Lexus LX600 2023 "chuyên cơ mặt đất" 7 chỗ, hơn 8,7 tỷ tại Hà Nội

Sau một thời gian "khan hàng" vì thiếu linh kiện do đại dịch COVID-19, kể từ đầu năm nay những chiếc xe SUV Lexus LX600 2023 mới đã có nguồn cung dồi dào tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý so với thời điểm năm 2022, hiện giá xe Lexus LX600 nhập tư đang bán ra hiện cũng ngang bằng so với mức niêm yết tại chính hãng. Chiếc SUV hạng sang Lexus LX600 2023 màu trắng này vừa được một đơn vị kinh doanh tư nhân nhập về, xe sử dụng hệ thống khung gầm GA-F giống với Toyota Land Cruiser LC300 giúp tăng 20% độ cứng vững và nhẹ hơn 200 kg so với mẫu xe tiền nhiệm. Xe sở hữu kích thước 5.100 x 1.990 x 1.895 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở là 2.850 mm. Phần đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt con suốt quen thuộc, tuy nhiên đã thay đổi nhẹ với 7 thanh nan ngang tích hợp khe gió nhằm tăng khả năng làm mát động cơ. Cụm đèn chiếu được thiết kế thanh mảnh, góc cạnh hơn với dải LED định vị lấy cảm hứng từ logo Lexus. Hai bên có hốc gió lớn, tích hợp các cánh chia gió cùng đèn sương mù LED. Lexus LX600 2023 được trang bị bộ mâm 22 inch 6 chấu kép, hoàn thiện hai tông màu. So với thế hệ cũ, kính hông được thiết kế vuông vức hơn. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và camera trong hệ thống camera 360 độ. Phần đuôi xe gây ấn tượng nhờ dải LED kéo dài – thiết kế được ưa chuộng trên nhiều mẫu xe ngày nay. Cụm đèn hậu cách điệu từ chữ L (logo và cũng là chữ cái đầu của Lexus). So với thế hệ cũ, đuôi xe có phần mềm mại hơn. Bên trong khoang nội thất LX600 2023 là tông màu da bò, kết hợp với các chi tiết ốp gỗ màu đen sẫm. Thiết kế bảng điều khiển hoàn toàn mới, hiện đại hơn nhờ một màn hình 7 inch điều khiển và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch bên trên dùng hệ điều hành Lexus Interface tương thích Android Auto/Apple CarPlay. Bên dưới là cần số có tính hoàn thiện cao hơn, đi kèm hộc để cốc và sạc điện thoại không dây. Hệ thống âm thanh trên xe đến từ thương hiệu cao cấp Mark Levinson với 25 loa. Một số trang bị khác của xe như hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, cửa sổ trời chỉnh điện,… Hàng ghế trước của xe có thể chỉnh điện và nhớ 3 vị trí. Là phiên bản 7 chỗ nên chiếc Lexus LX600 2023 này có ba hàng ghế. Hàng ghế thứ hai có bệ tỳ tay di động, vẫn có trang bị màn hình thông tin giải trí 11,6 inch gắn trên lưng hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ 3 nhỏ hơn đủ dùng cho 2 người - tuy nhiên khi full khách khoang hành lý sẽ khá chật. Xe được trang bị động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 3.5 lít sản sinh công suất tối đa 409 mã lực cùng 649 Nm mô-men xoắn cực đại, hộp số tự động 10 cấp, đi kèm các tính năng hỗ trợ off-road cũng như hỗ trợ ổn định xe trong lúc vận hành. Đồng thời, LX600 được tinh chỉnh lại hệ thống treo thích ứng và đánh lái điện tử để mang lại trải nghiệm thể thao nhất có thể khi kết hợp cùng vi sai chống trượt Torsen. LX600 được trang bị hệ thống an toàn Safety System+ 2.5 mới với hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ và đi xe đạp, kiểm soát hành trình bằng ra-đa chủ động ở mọi dải tốc độ, cảnh báo lệch làn đường với hỗ trợ đánh lái, đèn pha thông minh, hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông…Giá xe Lexus LX600 2023 nhập tư hiện đang được các đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 8,7 tỷ đồng, thuộc phiên bản 7 chỗ ngồi và nhập khẩu từ thị trường Mỹ. Mức giá bán này không chênh nhiều so với chính hãng Lexus Việt Nam công bố cho các phiên bản của mình là từ 8,5 tỷ cho bản LX600 Urban, 8,75 tỷ cho bản LX600 F Sport và 9,61 tỷ đồng cho bản LX600 VIP 4 chỗ ngồi (đều được nhập về từ Nhật Bản). Video: Đánh giá SUV hạng sang Lexus LX600 bản 7 chỗ tại Việt Nam.

