Lynk & Co 08 2024 từ 671 triệu đồng liệu có bán tại Việt Nam?

Vào tối ngày 8/9/2023 vừa qua, sau một tháng công bố giá bán trước cho mẫu xe Lynk & Co 08 2024 mới - 1 chiếc xe SUV hoàn toàn mới - thương hiệu Lynk & Co đã chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt cho dòng xe này với giới truyền thông Trung Quốc. Được biết, mẫu SUV điện Lynk & Co 08 có tổng cộng 5 mẫu xe mới ra mắt, với giá thấp nhất chỉ 208.800 nhân dân tệ (tương đương 671 triệu đồng), giảm 10.000 nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đồng) so với giá công bố trước đó, trong khi bản cao nhất, có giá tăng 32 triệu đồng, được bán với giá từ 288.000 nhân dân tệ (tương đương 927 triệu đồng). Chiếc xe mới được định vị là một chiếc SUV plug-in hybrid cỡ trung, là mẫu xe chiến lược đầu tiên trong kiến trúc thế hệ mới của CMA Evo. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem xe có gì hấp dẫn nhé. Về hình thức bên ngoài, Lynk & Co 08 không giống như các mẫu khác trong gia đình Lynk & Co, chiếc xe mang số 08 có tầm nhìn thiết kế hoàn toàn mới, hình dáng sống động hơn và sử dụng thiết kế ngoại thất mang hai màu rất thời thượng. Lynk & Co 08 áp dụng ngôn ngữ thiết kế The Next Day. Mặt trước có độ nhận diện cao khi sử dụng đèn chạy ban ngày Daybreak Light có hình dáng độc đáo. Nhóm đèn pha áp dụng thiết kế tách rời. Bên cạnh đèn LED truyền thống, xe còn có nhóm dải đèn LED rất công nghệ, góc cạnh. Mặt trước xe vẫn giữ nguyên thiết kế lưới tản nhiệt khép kín của xe điện nhưng đồng thời có thêm khe hút gió 2 bên, dựng dọc. Bên hông thân xe, Lynk & Co 08 thể hiện những đường nét thân xe năng động, được viền bởi nhiều đường gân, gương chiếu hậu bên ngoài không nối liền với cột A. Có dải đèn tương tác mới, có thể hiển thị trạng thái sạc và camera. Chiếc xe Lynk & Co 08 sử dụng cửa không khung và tay nắm ẩn, gương chiếu hậu cũng sử dụng thiết kế không khung. Đuôi xe cũng có ngôn ngữ thiết kế mới, không còn dấu vết của mẫu Lynk & Co trước đây, đèn hậu xuyên thấu mới có hình dáng độc đáo, được cấu tạo từ các nguồn sáng độc lập và thiết kế khuếch tán ở phía sau. phía dưới phía sau xe. Mui xe có cánh lướt gió và gạt nước phía sau ẩn. Xét về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe Lynk & Co 08 mới lần lượt là 4.820 mm x 1.915 mm x 1.685 mm, chiều dài cơ sở là 2.848 mm, được định vị là một chiếc SUV cỡ trung. Về nội thất, Lynk & Co 08 sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn từ người dùng trẻ nhưng màu sắc vẫn sẽ mang lại cảm giác cao cấp. Ánh sáng xung quanh dạng luồng hỗ trợ thở, thay đổi màu sắc, nhịp điệu và các hiệu ứng khác, đồng thời được hiển thị trên cửa, bảng điều khiển trung tâm và các khu vực khác. SUV cỡ trung Lynk & Co 08 được trang bị màn hình AR-HUD 92 inch, có thể ghi hình ở khoảng cách 10 m khi đỗ xe, tạo thành rạp chiếu phim AR khổng lồ, cùng với đồng hồ LCD 12,3 inch nâng cao trải nghiệm tương tác cho người lái. Màn hình điều khiển trung tâm 15,4 inch viền siêu hẹp, độ phân giải 2,5K, được trang bị hệ thống Lynk Flyme Auto Meizu. Chưa hết, mẫu xe SUV cỡ trung Lynk & Co 08 còn được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon với 23 loa và âm thanh vòm 3D. Lynk & Co 08 bố trí 5 chỗ, sử dụng ghế bọc da Nappa có chức năng sưởi, thông gió, massage, ngoài ra, hàng ghế trước của xe còn có loa tựa đầu độc lập, người phụ lái có tựa chân chỉnh điện, bàn nhỏ và các đồ dùng thiết bị khác. Về phần sức mạnh, Lynk & Co 08 được trang bị hệ thống plug-in hybrid. Phiên bản dẫn động bốn bánh có công suất hệ thống toàn diện là 436 kW, khoảng 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại của hệ thống lên đến 905 Nm. Nhờ đó mà xe có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,6 giây. Chỉ với động cơ điện, xe có thể lăn bánh quãng đường đi được là 220 km theo chu trình thử nghiệm CLTC và mức tiêu thụ nhiên liệu là 6 lít/100 km. Phiên bản dẫn động cầu trước có công suất hệ thống toàn diện là 280 kw và mô-men xoắn cực đại của hệ thống là 615 N·m. Phạm vi di chuyển thuần điện CLTC lần lượt là 120 km và 245 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 6 lít/100 km. Chỉ cần sử dụng 28 phút để sạc, pin của xe Lynk & Co 08 sẽ được nạp từ 30%-80% và hỗ trợ chức năng phóng điện bên ngoài 3,3 kW, khi kết hợp động cơ xăng và điện (PHEV), xe có thể chạy được quãng đường tối đa 1.400 km trong điều kiện CLTC. Đối thủ chính của Lynk & Co 08 nhắm đến sẽ là BYD Tang, hãng cũng có phiên bản dẫn động hai cầu DM-i và dẫn động bốn bánh DM-p, phạm vi di chuyển thuần điện của hai mẫu xe cũng tương đối gần nhau. BYD có danh tiếng tương đối tốt về mặt công nghệ sản phẩm, còn mẫu plug-in hybrid Lynk & Co 08 có hiệu năng vượt trội hơn cả về thiết kế lẫn ý nghĩa công nghệ. Lynk & Co 08 sẽ là mẫu xe tập trung vào nguồn năng lượng mới, đây cũng là sự thay đổi trong định hướng chiến lược của Lynk & Co, tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, sức mạnh vượt trội hơn, đồng thời có thiết kế và ý nghĩa công nghệ tốt. So với các mẫu xe của hãng Lynk & Co trước đây, chiếc 08 có thiết kế hoàn toàn mới, Lynk & Co cũng hy vọng sẽ có một hình ảnh cũng như doanh số hoàn toàn mới với mẫu này. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Lynk & Co 08 2024 mới.

