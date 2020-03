Lexus GX470 dùng 13 năm rao bán 980 triệu ở Sài Gòn

Theo thông tin rao bán, chiếc Lexus GX 470 đời 2007 thuộc thế hệ GX thứ nhất (J120) đã lăn bánh được khoảng 74.985km. Theo chủ xe, sau hơn 10 năm sử dụng là mức ODO thấp, nếu so với các mẫu Lexus GX cùng đời tại Việt Nam. Xe được sản xuất 12/2006 (GX 470 đời đầu) mang số VIN 2007 và được đăng ký lần đầu 6/2007 và lần 2 tháng 12/2014. Xe sang Lexus GX470 cũ sử dụng động cơ xăng V8 DOHC, dung tích 4.7L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 263 mã lực tại 5.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 437Nm tại 3.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 5 cấp (5 AT). Sử dụng động cơ V8 cỡ lớn đồng nghĩa với việc GX 470 “uống” không mấy điềm đạm với mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng 16 Lít/100km trên đường trường và hơn 20 Lít/100km trong đô thị. Hiện tại, dòng xe Lexus GX đã được thay thế bằng động cơ V8 4.6 lít hoàn toàn mới (GX 460). Động cơ V8 của GX 470 được đánh giá là khá lành tính, có thể thấy từ trước đến nay các dòng xe SUV của Lexus vẫn gắn bó với động cơ hút khí tự nhiên bền bỉ, độ tin cậy cao và ít đòi hỏi sửa chữa, bảo dưỡng nhiều như xe Đức. Đây cũng là một lý do nếu so với các đối thủ cùng đời như Mercedes-Benz ML hay BMW X5, thì Lexus GX 470 giữ giá hơn thị trường. Lexus GX 470 sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.780 x 1.895 x 1.880mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.790mm, đi cùng với nền tảng khung gầm rời (body-on-frame) đậm chất xe SUV, bền bỉ và chắc chắn. Bản thân dòng xe Lexus GX thế hệ thứ nhất chia sẻ khá nhiều nền tảng khung gầm và thiết kế với hai người anh em Toyota 4Runner và Toyota Land Cruiser Prado (J120). Là một mẫu xe hạng sang, nội thất Lexus GX 470 được bọc da và ốp gỗ cao cấp. Trang bị đầy ấp với vô lăng tích hợp điều khiển hành trình (cruise control) đi cùng với các phím chức năng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng + nhớ 2 vị trí có sưởi. GX470 2007 được trang bị điều hoà tự động 02 vùng độc lập. Dù có tuổi đời hơn 10 năm, nhưng chiếc Lexus GX 470 này vẫn được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội mà người mua không thể tìm thấy trên các mẫu xe phổ thông ngày nay trong tầm giá như: cửa sổ trời, hệ thống loa Mark Levision cao cấp, đầu DVD/Navi/AUX , camera lùi, cảnh báo áp xuất lốp,... Chức năng nâng hạ gầm bằng bầu hơi với các chế độ chỉnh phuộc: Êm ái - thoải mái (Comfort ) hoặc thể thao (Sport) Sau hơn 10 năm kể từ ngày sản xuất, chất lượng da ở ghế còn khá tốt. Cửa cốp sau mở ngang với ghế thứ ba được gập sang hai bên cho thể tích khoang chứa đồ rộng rãi, thiết kế này thường thấy trên các dòng xe như Toyota Land Cruiser, LC. Prado hay Lexus LX. Hiện tại trên thị trường, giá xe Lexus GX 470 thế hệ thứ nhất được rao bán rộng rãi với mức giao động từ 700 đến hơn 1 tỷ đồng tùy thuộc vào tình trạng xe. Lexus GX 470 đời cũ giá dưới 1 tỷ đồng là một sự lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV 2 cầu hạng sang, an toàn, cần khả năng vận hành đầm chắc, trang bị tiện nghi cao cấp, cách âm tốt, động cơ “lành” bền bỉ, và cuối cùng là không quá băn khoăn về những con số tiêu hao nhiên liệu của xe. Video: LEXUS GX470 đời 2008 có còn sang còn giữ giá?

