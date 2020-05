Lexus LS400 “dài ngoằng” của Tiểu vương Ả-Rập chỉ 991 triệu đồng

Nhắc đến những chiếc xe sang Nhật Bản ra đời trong thập niên '90, không thể không nói tới Lexus LS. Sang trọng, rộng rãi và đáng tin cậy là những đặc điểm nổi bật của mẫu sedan cỡ lớn này. Tất nhiên, vẫn có những người không hoàn toàn hài lòng về chiếc Lexus LS nguyên bản của mình. Chiếc xe sang Lexus LS400 độ có một không hai dưới đây là một ví dụ điển hình. Thuộc đời 1998, chiếc Lexus LS400 này hiện đang được rao bán tại Ba Lan. Theo người rao bán, đây là chiếc Lexus LS400 kéo dài độc nhất vô nhị trên toàn thế giới và từng thuộc sở hữu của một Tiểu vương Ả-Rập. Người rao bán cho biết, chiếc Lexus LS400 độ từng được Tiểu vương kể trên mang đi cùng trong chuyến du lịch tới châu Âu. Điểm nhấn của chiếc Lexus LS400 đời 1998 độ này nằm ở chiều dài cơ sở. So với lúc xuất xưởng từ nhà máy, chiếc xe sang Nhật Bản này có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 300 mm. Ngoài ra, trên cột B của xe còn có thêm logo Lexus như dấu hiệu nhận biết. Chiếc Lexus LS400 này có chiều dài cơ sở tăng 300 mm so với xe nguyên bản. Phần lớn chiều dài bổ sung của chiếc Lexus LS400 đều tập trung vào khoang hành khách phía sau. Nhờ đó, khoảng duỗi chân dành cho hàng ghế sau của chiếc sedan hạng sang cỡ lớn này rất rộng rãi. Bước vào bên trong chiếc Lexus LS400 độ, chúng ta có thể thấy hàng ghế dài bọc da phía sau không khác gì xe nguyên bản. Thêm vào đó là TV nằm giữa 2 ghế trước và chiếc điện thoại dành cho hành khách phía sau. Để mang đến cảm giác riêng tư cho người ngồi trong xe, chiếc Lexus LS400 còn có cả rèm cửa khá điệu ở 3 cửa kính bao quanh khoang hành khách phía sau. Những trang bị đáng chú ý khác của chiếc Lexus LS400 này bao gồm đầu đĩa CD, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động và vô lăng chỉnh điện. Đặc biệt, chiếc LS400 kéo dài này được cho là do chính hãng Lexus lắp ráp tại nhà máy ở Tahara, Nhật Bản. Đây là nhà máy nổi tiếng là cẩn thận và tỉ mỉ trong quá trình lắp ráp xe. Tuy đã ra đời cách đây 22 năm nhưng chiếc Lexus LS400 mới chạy được 15.000 km. Với chỉ số đồng hồ công-tơ-mét này, người rao bán khẳng định chiếc xe "ở trong tình trạng chẳng khác gì ôtô mới toanh". Hiện giá xe Lexus LS400 hàng độc này đang được rao bán 39.000 Euro (khoảng 991 triệu đồng). Nếu mua chiếc Lexus LS400, khách hàng sẽ cần bảo dưỡng cẩn thận vì xe đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Video: Chi tiết chiếc xe sang Lexus LS 400 đặc biệt.

