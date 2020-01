Maybach 57S dùng chán bán đắt hơn Mercedes-Maybach S650 “đập hộp“

Vào năm 2012, tập đoàn Daimler đã quyết định "khai tử" dòng xe siêu sang Maybach vì thương hiệu này không thể đấu lại Rolls-Royce và Bentley. Đến năm 2015, thương hiệu Maybach đã quay trở lại nhưng dưới dạng phiên bản siêu sang cao cấp nhất của dòng sedan cỡ lớn Mercedes-Benz S-Class. Tuy thương hiệu Maybach đã bị "khai tử" nhưng những chiếc 57S hay 62S vẫn liên tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thị trường ô tô cũ. Chiếc Maybach 57S đời cũ trong bài viết này là một ví dụ điển hình. Chiếc Maybach 57S này thuộc đời 2006 nhưng đặc biệt hơn vì đã được thương hiệu độ Brabus đình đám cải tiến. Được biết, chiếc Maybach 57S độ Brabus này mới chạy hết quãng đường 14.800 km nên vẫn còn khá mới. Do đó, hãng Brabus tự tin đến mức rao bán Maybach 57S với giá lên tới 199.900 Euro (khoảng 223.175 USD hay 5,1 tỷ đồng). Như vậy, so với lúc còn mới, chiếc Maybach 57S độ Brabus này rẻ hơn khoảng một nửa. Vào thời điểm năm 2006, chiếc xe tương tự có giá lên đến 504.804 Euro (563.600 USD hay 12,89 tỷ đồng). Tuy nhiên, chiếc xe siêu sang đã 14 tuổi này lại đắt hơn cả Mercedes-Maybach S650 "đập hộp" có giá 202.550 USD (khoảng 4,69 tỷ đồng). Nằm bên dưới nắp capô của chiếc Maybach 57S độ Brabus là khối động cơ xăng V12, tăng áp kép với dung tích xi-lanh đã được tăng từ 6.0 lít lên 6,3 lít. Nhờ đó, động cơ tạo ra công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.320 Nm tại tua máy 1.750 vòng/phút. Tuy nhiên, mô-men xoắn của xe đã bị giới hạn ở mức 1.100 Nm để đảm bảo cấu trúc nguyên vẹn của hộp số. So với Maybach 57S nguyên bản, chiếc xe siêu sang này mạnh hơn 117 mã lực và 100 Nm. Với động cơ mạnh mẽ hơn, chiếc Maybach 57S độ Brabus có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4,4 giây và đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Tất nhiên, ngoài động cơ, hãng độ Brabus còn bổ sung trang bị cho chiếc Maybach 57S. Cụ thể, xe được trang bị bộ vành hợp kim Brabus Monoblock VI với đường kính 21 inch, nằm trong lốp Dunlop có kích thước 275/40 R 21 trước và 315/35 R 21 sau. Thêm vào đó là mô-đun hạ thấp gầm dành cho hệ thống treo Airmatic nhằm mang đến thiết kế khí động lực học hơn cho xe. Bên trong chiếc Maybach 57S độ Brabus là đồng hồ công-tơ-mét mới với mức tối đa 320 km/h... Có thể nói, với những người yêu thích thương hiệu Maybach cũ, chiếc 57S độ Brabus này là một cơ hội không thể bỏ qua. Video: Xem chi tiết xe siêu sang Maybach 57S đời 2006.

