể trong năm 2021 sắp tới, Thaco Mazda sẽ nhanh chóng giới thiệu BT-50 2021 tại Việt Nam. Với thiết kế mới và trang bị nổi trội, Mazda BT-50 hứa hẹn sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc bán tải cỡ trung, khi mà dòng BT-50 đang dần trở nên “yếu thế” hơn so với các đối thủ khi xét về nhiều khía cạnh như thiết kế và trang bị. Có thể dự đoán, Mazda BT-50 2021 phiên bản máy dầu 1.9L với nhiều trang bị sẽ là sản phẩm chủ lực của dòng Mazda BT-50 2021 tại Việt Nam, khi mà phiên bản máy dầu 3.0L sẽ gánh nhiều thuế hơn, đẩy giá bán cao hơn nên khó cạnh tranh về giá so với đối thủ như Ford Ranger dùng máy 2.0L biturbo hay Toyota Hilux dùng máy 2.8L. Video: Chi tiết bán tải Mazda BT-50 2021 mới tại Thái Lan.

