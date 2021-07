Loạt xe ôtô bị "khai tử" năm 2022, nhiều hàng hot tại Việt Nam

Mặc dù đang cạnh tranh khá tốt với hai đối thủ "đồng hương" là Toyota Camry và Honda Accord, tuy nhiên Mazda vẫn quyết định ngừng sản xuất 2 mẫu sedan hạng D Mazda6 và CX-3 vào năm 2022, đầu tiên là tại thị trường Mỹ. Điều này đồng nghĩa Mazda 6 2021 và CX-3 2021 sẽ được bán hết và không có mẫu thay thế. Đây là loạt xe ôtô bị khai tử đầu tiên vào năm 2022 tại xứ cờ hoa. Thông tin Mazda6 dừng sản xuất ở thị trường quan trọng như Mỹ khá bất ngờ. Dòng sedan hạng D của Mazda hiện vẫn là cái tên bán tốt và đủ sức cạnh tranh với những cái tên "sừng sỏ" khác trong cùng phân khúc. Đối với lý do Mazda CX-3 dừng sản xuất, việc dòng SUV này bị "khai tử" ở Mỹ đã được dự đoán trước khi đã có Mazda CX-30 2021 thay thế ở phân khúc xe gầm cao đô thị. Dù vậy, ở một vài thị trường Mazda hiện vẫn bán song song cả CX-3 và CX30, đơn cử có Thái Lan hay mới đây nhất là Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin tức, dòng xe biểu tượng Chevrolet Camaro 1LE - Xe cơ bắp Mỹ từng được dân chơi Việt tìm mua sẽ chính thức bị khai tử sau 6 thế hệ vào năm 2022. Từ chỗ là một dòng tên hot, luôn nhận được nhiều sự quan tâm, tới mức được chọn thành biểu tượng của dòng phim danh tiếng như Transformer cùng nhân vật Bumblebee, Camaro giờ lại đang đứng gần cửa tử hơn bao giờ hết do doanh số quá thấp. Sau quãng thời gian dài trượt dốc, năm 2020 của Camaro có thể coi như "lao đầu xuống vực" vì COVID-19 với doanh số giảm 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt chỉ 29.775 xe. Trong đó, Camaro là mẫu xe thuộc đội hình Chevy có tỉ lệ giảm sâu nhất và nhìn rộng ra đội hình GM cũng xếp thứ 2 chỉ sau Buick Encore (59,2%). Con số trên thậm chí còn thua cả Chevrolet Spark. Từng gây bão thị trường, Kia Stinger sẽ bị khai tử trong năm 2022 tới, nguyên nhân có thể xuất phát từ doanh số. Đây là một chiếc sedan hiệu suất cao giá khá phải chăng, nhưng nhiều năm qua Kia Stinger không đạt được doanh số mà hãng xe Hàn mong đợi. Đặc biệt, tại Mỹ và Australia doanh số Stinger chỉ bằng nửa những gì Kia kỳ vọng. Thay vào đó, Kia đã tung ra các phiên bản mới GT-Line, GT1 và GT2. Bên cạnh giá cả, sự khác biệt lớn nhất giữa phiên bản GT-Line cơ sở và GT1 là trang bị động cơ. Phiên bản GT-Line của Stinger sử dụng động cơ tăng áp thẳng hàng 2,5 lít công suất 300 mã lực. Trong khi đó GT1 (và GT2) sử dụng động cơ tăng áp V6 3,3 lít công suất 336 mã lực. Dòng SUV biểu tượng cho xe địa hình một thời là Toyota Land Cruiser rất có thể sẽ thực sự biến mất tại thị trường Mỹ từ sau 2022 bởi lẽ doanh số mẫu xe khá "khiêm tốn" và không có giá trị chiến lược cao. Thực tế, Toyota trong suốt những năm gần đây cực kỳ im tiếng và gần như không nhắc tới Land Cruiser một lần nào bất chấp lời kêu gọi của người dùng về việc nâng cấp chiếc SUV lên thế hệ mới. Dữ liệu của Carsalesbase cho thấy Toyota Land Cruiser chỉ bán được 3.235 chiếc tại Mỹ vào năm ngoái. Vấn đề phức tạp hơn nữa là mẫu xe “anh em” Lexus LX 570 dù có giá khởi điểm đắt hơn nhưng có doanh số cao hơn, đạt 4.753 chiếc tại Mỹ vào năm ngoái. Nếu mất đi Land Cruiser, đội hình SUV Toyota sẽ thiếu vắng đi một dòng SUV địa hình thực thụ. Theo tin tức mới nhất từ trang Nikkei, Honda Motor đã đưa ra tuyên bố sẽ ngừng sản xuất 3 mẫu ôtô là Clarity, Legend và Odyssey, dự kiến từ tháng 3 năm sau. Ba mẫu xe này đều được sản xuất tại nhà máy Sayama gần Tokyo (Nhật Bản). Nguyên nhân dẫn đến việc khai tử do doanh số của 3 mẫu xe này rất thấp, kém sự cạnh tranh và đã hết vòng đời. Kế hoạch khai tử 3 mẫu xe nói trên giúp Honda sắp xếp lại các hoạt động sản xuất của mình và sẽ tập trung vào công nghệ ôtô điện để tiến tới mục tiêu chỉ bán các mẫu xe không phát thải vào năm 2040. Trong 3 mẫu xe Honda quyết định khai tử thì Odyssey có kinh doanh chính hãng tại Việt Nam. Nguyên nhân dẫn tới việc ngừng sản xuất bắt nguồn tự sự chậm chạp thay đổi, kém thu hút. Thị trường Việt Nam cũng không phải là mảnh đất màu mỡ để Odyssey thể hiện. Những dòng xe phổ thông sedan, crossover giá rẻ của Hyundai, Toyota, Mazda,... bán rất chạy và phân khúc trên 2 tỷ đồng thường kén người mua. Một phần vì khách hàng tin tưởng thương hiệu châu Âu ở mức giá này hơn. Theo báo cáo doanh số mỗi tháng, Honda Odyssey thường xuyên không bán được chiếc nào. Nissan đã xác nhận khai tử mẫu xe bán tải Nissan Navara D23 trên toàn châu Âu từ cuối năm nay. Hãng cũng sẽ dừng sản xuất dòng xe này tại Lục địa già khi nhà máy ở Barcelona (Tây Ban Nha) đóng cửa vào tháng 12 và việc bán mẫu xe này sẽ kết thúc trong năm 2022. Theo Nissan, nguyên nhân là do thị trường xe bán tải thu hẹp, trong khi người tiêu dùng hướng tới những mẫu bán tải hiện đại hơn, tiết kiệm nhiên liệu, “xanh” hơn. Renault Alaskan và Mercedes X-Class là những mẫu xe "anh em" với Navara cũng được sản xuất tại Barcelona nhưng đã ngừng sản xuất vì lý do tương tự. Quyết định lần này của Nissan được đánh giá là đã củng cố tương lai sáng sủa của các sản phẩm bán tải thế hệ mới mang trên mình nhiều công nghệ hiện đại hơn. Video: Top xe bán chạy nhất thị trường Mỹ năm 2020.

