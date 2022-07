Loạt xe ôtô Trung Quốc nhái khiến các nhà sản xuất "giận tím mặt"

Việc các công ty Trung Quốc chế tạo xe với kiểu dáng giống những mẫu ôtô nổi tiếng thế giới như Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz G-Class, Porsche Macan... đã không còn là chuyện hiếm gặp. Phần lớn những mẫu xe ôtô nhái của Trung Quốc đều có thiết kế không đẹp hay sang trọng bằng hàng thật, nhưng cố gắng làm kiểu "na ná". Great Wall được thành lập năm 1984, là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 8 tại Trung Quốc. Tại Triển lãm ôtô Thượng Hải vào tháng 4/2021, hãng này đã giới thiệu mẫu xe ORA Punk Cat nhái Volkswagen, và đáng chú hơn là mẫu xe này chẳng khác nào bản sao chép của Volkswagen Beelte. Mẫu xe "con bọ" huyền thoại Volkswagen Beelte đã bị hãng xe Trung Quốc sao chép trắng trợn, từ kiểu dáng, cản trước, nắp capo, cụm đèn pha, phần nóc vuốt cong đều giống hệt bản chính. Hengtian L4600 tạo cảm giác rất quen thuộc cho những ai yêu thích ô tô, bởi chúng có thiết kế ngoại thất giống mẫu SUV nổi tiếng Toyota Land Cruiser. Lưới tản nhiệt đi kèm nhiều nan nằm dọc, gợi liên tưởng đến thiết kế của Toyota Land Cruiser Prado. Điều ngạc nhiên là nội thất của Hengtian L4600 của Trung Quốc còn tạo cảm giác sang trọng hơn Toyota Land Cruiser. Mẫu ô tô Trung Quốc này thậm chí sở hữu nội thất tương tự "chuyên cơ mặt đất" Lexus LX570.Beijing BJ80 nhái Mercedes-Benz G-Class khá giống. Hiện nay, Beijing BJ80 được sản xuất bởi BAW, một công ty con của BAIC, đơn vị có liên doanh lớn với Mercedes-Benz. Mặc dù thương hiệu Đức không hề hài lòng khi phát hiện ra BJ80, nhưng họ cũng không quá tức giận. Thực tế là hãng xe Đức vẫn cung cấp khung gầm và động cơ cho BJ90, một mẫu SUV cỡ lớn hơn nữa được sản xuất bởi BAW dựa trên Mercedes-Benz GLS thế hệ trước. Beijing BJ80 3.0 V6T - "Xe nhái" Mercedes-Benz G-Class với động cơ 276 mã lực và giá khởi điểm 1,15 tỷ đồng, rẻ gần 10 lần so với "hàng thật" Hunkt Canticie là một mẫu SUV to lớn, có diện mạo bên ngoài gần như giống hệt mẫu xe sang Anh Quốc, thế nhưng giá bán thì rẻ bằng mấy lần Range Rover. Hunkt Canticie có giá khởi điểm từ 159.800 – 243.800 nhân dân tệ (tương đương 530 – 808 triệu đồng). Hunkt Canticie tại Trung Quốc trang bị động cơ tăng áp dung tích 2.0 lít, sản sinh 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Đi kèm hộp số là loại tự động 8 cấp. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 là mẫu xe phiên bản giới hạn đắt tiền, có trục và bánh xe ấn tượng đặc trưng, động cơ tăng áp kép V8 tạo ra 536 mã lực và mô men xoắn 561 Nm. Trong khi đó, Beijing Auto BJ80 là bản nhái giá rẻ với động cơ đơn 2.3L 4xi-lanh.Việc Beijing Auto mượn thiết kế xe Mercedes-Benz cũng không lạ vì hai hãng này là đối tác của nhau tại Trung Quốc. Được biết, Beijing Auto BJ80 6x6 chính là phiên bản 3 cầu 6 bánh của mẫu xe bán tải BJ80 tại thị trường Trung Quốc. Zotye SR8 là bản sao chép của Porsche Macan. Nhìn ngoại thất của xe, chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng, bởi chúng cũng có nắp capo hạ thấp, lưới tản nhiệt và hốc gió tương đồng. Bước vào bên trong xe, bảng điều khiển mang thương hiệu Porsche cũng bị Zotye của Trung Quốc "bê nguyên", tiếp theo là vô lăng và bảng táp lô cũng chung số phận. Nếu bạn không đủ khả năng mua một chiếc Lamborghini Urus hoặc Porsche Cayenne và không quan tâm đến an toàn, sự thoải mái và hiệu suất thì có thể... cân nhắc hàng "pha-ke" Huansu C60. Huansu C60 có ngoại hình chả khác là bao, nhưng giá bán chỉ bằng một phần nhỏ. Tất nhiên, sức mạnh, độ sang trọng và tinh tế, hay độ an toàn thì bạn cũng đừng trông đợi ở phiên bản nhái này. Video: Huansu C60 của Trung Quốc nhái Porsche như thật.

