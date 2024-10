Loạt ôtô "ưu đãi kép", khách Việt tiết kiệm cả trăm triệu đồng

Nếu như những đợt giảm lệ phí trước bạ trước đây, các đơn vị bán hàng thường có động thái "co" ưu đãi, thậm chí tăng giá xe thì ở lần hỗ trợ mới nhất, điều này đã không diễn ra. Theo đó, loạt xe lắp ráp trong nước đến từ các thương hiệu Toyota, Honda, Ford, Peugeot hay Mercedes-Benz đều đang được hãng tung ra ưu đãi giảm giá ôtô hấp dẫn song song với chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Nhờ ưu đãi kép, khách hàng có thể tiết kiệm khoản tài chính nhiều nhất lên tới hơn 400 triệu đồng. Các chuyên gia trong ngành nhận định, đây là thời điểm "vàng" để mua xe ôtô hưởng ưu đãi kép, người tiêu dùng không nên bỏ lỡ. Mercedes-Benz

Ngay từ đầu tháng 9/2024, Mercedes-Benz Việt Nam đã công bố chương trình ưu đãi giá dành cho dòng sedan hạng sang E-Class. Theo đó, giá xe Mercedes-Benz E-Class giảm nhiều nhất tới 250 triệu đồng đối với phiên bản E300 AMG, từ 2,889 tỷ đồng trở về 2,639 tỷ đồng. Giá xe Mercedes-Benz C200 Exclusive giảm 160 triệu đồng, từ 2,223 tỷ xuống còn 2,063 tỷ. Bản E180 có giá ưu đãi 1,759 tỷ đồng, tức giảm 130 triệu đồng so với mức niêm yết 1,889 tỷ đồng. Do thuộc diện lắp ráp trong nước nên các phiên bản của E-Class còn được hưởng thêm chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 109 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/9/2024 đến hết 30/11/2024. Điều này đồng nghĩa với việc giá lăn bánh xe E-Class trên thực tế sẽ giảm thêm từ 94 -173 triệu đồng, tùy theo phiên bản và tỉnh, thành đăng ký cụ thể. Cộng tổng ưu đãi từ cả hãng và Chính phủ, khách hàng mua xe Mercedes-Benz E-Class trong tháng 9/2024 có thể tiết kiệm được khoản chi phí ban đầu lên đến hơn 400 triệu đồng. Qua đó, giúp chi phí lăn bánh xe trở về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. VinFast

Từ ngày 20/8 đến hết 30/11/2024, VinFast áp dụng chương trình ưu đãi tài chính tương đương với 50% lệ phí trước bạ dành cho bộ tứ SUV điện, gồm VF6, VF7, VF8 và VF9. Cùng với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện từ Chính phủ, khách hàng mua xe có thể tiết kiệm được khoản lăn bánh tương đương với 150% lệ phí trước bạ. Giá xe VinFast VF6 hiện có mức niêm yết từ 675 - 866 triệu đồng, tương đương mức giảm tối đa 154 triệu đồng. Với dòng SUV điện cỡ lớn VF9, tổng giá trị ưu đãi cao nhất lên đến gần 417 triệu đồng. Toyota

Từ 1/9 đến tháng 10/2024, Toyota ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio. Đây đều là sản phẩm ôtô lắp ráp trong nước, do đó khách hàng sẽ được nhận tổng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Nhờ ưu đãi kép, khách hàng mua xe Vios có thể tiết kiệm được khoản tài chính trong khoảng 46 - 54,5 triệu đồng; khoảng 64 - 66 triệu đồng đối với dòng Veloz Cross và giảm khoảng 56 - 60 triệu đồng khi chọn mua Avanza Premio. Honda

Ngay ngày đầu tháng 9/2024, Honda Việt Nam đã điều chỉnh giảm giá niêm yết cho 2 dòng xe, gồm Honda CR-V và Honda City. Theo đó, giá xe Honda CR-V giảm nhiều nhất, lên tới 80 triệu đồng đối với bản G, từ 1,109 tỷ đồng xuống 1,029 tỷ. Các bản L và L AWD cùng giảm 60 triệu đồng, trở về mức lần lượt 1,099 và 1,250 tỷ đồng. Với dòng sedan cỡ B Honda City, mức giảm cao nhất là 60 triệu đồng, áp dụng cho bản G. Các bản L và RS giảm lần lượt 50 và 40 triệu đồng. Sau điều chỉnh, giá xe City dao động từ 499 - 569 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng cũng tiết kiệm thêm khoản chi phí lăn bánh từ 51 - 62 triệu đồng khi mua xe CR-V, và từ 25 - 28 triệu đồng với xe City. Ford

Mới đây, Ford Việt Nam cũng đã triển khai chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho hai mẫu xe lắp ráp, gồm Territory và Ranger (các bản Wildtrak, Sport và XLS). Cùng với chính sách của Nhà nước, khách hàng các mẫu xe này sẽ nhận tổng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá lăn bánh 80-93 triệu đồng đối với Territory và trong khoảng 42 - 70 triệu đồng với bán tải Ranger. Peugeot

Các dòng xe lắp ráp trong nước của Peugeot tại Việt Nam, gồm 408, 2008, 3008 và 5008 hiện đang được nhà phân phối chính hãng áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Điều này đồng nghĩa với việc, khách hàng sẽ được hưởng phí trước bạ 0 đồng trong thời gian khuyến mãi, qua đó tiết kiệm được khoản chi phí mua xe ban đầu lên tới hàng trăm triệu đồng. Video: Tiết kiệm 50 triệu mua ôtô nhờ giảm phí trước bạ (Nguồn VTV).

