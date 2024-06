Lexus GX550 đã về Việt Nam, giá dự kiến khoảng 5,97 tỷ đồng

Sau khi bị bắt gặp khi đang được chuyên chở trên xe vận chuyển tại Việt Nam, mới đây, nhân viên đại lý cho biết Lexus GX550 hoàn toàn mới sẽ ra mắt chính thức thị trường Việt vào ngày 25/6 tới đây. Nguồn tin từ đại lý tiết lộ rằng, Lexus GX 2024 mới sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất là phiên bản GX550. Giá xe Lexus GX550 2024 tạm tính khoảng 5,97 tỷ đồng, tương đương với giá của Lexus GX 460 hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.Lexus GX thế hệ mới sử dụng khung gầm sát-xi riêng biệt TNGA-F, đã được áp dụng trên Lexus LX 600 và Toyota Land Cruiser 300 Series. Kích thước của xe rất ấn tượng với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.005 x 2.114 x 1.915 - 1.935 (mm). Chiều dài cơ sở của Lexus GX550 tại Việt Nam là 2.850 mm. Con số này cao hơn 125 mm về chiều dài, 229 mm về chiều cao và 30 - 50 mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở tăng thêm 61 mm. Ngoại hình tổng thể của xe có phần giống với Land Cruiser Prado hoàn toàn mới, góc cạnh và vuông vức đậm chất địa hình hơn. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt con suốt nhưng tinh chỉnh tạo sự khác biệt so với các sản phẩm của Lexus hiện nay. Cụm đèn pha LED với dải đèn ban ngày chạy ngang. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài sang hai bên. Bên trong Lexus GX 550 2024 là không gian nội thất có 2 cấu hình chỗ ngồi, bao gồm 2+2+2 và 2+3+2. Trong đó, bản 6 chỗ sẽ được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa. Ngoài ra xe cũng có những trang bị như ghế bọc da semi-aniline pha NuLuxe, ghế trước sưởi ấm/thông gió tiêu chuẩn... Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Gói tính năng trợ lái nâng cao Lexus Safety Sense+ 3.0 cũng được trang bị cho Lexus GX 550 2024. Lexus GX 2024 sử dụng động cơ có tên mã V35A-FTS, loại V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Trong khi bản cũ dùng động cơ V8, công suất chỉ 292 mã lực và mô-men xoắn 438 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Mâm thiết kế mới, kích thước 22 inch đi cùng lốp 265/50. Một trong những khác biệt lớn của Lexus GX 2024 tại Việt Nam là gói công nghệ an toàn và hỗ trợ lái Lexus Safety Sense 3.0, gồm các tính năng ga tự động thông minh, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, đọc biển báo,... Sau khi ra mắt tại Việt Nam, mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX 550 2024 có thể được coi như đối thủ của Mercedes-Benz GLE và Audi Q7. Xe sẽ tiếp tục được phân phối dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc. Video: Giới thiệu mẫu SUV hạng sang Lexus GX550 2024 mới.

