Maserati Granturismo MC Sportline hơn 12 tỷ biển "tứ quý 9" ở Hà Nội

Mặc dù được đưa về Việt Nam từ cuối năm 2013 nhưng cho đến nay, chiếc Maserati Granturismo MC Sportline độc nhất Việt Nam thuộc sở hữu của một dân chơi Hà thành này rất ít khi xuất hiện trên đường. Chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline biển tứ quý 9 hàng hiếm này là một trong số ít những chiếc GranTurismo đang có mặt tại Hà Nội. Ngoại thất của chiếc Granturismo này sở hữu lớp sơn màu vàng “Giallo GranTurismo”. Phiên bản MC Sportline được trang bị nhiều chi tiết khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Về ngoại thất, cản trước trên phiên bản GranTurismo MC Sportline được chia làm 3 khoang riêng biệt với khe gió hai bên được vuốt cong tạo cái nhìn khỏe khoắn, lưới tản nhiệt trung tâm được sơn đen tương phản với ngoại thất kết hợp với logo “cây đinh ba” có 2 đường kẻ màu đỏ, khác biệt với những mẫu xe còn lại của Maserati. Cụm đèn pha dạng bi-xenon kết hợp với dải LED ban ngày đẹp mắt. Dòng xe thể thao Maserati GranTurismo chính là thành phẩm của sự hợp tác giữa hãng xe Ý và studio thiết kế lừng danh Pininfarina. Bên cạnh líp gió hông mạnh mẽ, phần hông xe được bổ sung 3 khe gió hình tứ giác được mạ chrome sáng bóng, được biết trên mỗi dòng xe Maserati, 3 khe gió này sẽ mang những thiết kế đặc trưng riêng. Logo của thương hiệu cây đinh ba được đặt tại cột C của xe. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch có tên gọi là “MC Design Grafite Opaco” với lớp sơn màu xám đi kèm cùm phanh màu đỏ. Maserati GranTurismo Sport sở hữu thiết kế 2+2 nhưng thực chất mẫu xe thể thao này không khác gì chiếc sedan hạng sang Quattroporte với 4 cửa khi khoảng cách giữa 2 cầu xe chỉ ngắn hơn 12 cm so với chiếc Quattroporte. Điều này giúp cho hàng ghế sau trên GranTurismo có nhiều không gian để chân hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Phần đuôi xe không quá nổi bật với cụm đèn hậu tương tự thế hệ GranTurismo đầu tiên, logo “Maserati” đặt ở vị trí trung tâm và được sơn đen, cánh gió sau bằng sợi carbon có kích thước nhỏ đi kèm tên phiên bản MC SportLine. Phía dưới gầm xe là hệ thống ống xả và cản sau cũng được làm khác với phiên bản tiêu chuẩn. Nội thất xe là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu da cao cấp và các chi tiết bằng sợi carbon với các đường chỉ khâu màu vàng tinh tế mang lại sự sang trọng nhưng vẫn đậm chất thể thao cho xe. Maserati GranTurismo MC Sportline sử dụng khối động cơ V8 được Ferrari sản xuất có dung tích 4.7 lít, sản sinh công suất cực đại 460 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 520 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Nhờ hộp số ZF 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, mẫu xe thể thao đến từ nước Ý chỉ mất vỏn vẹn 4,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa là 300 km/h. Mức giá xe Maserati Granturismo MC Sportline 2013 thời điểm mới về Việt Nam khoảng hơn 12 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Maserati GranTurismo tại Việt Nam.

Mặc dù được đưa về Việt Nam từ cuối năm 2013 nhưng cho đến nay, chiếc Maserati Granturismo MC Sportline độc nhất Việt Nam thuộc sở hữu của một dân chơi Hà thành này rất ít khi xuất hiện trên đường. Chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline biển tứ quý 9 hàng hiếm này là một trong số ít những chiếc GranTurismo đang có mặt tại Hà Nội. Ngoại thất của chiếc Granturismo này sở hữu lớp sơn màu vàng “Giallo GranTurismo”. Phiên bản MC Sportline được trang bị nhiều chi tiết khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Về ngoại thất, cản trước trên phiên bản GranTurismo MC Sportline được chia làm 3 khoang riêng biệt với khe gió hai bên được vuốt cong tạo cái nhìn khỏe khoắn, lưới tản nhiệt trung tâm được sơn đen tương phản với ngoại thất kết hợp với logo “cây đinh ba” có 2 đường kẻ màu đỏ, khác biệt với những mẫu xe còn lại của Maserati. Cụm đèn pha dạng bi-xenon kết hợp với dải LED ban ngày đẹp mắt. Dòng xe thể thao Maserati GranTurismo chính là thành phẩm của sự hợp tác giữa hãng xe Ý và studio thiết kế lừng danh Pininfarina. Bên cạnh líp gió hông mạnh mẽ, phần hông xe được bổ sung 3 khe gió hình tứ giác được mạ chrome sáng bóng, được biết trên mỗi dòng xe Maserati, 3 khe gió này sẽ mang những thiết kế đặc trưng riêng. Logo của thương hiệu cây đinh ba được đặt tại cột C của xe. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch có tên gọi là “MC Design Grafite Opaco” với lớp sơn màu xám đi kèm cùm phanh màu đỏ. Maserati GranTurismo Sport sở hữu thiết kế 2+2 nhưng thực chất mẫu xe thể thao này không khác gì chiếc sedan hạng sang Quattroporte với 4 cửa khi khoảng cách giữa 2 cầu xe chỉ ngắn hơn 12 cm so với chiếc Quattroporte. Điều này giúp cho hàng ghế sau trên GranTurismo có nhiều không gian để chân hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Phần đuôi xe không quá nổi bật với cụm đèn hậu tương tự thế hệ GranTurismo đầu tiên, logo “Maserati” đặt ở vị trí trung tâm và được sơn đen, cánh gió sau bằng sợi carbon có kích thước nhỏ đi kèm tên phiên bản MC SportLine. Phía dưới gầm xe là hệ thống ống xả và cản sau cũng được làm khác với phiên bản tiêu chuẩn. Nội thất xe là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu da cao cấp và các chi tiết bằng sợi carbon với các đường chỉ khâu màu vàng tinh tế mang lại sự sang trọng nhưng vẫn đậm chất thể thao cho xe. Maserati GranTurismo MC Sportline sử dụng khối động cơ V8 được Ferrari sản xuất có dung tích 4.7 lít, sản sinh công suất cực đại 460 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 520 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Nhờ hộp số ZF 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, mẫu xe thể thao đến từ nước Ý chỉ mất vỏn vẹn 4,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa là 300 km/h. Mức giá xe Maserati Granturismo MC Sportline 2013 thời điểm mới về Việt Nam khoảng hơn 12 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Maserati GranTurismo tại Việt Nam.