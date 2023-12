Lynk & Co 09 gần 2,2 tỷ tại Việt Nam, đắt hơn Hyundai Palisade?

Ngày 16/12/2023 vừa qua, thương hiệu ôtô Lynk & Co của Trung Quốc đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Thương hiệu con thuộc tập đoàn Geely sẽ phân phối xe tại Việt Nam thông qua Công ty cổ phần GreenLynk Automotives. Trong sự kiện ra mắt, Lynk & Co đã giới thiệu 3 mẫu SUV là 01, 05 và 09. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, chỉ có Lynk & Co 09 2024 mới được công bố giá bán, khởi điểm từ 2,199 tỷ đồng. Giá bán này cũng không nằm ngoài dự đoán vì Lynk & Co vốn là thương hiệu được định vị khá cao cấp của tập đoàn Geely. So với những đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ lớn như Ford Explorer và Volkswagen Teramont, mẫu ôtô Trung Quốc này có lợi thế về giá bán. Tuy nhiên, Lynk & Co 09 lại đắt hơn đáng kể so với Hyundai Palisade có giá bán chỉ từ 1,469 tỷ đồng tại Việt Nam. Là sản phẩm cỡ lớn nhất và đắt nhất của thương hiệu Lynk & Co ở Việt Nam, 09 được phát triển dựa trên nền tảng SPA. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.042 x 1.977 x 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.984 mm. 09 sở hữu thiết kế ngoại thất đặc trưng của thương hiệu Lynk & Co. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn 2 tầng. Ở phía trên là 2 dải đèn LED định vị ban ngày nằm dọc trong khi đèn pha được đặt bên dưới. Đèn pha LED của Lynk & Co 09 có 4 chế độ chiếu sáng, bao gồm thành phố, nông thôn, cao tốc, mưa và sương mù. Chưa hết, mẫu xe SUV Lynk & Co 09 tại Việt Nam còn sở hữu bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế đa chấu khỏe khoắn và tay nắm cửa ẩn/hiện giúp giảm hệ số lực cản không khí đồng thời tạo ra thiết kế liền lạc hơn cho khu vực sườn xe. Đằng sau mẫu SUV hạng E này là cụm đèn hậu LED với thiết kế 3D dạng thỏi năng lượng, ống xả kép và cần gạt nước tích hợp vào cánh gió mui. Theo hãng Lynk & Co, thiết kế cần gạt nước này vừa hạn chế cản tầm nhìn của người lái vừa bền hơn. Bên trong Lynk & Co 09 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Lynk & Co cho biết toàn bộ kính của xe, bao gồm cả cửa sổ trời, đều là kính cách âm và cách nhiệt 2 lớp nhằm đảm bảo cảm giác thoải mái nhất cho hành khách. Không chỉ rộng rãi nhờ kích thước lớn, nội thất của Lynk & Co 09 còn toát lên vẻ hiện đại và công nghệ cao nhờ sự xuất hiện của 6 màn hình. Cụ thể, mẫu SUV cỡ lớn này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình cảm ứng để chỉnh điều hòa và 2 màn hình nhỏ tích hợp vào 2 núm xoay. Màn hình cảm ứng trung tâm của xe hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Chưa hết, Lynk & Co 09 còn được trang bị vô lăng bọc da, ghế bọc da Nappa sang trọng, ghế trước chỉnh điện 8 hướng/làm mát, ghế lái nhớ vị trí, ốp nhôm độc đáo trên mặt táp-lô, sạc điện thoại không dây Hệ thống âm thanh Bose 14 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với hệ thống lọc không khí thông minh, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu chống chói tự động và đèn viền trang trí nội thất. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, mẫu SUV cỡ lớn này có hàng loạt tính năng như 6 túi khí, camera 360 độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện cắt mặt, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, hỗ trợ chuyển làn đường Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo va chạm khi mở cửa, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ đèn pha chủ động, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo người lái mất tập trung. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Lynk & Co 09 là hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 254 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại tua máy 1.800 - 4.800 vòng/phút. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu SUV nặng 2,12 tấn này là 8,9 lít/100 km. Cuối cùng là 4 chế độ lái tiêu chuẩn (Eco, Normal, Sport, Individual) và 4 chế độ lái off-road (tuyết, cát, đá, lầy). Hiện Lynk & Co đang triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng tiên phong đặt cọc 3 mẫu xe 01, 05 và 09. Theo đó, khách hàng đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được miễn phí bảo dưỡng 5 năm và miễn phí gói đăng ký xe (không bao gồm thuế trước bạ). Trong khi đó, khách hàng đặt cọc cam kết 50 triệu đồng sẽ được miễn phí bảo dưỡng 5 năm, miễn phí gói đăng ký xe (không bao gồm thuế trước bạ) và tặng 2 năm bảo hiểm vật chất. Video: Chi tiết SUV Lynk & Co 09 của Trung Quốc.