Nếu như những đợt giảm lệ phí trước bạ trước đây, các đơn vị bán hàng thường có động thái "co" ưu đãi, thậm chí tăng giá xe thì ở lần hỗ trợ mới nhất, điều này đã không diễn ra. Theo đó, loạt xe lắp ráp trong nước đến từ các thương hiệu Toyota, Honda, Ford, Peugeot hay Mercedes-Benz đều đang được hãng tung ra ưu đãi giảm giá ôtô hấp dẫn song song với chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Nhờ ưu đãi kép, khách hàng có thể tiết kiệm khoản tài chính nhiều nhất lên tới hơn 400 triệu đồng. Các chuyên gia trong ngành nhận định, đây là thời điểm "vàng" để mua xe ôtô hưởng ưu đãi kép, người tiêu dùng không nên bỏ lỡ. Mercedes-Benz

Ngay từ đầu tháng 9/2024, Mercedes-Benz Việt Nam đã công bố chương trình ưu đãi giá dành cho dòng sedan hạng sang E-Class. Theo đó, giá xe Mercedes-Benz E-Class giảm nhiều nhất tới 250 triệu đồng đối với phiên bản E300 AMG, từ 2,889 tỷ đồng trở về 2,639 tỷ đồng. Giá xe Mercedes-Benz C200 Exclusive giảm 160 triệu đồng, từ 2,223 tỷ xuống còn 2,063 tỷ. Bản E180 có giá ưu đãi 1,759 tỷ đồng, tức giảm 130 triệu đồng so với mức niêm yết 1,889 tỷ đồng. Do thuộc diện lắp ráp trong nước nên các phiên bản của E-Class còn được hưởng thêm chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 109 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/9/2024 đến hết 30/11/2024. Điều này đồng nghĩa với việc giá lăn bánh xe E-Class trên thực tế sẽ giảm thêm từ 94 -173 triệu đồng, tùy theo phiên bản và tỉnh, thành đăng ký cụ thể. Cộng tổng ưu đãi từ cả hãng và Chính phủ, khách hàng mua xe Mercedes-Benz E-Class trong tháng 9/2024 có thể tiết kiệm được khoản chi phí ban đầu lên đến hơn 400 triệu đồng. Qua đó, giúp chi phí lăn bánh xe trở về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. VinFast

Từ ngày 20/8 đến hết 30/11/2024, VinFast áp dụng chương trình ưu đãi tài chính tương đương với 50% lệ phí trước bạ dành cho bộ tứ SUV điện, gồm VF6, VF7, VF8 và VF9. Cùng với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện từ Chính phủ, khách hàng mua xe có thể tiết kiệm được khoản lăn bánh tương đương với 150% lệ phí trước bạ. Giá xe VinFast VF6 hiện có mức niêm yết từ 675 - 866 triệu đồng, tương đương mức giảm tối đa 154 triệu đồng. Với dòng SUV điện cỡ lớn VF9, tổng giá trị ưu đãi cao nhất lên đến gần 417 triệu đồng. Toyota

Từ 1/9 đến tháng 10/2024, Toyota ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio. Đây đều là sản phẩm ôtô lắp ráp trong nước , do đó khách hàng sẽ được nhận tổng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Nhờ ưu đãi kép, khách hàng mua xe Vios có thể tiết kiệm được khoản tài chính trong khoảng 46 - 54,5 triệu đồng; khoảng 64 - 66 triệu đồng đối với dòng Veloz Cross và giảm khoảng 56 - 60 triệu đồng khi chọn mua Avanza Premio. Honda

Ngay ngày đầu tháng 9/2024, Honda Việt Nam đã điều chỉnh giảm giá niêm yết cho 2 dòng xe, gồm Honda CR-V và Honda City. Theo đó, giá xe Honda CR-V giảm nhiều nhất, lên tới 80 triệu đồng đối với bản G, từ 1,109 tỷ đồng xuống 1,029 tỷ. Các bản L và L AWD cùng giảm 60 triệu đồng, trở về mức lần lượt 1,099 và 1,250 tỷ đồng. Với dòng sedan cỡ B Honda City, mức giảm cao nhất là 60 triệu đồng, áp dụng cho bản G. Các bản L và RS giảm lần lượt 50 và 40 triệu đồng. Sau điều chỉnh, giá xe City dao động từ 499 - 569 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng cũng tiết kiệm thêm khoản chi phí lăn bánh từ 51 - 62 triệu đồng khi mua xe CR-V, và từ 25 - 28 triệu đồng với xe City. Ford

Mới đây, Ford Việt Nam cũng đã triển khai chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho hai mẫu xe lắp ráp, gồm Territory và Ranger (các bản Wildtrak, Sport và XLS). Cùng với chính sách của Nhà nước, khách hàng các mẫu xe này sẽ nhận tổng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá lăn bánh 80-93 triệu đồng đối với Territory và trong khoảng 42 - 70 triệu đồng với bán tải Ranger. Peugeot

Các dòng xe lắp ráp trong nước của Peugeot tại Việt Nam, gồm 408, 2008, 3008 và 5008 hiện đang được nhà phân phối chính hãng áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Điều này đồng nghĩa với việc, khách hàng sẽ được hưởng phí trước bạ 0 đồng trong thời gian khuyến mãi, qua đó tiết kiệm được khoản chi phí mua xe ban đầu lên tới hàng trăm triệu đồng. Video: Tiết kiệm 50 triệu mua ôtô nhờ giảm phí trước bạ (Nguồn VTV).