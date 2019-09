Loạt siêu xe mui trần nhanh nhất, nhưng "giá chát"

Mẫu siêu xe mui trần Aston Martin DBS Superleggera Volante, rõ ràng là hấp dẫn hơn bản thường, khi nó cho phép lắng nghe âm thanh động cơ V12 công suất 715 mã lực một cách mạch lạc hơn. Nó cũng là chiếc xe mui mềm nhanh nhất của Aston Martin tính cho tới lúc này với tốc độ tối đa 340 km/h, và có giá gần 350.000 USD. Nói đến giá cả và tính “phải chăng” dành cho một chiếc mui trần tốc độ cao, Audi R8 Spyder V10 Plus xứng đáng nằm trong danh sách này. Nó có tốc độ tối đa 328 km/h, và có giá bán chỉ 208.100 USD mà thôi. Không những thế, một người thông minh có thể tìm mua một chiếc xe cũ ở đâu đó với giá một nửa. Nếu vẻ bóng bẩy, thanh lịch của một chiếc Aston Martin làm bạn thấy cứng nhắc, vậy bạn có khả năng sẽ thích vẻ đẹp kiểu chơi bời, hầm hố của siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster. Nó có trang bị động cơ V12 dung tích 6.5 lít, tạo âm thanh cực đã tai cùng tốc độ tối đa 349 km/h, cho dù hệ thống thông tin giải trí và nội thất có phần hơi lạc hậu rồi. Phiên bản mui trần của siêu xe Chevrolet Corvette ZR1 chỉ có giá khoảng 125.000 USD. Đó là một mức giá “rất hời” dành cho một con quái vật có tốc độ tối đa 340 km/h, và tha hồ cảm giác gió luồn qua tóc khi đi trên cao tốc. Hãy sớm mua lấy một chiếc đi, bởi chúng sẽ không tồn tại mãi đâu. Mong muốn có đủ yếu tố phong cách và sự dễ chịu ở tốc độ trên 320 km/h? Câu trả lời chính nằm ở xe siêu sang Bentley. Continental GT Convertible sẽ có thể đạt tốc độ 333 km/h nếu bạn thực sự muốn, bất chấp trọng lượng 2.450 kg của nó. Động cơ W12 công suất 700 mã lực của xe sẽ thể hiện hết giá trị khi bạn hạ phần mui vải 4 lớp xuống. Nếu bạn cần một chiếc xe 4 chiếc, mui gấp, và có thể vượt qua mốc 320 km/h, vậy thì Porsche 911 Turbo S Cabriolet có thể mang tới một phong vị rất khác so với Bentley Continental GT Convertible. Phiên bản S mạnh mẽ hơn một chút và có khả năng đạt tốc độ 328 km/h so với 318 km/h của bản Turbo tiêu chuẩn. Pagani mới chỉ vén màn Huayra Roadster BC và chỉ có dự định chế tạo 40 chiếc mà thôi, do đó nếu bạn có đang thừa 3,5 triệu USD không biết ném vào đâu, bạn sẽ cần nhanh tay một chút. Không rõ Roadster BC có tốc độ tối đa là bao nhiêu, nhưng nó nhẹ hơn bản Roadster thông thường và có nhiều mã lực hơn một chút nên chắc là dễ dàng đạt 338 km/h.Nếu bạn muốn một siêu xe mui trần nào đó khác thường, bạn luôn có thể lựa chọn Noble M600 Speedster và tốc độ tối đa rớt quai hàm 362 km/h của nó. Đó là một tốc độ phi thường đến từ một động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.4 lít được chế tạo bởi Judd, công ty chuyên chế tạo động cơ xe đua nổi tiếng với các động cơ F1. Nó đã từng chiến thắng cả Lamborghini Gallardo Superleggera và Audi R8 trong một cuộc đua drag 800 mét trên chương trình Top Gear. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse có tốc độ tối đa lên tới 409 km/h, nhưng cái khó ở đây là nó không dễ tìm và dễ mua. Đương nhiên, bạn không nên cố gắng lái nó ở tốc độ tối đa với phần mui hạ xuống bởi như thế là vô cùng nguy hiểm. Chỉ có 6 chiếc Hennessey Venom GT Spyder từng được chế tạo trên thế giới, và người ta phải cảm ơn ca sĩ Steven Tyler của ban nhạc Aerosmith vì điều đó. Ông ấy đã tiếp cận Hennessey với mong muốn có một phiên bản mui trần của mẫu Corvette sử dụng động cơ tăng áp kép V8. Trên đường băng của Hải quân Mỹ tại Lemoore, California, Venom GT Spyder đã đạt tốc độ tối đa tới 427,4 km/h. Vị trí cuối cùng của danh sách giá trị này là Koenigsegg Agera RS. Không rõ bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền để có thể rước về một chiếc, nhưng nó sẽ cho bạn khả năng đạt tốc độ tối đa nhanh đáng sợ ở mức 447 km/h. Động cơ tăng áp kép V8 dung tích 5.0 lít của xe sản sinh 1.144 mã lực, và nếu bạn thực sự cần bẻ cua nhanh, hệ thống khí động học của xe có thể tạo ra 484 kg lực ép xuống ở tốc độ 249 km/h. Hơn nữa, bạn còn có thể cất giữ tấm mui ở ngay trong xe, vô cùng tiện lợi và thực dụng. Video: Soi loạt siêu xe mới nhất thế giới.

