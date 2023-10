Loạt sedan tại Việt Nam được đại lý giảm “tất tay“ gần 100 triệu đồng

Trong loạt sedan cỡ B đại hạ giá, đầu tiên phải kể đến Honda City, trong tháng 10 này vẫn sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, tương đương với số tiền khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, một số đại lý còn tặng kèm phụ kiện trị giá từ 50 - 70 triệu đồng. Honda City hiện được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản (RS, L, G) cùng 6 màu ngoại thất. Giá bán của Honda City 2023 dao động từ 559 - 609 triệu đồng. Đây được coi là mẫu xe có mức giá cao nhất phân khúc nên City được “ưu ái” khuyến mãi nhiều cũng là điều dễ hiểu. Toyota Vios



Là mẫu xe lắp ráp trong nước nên khách mua Toyota Vios trong thời điểm này cũng được hưởng 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, tương đương với mức ưu đãi không vượt quá 24 - 30 triệu đồng (tùy phiên bản). Tại một số đại lý cũng ưu đãi thêm từ 10 - 20 triệu cho khách mua xe. Hiện Vios bản G CVT cao cấp nhất đang nhận được ưu đãi lớn nhất lên đến 50 triệu đồng. Mức ưu đãi này khiến giá xe Vios G CTV giờ đây chỉ còn 542 triệu đồng. Toyota Vios 2023 được phân phối với 3 phiên bản, gồm E MT, E CVT và G CVT. Giá niêm yết của xe dao động từ 479 triệu, 542 triệu và 592 triệu đồng. Hyundai Accent

Dù khá đắt hàng, luôn nằm trong top những mẫu xe bán chạy nhất tháng nhưng Hyundai Accent vẫn được một số đại lý “ưu ái” ưu đãi nhẹ khoảng 30 triệu đồng. Hyundai Accent hiện được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 426 - 542 triệu đồng. Khả năng vận hành bền bỉ, giá thành dễ tiếp cận, chính là những lý do mà Accent luôn thu hút người dùng. Mitsubishi Attrage

Không được hưởng 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ do là xe nhập khẩu nhưng Mitsubishi Attrage được hãng và đại lý “tất tay” ưu đãi để có thể cạnh tranh với các đối thủ khác trong phân khúc. Theo đó, khách hàng mua cả 3 phiên bản của Mitsubishi Attrage trong tháng 10 này đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức ưu đãi từ 38 - 49 triệu đồng. Hiện tại Mitsubishi Attrage đang được phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với mức giá bán dao động từ 380 - 490 triệu đồng. Mặc dù có giá khá thấp, chỉ ngang xe hạng A, nhưng Attrage không phải xe bán chạy. Mẫu xe này thường xếp sau bộ 3 Vios, Accent, City về doanh số. Nissan Almera

Khách hàng mua xe Nissan Almera trong tháng này cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi lên đến 70 triệu đồng ở bản cao nhất. Hiện mẫu xe này đang được bán tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu với 2 phiên bản: CVT và CVT Cao cấp. Giá niêm yết của Nissan Almera tại Việt Nam lần lượt là 539 và 595 triệu đồng. Nhờ được ưu đãi mà giá Almera bản cao cấp giờ đây có thể ngang bằng và đủ sức cạnh tranh cùng Toyota Vios. Suzuki Ciaz Mong muốn “thoát ế”, trong tháng 10 này, Suzuki Ciaz cũng được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức ưu đãi khoảng 26 triệu đồng. Giá bán của xe sau ưu đãi giờ chỉ còn 503 triệu đồng. Suzuki Ciaz được cho là mẫu xe có trang bị tiện ích khá “nghèo nàn” so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, giá bán của Suzuki Ciaz tại Việt Nam lại quá cao, chưa được cân xứng. Lần ưu đãi này của Ciaz được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc như Honda City, Hyundai Accent hay Toyota Vios. Video: Đánh giá Honda City 2023 tại Việt Nam.

