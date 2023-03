Lexus RZ 2023 chính thức ra mắt Đông Nam Á, sắp về Việt Nam?

Tại sự kiện Tuần lễ Ô tô Jakarta 2023 diễn ra tại Indonesia vào ngày 10/3 vừa qua, Lexus RZ 2023 chạy điện đã có mặt. "Hôm nay, chúng tôi giới thiệu thế hệ mới của xe điện Lexus, đó là RZ. Điều này cho thấy cam kết của chúng tôi về một xã hội phát triển bền vững", ông Fumitaka Kawashima, Chủ tịch của Toyota Indonesia, phát biểu trong sự kiện. Tương tự mẫu SUV thuần điện Toyota bZ4X đang bán tại Indonesia, Lexus RZ cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA. Toyota Indonesia khẳng định tuy dùng chung cơ sở gầm bệ nhưng Lexus RZ là sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với bZ4X. Điều này thể hiện qua mô-tơ điện, hệ dẫn động và cảm giác lái của Lexus RZ. Mẫu SUV thuần điện hạng sang của thương hiệu Lexus được trang bị 2 mô-tơ điện được tích hợp vào cầu trước và cầu sau, tạo ra công suất tổng cộng 308 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 435 Nm. Bên cạnh đó là cụm pin có dung lượng 71,4 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 310 km sau một lần sạc đầy pin. Với bộ sạc nhanh, thời gian nạp đầy pin cho xe chỉ dừng ở mức 28 phút. Là phiên bản thương mại của xe concept Lexus LF-Z Electrified, mẫu SUV thuần điện này sở hữu ngoại hình khá ấn tượng. Lexus RZ chạy điện không có lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, khu vực chính giữa đầu xe vẫn được tạo hình như lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng của thương hiệu Lexus. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" quen thuộc. Ngoài ra, trên đầu xe còn có khe gió nằm dọc ở hai góc, hốc gió trung tâm rộng và bộ khuếch tán gió dưới cản trước. Đằng sau, mẫu SUV hạng sang này được trang bị cụm đèn hậu LED hình chữ "L". Nằm vắt ngang đuôi xe là dải đèn mỏng và nẹp màu đen bóng, tích hợp tem chữ nổi "Lexus". Thêm vào đó là 2 cánh gió mui nhỏ, khe gió ở hai góc đuôi xe và ốp màu đen bóng trên cản sau. Bên trong RZ là không gian nội thất được thiết kế theo chủ đề "Tazuna", nghĩa là "dây cương", tương tự nhiều mẫu xe Lexus đời mới khác như NX hay RX. Do đó, các chi tiết trong khoang lái đều hướng về người điều khiển. Điểm nhấn của nội thất nằm ở công nghệ đánh lái điện tử. Theo hãng Lexus, công nghệ này giúp giảm tải cho người lái, cho phép tài xế không cần phải tự xoay vô lăng khi đến giao lộ, quay đầu hay đỗ xe. Chưa hết, bên trong mẫu SUV hạng sang này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, núm xoay chuyển số, hệ thống đóng/mở cửa chỉnh điện, ghế bọc da lộn Ultrasuede và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama có tính năng chống chói. Cuối cùng là những công nghệ an toàn nằm trong gói Lexus Safety System+ như hỗ trợ tránh lái chủ động, tránh va chạm sớm, kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, cảnh báo chệch làn đường, ga tự động ở tốc độ thấp, đỗ xe từ xa và cảnh báo khi người lái mất tập trung. Hiện hãng Lexus chưa công bố thời điểm bán RZ ra thị trường Indonesia và giá của mẫu SUV thuần điện hạng sang này. RZ là một phần trong kế hoạch điện khí hóa dòng sản phẩm của thương hiệu Lexus. Theo kế hoạch, vào năm 2030, Lexus sẽ ngừng bán xe dùng động cơ đốt trong thông thường. 5 năm sau, Lexus sẽ tiếp tục loại bỏ toàn bộ các mẫu xe hybrid và plug-in hybrid. Video: Giới thiệu chi tiết SUV điện Lexus RZ 2023.