Theo thông tin rao bán, chiếc Lexus GX 470 đời 2007 thuộc thế hệ GX thứ nhất (J120) đã lăn bánh được khoảng 74.985km. Theo chủ xe, sau hơn 10 năm sử dụng là mức ODO thấp, nếu so với các mẫu Lexus GX cùng đời tại Việt Nam. Xe được sản xuất 12/2006 (GX 470 đời đầu) mang số VIN 2007 và được đăng ký lần đầu 6/2007 và lần 2 tháng 12/2014. Xe sang Lexus GX470 cũ sử dụng động cơ xăng V8 DOHC, dung tích 4.7L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 263 mã lực tại 5.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 437Nm tại 3.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 5 cấp (5 AT). Sử dụng động cơ V8 cỡ lớn đồng nghĩa với việc GX 470 “uống” không mấy điềm đạm với mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng 16 Lít/100km trên đường trường và hơn 20 Lít/100km trong đô thị. Hiện tại, dòng xe Lexus GX đã được thay thế bằng động cơ V8 4.6 lít hoàn toàn mới (GX 460). Động cơ V8 của GX 470 được đánh giá là khá lành tính, có thể thấy từ trước đến nay các dòng xe SUV của Lexus vẫn gắn bó với động cơ hút khí tự nhiên bền bỉ, độ tin cậy cao và ít đòi hỏi sửa chữa, bảo dưỡng nhiều như xe Đức. Đây cũng là một lý do nếu so với các đối thủ cùng đời như Mercedes-Benz ML hay BMW X5, thì Lexus GX 470 giữ giá hơn thị trường. Lexus GX 470 sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.780 x 1.895 x 1.880mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.790mm, đi cùng với nền tảng khung gầm rời (body-on-frame) đậm chất xe SUV, bền bỉ và chắc chắn. Bản thân dòng xe Lexus GX thế hệ thứ nhất chia sẻ khá nhiều nền tảng khung gầm và thiết kế với hai người anh em Toyota 4Runner và Toyota Land Cruiser Prado (J120). Là một mẫu xe hạng sang, nội thất Lexus GX 470 được bọc da và ốp gỗ cao cấp. Trang bị đầy ấp với vô lăng tích hợp điều khiển hành trình (cruise control) đi cùng với các phím chức năng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng + nhớ 2 vị trí có sưởi. GX470 2007 được trang bị điều hoà tự động 02 vùng độc lập. Dù có tuổi đời hơn 10 năm, nhưng chiếc Lexus GX 470 này vẫn được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội mà người mua không thể tìm thấy trên các mẫu xe phổ thông ngày nay trong tầm giá như: cửa sổ trời, hệ thống loa Mark Levision cao cấp, đầu DVD/Navi/AUX , camera lùi, cảnh báo áp xuất lốp,... Chức năng nâng hạ gầm bằng bầu hơi với các chế độ chỉnh phuộc: Êm ái - thoải mái (Comfort ) hoặc thể thao (Sport) Sau hơn 10 năm kể từ ngày sản xuất, chất lượng da ở ghế còn khá tốt. Cửa cốp sau mở ngang với ghế thứ ba được gập sang hai bên cho thể tích khoang chứa đồ rộng rãi, thiết kế này thường thấy trên các dòng xe như Toyota Land Cruiser, LC. Prado hay Lexus LX. Hiện tại trên thị trường, giá xe Lexus GX 470 thế hệ thứ nhất được rao bán rộng rãi với mức giao động từ 700 đến hơn 1 tỷ đồng tùy thuộc vào tình trạng xe. Lexus GX 470 đời cũ giá dưới 1 tỷ đồng là một sự lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV 2 cầu hạng sang, an toàn, cần khả năng vận hành đầm chắc, trang bị tiện nghi cao cấp, cách âm tốt, động cơ “lành” bền bỉ, và cuối cùng là không quá băn khoăn về những con số tiêu hao nhiên liệu của xe. Video: LEXUS GX470 đời 2008 có còn sang còn giữ giá?