Việc các công ty Trung Quốc chế tạo xe với kiểu dáng giống những mẫu ôtô nổi tiếng thế giới như Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz G-Class, Porsche Macan... đã không còn là chuyện hiếm gặp. Phần lớn những mẫu xe ôtô nhái của Trung Quốc đều có thiết kế không đẹp hay sang trọng bằng hàng thật, nhưng cố gắng làm kiểu "na ná". Great Wall được thành lập năm 1984, là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 8 tại Trung Quốc. Tại Triển lãm ôtô Thượng Hải vào tháng 4/2021, hãng này đã giới thiệu mẫu xe ORA Punk Cat nhái Volkswagen, và đáng chú hơn là mẫu xe này chẳng khác nào bản sao chép của Volkswagen Beelte. Mẫu xe "con bọ" huyền thoại Volkswagen Beelte đã bị hãng xe Trung Quốc sao chép trắng trợn, từ kiểu dáng, cản trước, nắp capo, cụm đèn pha, phần nóc vuốt cong đều giống hệt bản chính. Hengtian L4600 tạo cảm giác rất quen thuộc cho những ai yêu thích ô tô, bởi chúng có thiết kế ngoại thất giống mẫu SUV nổi tiếng Toyota Land Cruiser. Lưới tản nhiệt đi kèm nhiều nan nằm dọc, gợi liên tưởng đến thiết kế của Toyota Land Cruiser Prado. Điều ngạc nhiên là nội thất của Hengtian L4600 của Trung Quốc còn tạo cảm giác sang trọng hơn Toyota Land Cruiser. Mẫu ô tô Trung Quốc này thậm chí sở hữu nội thất tương tự "chuyên cơ mặt đất" Lexus LX570. Beijing BJ80 nhái Mercedes-Benz G-Class khá giống. Hiện nay, Beijing BJ80 được sản xuất bởi BAW, một công ty con của BAIC, đơn vị có liên doanh lớn với Mercedes-Benz. Mặc dù thương hiệu Đức không hề hài lòng khi phát hiện ra BJ80, nhưng họ cũng không quá tức giận. Thực tế là hãng xe Đức vẫn cung cấp khung gầm và động cơ cho BJ90, một mẫu SUV cỡ lớn hơn nữa được sản xuất bởi BAW dựa trên Mercedes-Benz GLS thế hệ trước. Beijing BJ80 3.0 V6T - "Xe nhái" Mercedes-Benz G-Class với động cơ 276 mã lực và giá khởi điểm 1,15 tỷ đồng, rẻ gần 10 lần so với "hàng thật" Hunkt Canticie là một mẫu SUV to lớn, có diện mạo bên ngoài gần như giống hệt mẫu xe sang Anh Quốc, thế nhưng giá bán thì rẻ bằng mấy lần Range Rover. Hunkt Canticie có giá khởi điểm từ 159.800 – 243.800 nhân dân tệ (tương đương 530 – 808 triệu đồng). Hunkt Canticie tại Trung Quốc trang bị động cơ tăng áp dung tích 2.0 lít, sản sinh 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Đi kèm hộp số là loại tự động 8 cấp. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 là mẫu xe phiên bản giới hạn đắt tiền, có trục và bánh xe ấn tượng đặc trưng, động cơ tăng áp kép V8 tạo ra 536 mã lực và mô men xoắn 561 Nm. Trong khi đó, Beijing Auto BJ80 là bản nhái giá rẻ với động cơ đơn 2.3L 4xi-lanh. Việc Beijing Auto mượn thiết kế xe Mercedes-Benz cũng không lạ vì hai hãng này là đối tác của nhau tại Trung Quốc. Được biết, Beijing Auto BJ80 6x6 chính là phiên bản 3 cầu 6 bánh của mẫu xe bán tải BJ80 tại thị trường Trung Quốc. Zotye SR8 là bản sao chép của Porsche Macan. Nhìn ngoại thất của xe, chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng, bởi chúng cũng có nắp capo hạ thấp, lưới tản nhiệt và hốc gió tương đồng. Bước vào bên trong xe, bảng điều khiển mang thương hiệu Porsche cũng bị Zotye của Trung Quốc "bê nguyên", tiếp theo là vô lăng và bảng táp lô cũng chung số phận. Nếu bạn không đủ khả năng mua một chiếc Lamborghini Urus hoặc Porsche Cayenne và không quan tâm đến an toàn, sự thoải mái và hiệu suất thì có thể... cân nhắc hàng "pha-ke" Huansu C60. Huansu C60 có ngoại hình chả khác là bao, nhưng giá bán chỉ bằng một phần nhỏ. Tất nhiên, sức mạnh, độ sang trọng và tinh tế, hay độ an toàn thì bạn cũng đừng trông đợi ở phiên bản nhái này. Video: Huansu C60 của Trung Quốc nhái Porsche như thật.