Tại sự kiện Tuần lễ Ô tô Jakarta 2023 diễn ra tại Indonesia vào ngày 10/3 vừa qua, Lexus RZ 2023 chạy điện đã có mặt. "Hôm nay, chúng tôi giới thiệu thế hệ mới của xe điện Lexus, đó là RZ. Điều này cho thấy cam kết của chúng tôi về một xã hội phát triển bền vững", ông Fumitaka Kawashima, Chủ tịch của Toyota Indonesia, phát biểu trong sự kiện. Tương tự mẫu SUV thuần điện Toyota bZ4X đang bán tại Indonesia, Lexus RZ cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA. Toyota Indonesia khẳng định tuy dùng chung cơ sở gầm bệ nhưng Lexus RZ là sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với bZ4X. Điều này thể hiện qua mô-tơ điện, hệ dẫn động và cảm giác lái của Lexus RZ. Mẫu SUV thuần điện hạng sang của thương hiệu Lexus được trang bị 2 mô-tơ điện được tích hợp vào cầu trước và cầu sau, tạo ra công suất tổng cộng 308 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 435 Nm. Bên cạnh đó là cụm pin có dung lượng 71,4 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 310 km sau một lần sạc đầy pin. Với bộ sạc nhanh, thời gian nạp đầy pin cho xe chỉ dừng ở mức 28 phút. Là phiên bản thương mại của xe concept Lexus LF-Z Electrified, mẫu SUV thuần điện này sở hữu ngoại hình khá ấn tượng. Lexus RZ chạy điện không có lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, khu vực chính giữa đầu xe vẫn được tạo hình như lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng của thương hiệu Lexus. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" quen thuộc. Ngoài ra, trên đầu xe còn có khe gió nằm dọc ở hai góc, hốc gió trung tâm rộng và bộ khuếch tán gió dưới cản trước. Đằng sau, mẫu SUV hạng sang này được trang bị cụm đèn hậu LED hình chữ "L". Nằm vắt ngang đuôi xe là dải đèn mỏng và nẹp màu đen bóng, tích hợp tem chữ nổi "Lexus". Thêm vào đó là 2 cánh gió mui nhỏ, khe gió ở hai góc đuôi xe và ốp màu đen bóng trên cản sau. Bên trong RZ là không gian nội thất được thiết kế theo chủ đề "Tazuna", nghĩa là "dây cương", tương tự nhiều mẫu xe Lexus đời mới khác như NX hay RX. Do đó, các chi tiết trong khoang lái đều hướng về người điều khiển. Điểm nhấn của nội thất nằm ở công nghệ đánh lái điện tử. Theo hãng Lexus, công nghệ này giúp giảm tải cho người lái, cho phép tài xế không cần phải tự xoay vô lăng khi đến giao lộ, quay đầu hay đỗ xe. Chưa hết, bên trong mẫu SUV hạng sang này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, núm xoay chuyển số, hệ thống đóng/mở cửa chỉnh điện, ghế bọc da lộn Ultrasuede và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama có tính năng chống chói. Cuối cùng là những công nghệ an toàn nằm trong gói Lexus Safety System+ như hỗ trợ tránh lái chủ động, tránh va chạm sớm, kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, cảnh báo chệch làn đường, ga tự động ở tốc độ thấp, đỗ xe từ xa và cảnh báo khi người lái mất tập trung. Hiện hãng Lexus chưa công bố thời điểm bán RZ ra thị trường Indonesia và giá của mẫu SUV thuần điện hạng sang này. RZ là một phần trong kế hoạch điện khí hóa dòng sản phẩm của thương hiệu Lexus. Theo kế hoạch, vào năm 2030, Lexus sẽ ngừng bán xe dùng động cơ đốt trong thông thường. 5 năm sau, Lexus sẽ tiếp tục loại bỏ toàn bộ các mẫu xe hybrid và plug-in hybrid. Video: Giới thiệu chi tiết SUV điện Lexus RZ 2023.