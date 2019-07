Loạt xe sedan nhanh nhất thế giới khiến dân chơi phát thèm

Danh hiệu xe sedan nhanh nhất thế giới đầu tiên thuộc về Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Khi ra mắt vào năm 2016, chiếc xe thể thao đến từ Italy này đã làm mọi người ngạc nhiên về sức mạnh của nó. Với giá bán của phiên bản tiêu chuẩn là 73.000 USD, Giulia Quadrifoglio không quá chênh lệch so với các mẫu xe khác của Alfa Romeo. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2019: Panamera được xem là dòng xe lớn nhất mà hãng Porsche từng sản xuất. Mặc dù có kích thước 5.049 m và khối lượng 2.381 tấn, mẫu xe này vẫn lọt được vào top 10 chiếc sedan nhanh nhất thế giới. Maserati Quattroporte GTS được biết đến như một con mãnh thú 4 cửa của hãng xe “đinh ba” nổi tiếng. Dưới nắp ca-pô là khối động cơ V8 3,8L tăng áp kép sản sinh 530 mã lực. Toàn bộ sức mạnh của xe được truyền đến bánh sau và giúp xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,7 giây, tốc độ tối đa 310 km/h. Mercedes AMG GT 63 S: Các kỹ sư của Mercedes thiết kế GT 63 với quyết tâm tạo ra một chiếc xe mui trần có sức mạnh và hiệu suất cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ chắc chắn không phải là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nhiều người khi nghĩ về Cadillac, nhưng chiếc CTS-V Sedan là một điều khác biệt. Đây là chiếc sedan Cadillac nhanh nhất và mạnh nhất từng được tạo ra, xe sử dụng động cơ V8 tăng áp 6.2L tạo ra 640 mã lực và mô-men xoắn 854 Nm. Dựa trên chiếc bốn cửa Jaguar XE hạng trung, Jaguar XE SV Project 8 được tạo ra như một phiên bản hiệu suất cao của Jaguar XE. Chiếc xe này chỉ mất 7 phút 21,2 giây để hoàn thành 1 vòng tại đường đua Nurburgring. Vào năm 2015, hãng xe cơ bắp nổi tiếng ở Mỹ - Dodge, đã chế tạo ra chiếc xe mạnh mẽ nhất và họ gọi nó là Charger SRT Hellcat. Trái tim của con mãnh thú này là động cơ HEMI V8 6.2L siêu nạp. Để kích hoạt toàn bộ sức mạnh từ khối động cơ cần có một chìa khóa riêng biệt. Dựa trên mẫu Rapide, . Aston Martin Rapide AMR là chiếc xe thể thao sang trọng nhất từng ra mắt của Aston Martin. Rapide AMR là một chiếc xe sang nhanh nhẹn hơn và khí động học hơn so với Rapide. Mặc dù mẫu xe này trông khá giống với một chiếc BMW 7-series, tuy nhiên sự giống nhau này chỉ là phần ngoại thất. Động cơ của Alpina B7 là loại V8 bi-turbo 4.4L được điều chỉnh bởi đội ngũ kỹ sư của BMW, động cơ này tạo ra công suất lên đến 608 mã lực. Không có nhiều công ty sản xuất ôtô có thể tạo ra được một mẫu xe có hiệu suất cao nhưng vẫn giữa được sự sang trọng như Bentley. Theo Bentley, Flying Spur là một bước tiến đáng kể so với các mẫu xe trước đó, xe được trang bị động cơ W12 TSI tăng áp kép 6.0L đủ để khiến cho một chiếc xe có khối lượng 2,4 tấn “bay” trên mặt đường. Video: Ngắm những mẫu xe sedan dành cho năm 2019.

