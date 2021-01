M5 CS 2022 mạnh nhất lịch sử BMW, từ 3,3 tỷ đồng

BMW M5 CS 2022 mới sở hữu động cơ tăng áp kép V8 4.4L quen thuộc nhưng đã được điều chỉnh để sản sinh công suất lên tới 627 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong 2,9 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với M5 Competition, tốc độ tối đa cán mốc 306 km/h. Để hỗ trợ tối đa cho mẫu xe hiệu xuất cao BMW M5 CS, BMW đã cài đặt cho xe tính năng khóa vi sai chủ động Active M Differential và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian có thể lựa chọn giữa các chế độ: 4WD, 4WD Sport và 2WD. BMW M5 CS hoàn toàn mới thực chất là một phiên bản cải tiến hơn của M5 Competition, do đó, M5 CS nhận được các giá đỡ động cơ cứng hơn, lò xo cứng hơn, thanh chống lật khỏe hơn và gầm xe thấp hơn so với M5 tiêu chuẩn. Các kỹ sư của BMW cũng thực hiện nhiều thay khác ở bộ lò xo và hệ thống Kiểm soát giảm chấn để mang lại hiệu quả lái tốt nhất. Phiên bản M5 CS 2022 nhẹ hơn 104 kg so với M5 Competition, điều này đến từ việc thân xe có nhiều bộ phận làm từ nhựa gia cố sợi carbon như mui xe, mái xe, bộ chia gió trước, vỏ gương chiếu hậu, bộ khuếch tán và cánh gió sau. Hãng xe Đức thậm chí đã loại bỏ bớt một số vật liệu cách âm để tối ưu trọng lượng xe. Nói về thiết kế, chiếc BMW mạnh nhất lịch sử có diện mạo nổi bật với viền bao lưới tản nhiệt sơn vàng đồng "sang chảnh" và bộ mâm 20 inch cũng được hoàn thiện trong màu sơn tương tự, đi kèm hệ thống phanh gốm carbon với kẹp phanh màu đỏ hoặc vàng. Các chi tiết đáng chú ý khác ở ngoại thất của BMW M5 CS gồm mui xe thông gió, những điểm nhấn Shadowline và đèn pha LED lấy cảm hứng từ xe đua với hệ thống đèn chiếu sáng màu vàng. Chiếc sedan hiệu suất cao chỉ có 3 màu sơn ngoại thất là xám Brands Hatch, xám Frozen Brands Hatch và xanh lá cây Frozen Deep Green. Di chuyển vào bên trong, nội thất của M5 CS toát lên vẻ thể thao và cao cấp, ấn tượng nhất là hàng ghế trước được làm bằng sợi carbon tích hợp chức năng sưởi, có logo M5 ngay bên dưới các tựa đầu. Toàn bộ ghế trước và sau đều được bọc da Merino đen kết hợp điểm nhấn màu đỏ Mugello và những đường chỉ khâu tương phản màu đỏ. Đặc biệt, mỗi tựa đầu ghế đều được in chìm bản đồ đường đua Nurburgring Nordschleife. Hai ghế sau của M5 CS được thiết kế riêng lẻ không giống bất kỳ chiếc BMW M5 nào trước đây. Ngoài ra, xe còn có vô lăng thể thao M bọc da Alcantara, lẫy chuyển số bằng sợi carbon, một bảng điều khiển trung tâm tối giản, trần xe phủ Alcantara, dây đai an toàn M với đường chỉ khâu ba màu, logo M5 CS ở bệ cửa có thể phát sáng và thảm sàn thiết kế đặc biệt. BMW M5 CS 2022 cũng được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như cặp màn hình 12,3 inch, điều hòa tự động 4 vùng, đèn nội thất với nhiều lựa chọn màu sắc, sạc không dây cho smartphone và hệ thống âm thanh Harman Kardon. Theo hãng xe Đức công bố, giá xe BMW M5 CS 2022 bán ra tại Mỹ từ 142.000 USD (khoảng 3,27 tỷ đồng). Video: Giới thiệu M5 CS 2022 mạnh nhất lịch sử BMW.

