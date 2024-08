Lexus LX570 2010 - "chuyên cơ mặt đất" chạy 14 năm hơn 1,6 tỷ ở Hà Nội

Dòng xe sang thương hiệu Lexus luôn được ưu ái tại thị trường Việt Nam bởi khả năng giữ giá và sự bền bỉ. Hiện nay, những chiếc Lexus LX 570 đời cũ vẫn được chào bán với mức giá cả tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết thuộc phiên bản 2010, lăn bánh khoảng 14 năm và đang được chủ nhân chào bán tại sàn xe cũ Hà Nội. Chiếc Lexus LX570 đời 2010 trong bài này đã lăn bánh khoảng 240.000km, hiện đang rao bán với giá hơn 1,6 tỷ đồng, mức giá khá hợp lý cho một chiếc SUV hạng sang cỡ lớn. Trên thực tế, các dòng xe sang của Lexus như LX thường được người dùng và giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng vận hành êm ái, động cơ bền bỉ, có độ tin cậy cao. Về ngoại hình, Lexus LX570 đời 2010 có thiết kế hao hao mẫu xe SUV "anh em" Toyota Land Cruiser. Phiên bản nhập Mỹ có đèn xenon projector và đèn pha halogen. Gương chiếu hậu không được tích hợp xi-nhan. Đèn hậu công nghệ LED, mâm xe hợp kim đa chấu... Nội thất LX570 đời 2010 được thiết kế to hơn phù hợp với tỉ lệ của thân xe. Vô-lăng bốn chấu, bán kính lớn, thích hợp với việc điều khiển trên những con đường việt dã. Bảng đồng hồ điện tử vẫn dựa trên thiết kế hai vòng truyền thống, đồng hồ báo xăng, nhiệt độ nước, dầu máy và ắc quy đều được thể hiện đơn giản bằng bốn vòng đèn LED. Bảng điều khiển trung tâm là một tổ hợp gồm loa, hệ thống dẫn đường, điều chỉnh điều hoà được phân bố hợp lý. Màn hình LCD cảm hứng rộng 8 inch có tích hợp hệ thống dẫn đường bằng giọng nói. Hệ thống âm thanh Mark Levison 9 loa, ổ DVD/CD 6 đĩa, âm thanh Logic 5.1 bố trí quanh xe tạo nên một rạp hát di động cho không gian bên trong của LX570. Với kích thước thân xe rộng lớn và chiều dài cơ sở lên tới 2.850mm nên không gian nội thất xe rất rộng rãi. Bên trong xe sử dụng thiết kế ba hàng ghế dành cho 8 người ngồi, mỗi hành khách hoàn toàn có thể có được một không gian ngồi cực kỳ thoải mái. Không gian hàng ghế trước được đảm bảo dư dả, phần tỳ tay ở giữa to rộng có thể điều chỉnh tự do tuỳ thuộc vào yêu cầu của người ngồi trước. LX570 sở hữu động cơ V8 5.7L Dual VVT-i, công suất cực đại 367ml/5.600v/ph, mô-men xoắn 530Nm/3.200v/ph. Vòng tua động cơ tăng nhanh giúp phát huy tác dụng một cách tối đa, đem lại sức mạnh cần thiết bất kể khi chiếc xe tăng tốc trên đường bằng phẳng hay leo dốc. Hộp số tay 6 cấp bán tự động kết hợp với sức mạnh động cơ 5.7L giúp cho chiếc LX570 nặng gần 3 tấn vẫn có thể vận hành một cách ổn định. Ở thời điểm mới ra mắt, LX570 được coi là mẫu SUV cỡ lớn sang trọng, chiến lược của Lexus nhằm vào thị trường Mỹ, kế thừa xuất sắc tính năng việt dã của LX470, nhưng cũng không thiếu đi sự sang trọng của một chiếc sedan LS. Đáng chú ý, những trang bị an toàn của xe cũng không hề thua kém những mẫu xe đời mới hiện nay. Trang bị an toàn của "chuyên cơ mặt đất" Lexus LX570 đời 2010 cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, phanh khoảng cách, cảm biến xung quanh xe và 3 camera (trước, sau và bên phụ) cùng 10 túi khí… Trong phân khúc SUV hạng sang, Lexus LX570 được coi là mẫu xe SUV giữ giá tốt nhất sau nhiều năm sử dụng. Hơn nữa, kể từ tháng 7/2016, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng cao đẩy giá xe Lexus LX570 mới từ khoảng 5 tỉ đồng lên tới 7,8 tỉ đồng. Giá xe cũ theo đó cũng tăng theo. Video: Đánh giá SUV hạng sang Lexus LX570 đời 2014.

