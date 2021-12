Lexus ES250 đời 2019, "chạy chán" bán vẫn hơn 2,3 tỷ ở Hà thành

Những chiếc xe Lexus ES250 hạng sang từng được ra mắt chính hãng tại Việt Nam từ tháng 1/2019, giá 2,5 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Lexus ES250 2019 cạnh tranh với Mercedes E-class, BMW series 5, Audi A6. Đối thủ chính E-Class giá từ 2,1 đến hơn 2,7 tỷ đồng, gồm các phiên bản E 200, E 250 và E 300 AMG. Ở cả 6 thế hệ trước, mẫu xe sang Lexus ES luôn là mẫu xe đem lại sự thoái mái hàng đầu và được bình chọn là “chiếc sedan hạng sang được yêu thích nhất tại Mỹ”, với doanh số "khủng" tới hơn 2,18 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới thời điểm đó. Với sự tự tin đó, Lexus Việt Nam rất kỳ vọng mẫu xe ES thế hệ mới cũng sẽ làm nên những thành công tại thị trường này. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe sedan hạng sang Lexus ES250 2019 mới sở hữu những đường nét đậm chất thương hiệu xe sang Nhật Bản đang lăn bánh hiện nay như; mặt ca-lăng hình con suốt hay cụm đèn pha sắc sảo có dải LED định vị dạng móc câu... Phía sau, cụm đèn hậu nổi bật với những dải LED hình chữ L chắp lại với nhau. Ngoài ra những chi tiết crom cũng tích cực được sử dụng ở phần đuôi xe nhằm tạo điểm nhấn cũng như tăng sự sang trọng. Nếu so sánh với các đối thủ còn lại thì thiết kế ngoại thất của Lexus ES250 2019 không hề kém cạnh mà thậm chí có một số chi tiết nổi bật và cá tính hơn. Lexus ES250 đời 2019 được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 18 inch đi kèm bộ lốp 235/45R18 và cũng có thêm một chiếc lốp dự phòng với kích thước tưng tự. Bên cạnh đó cặp gương chiếu hậu của ES250 khá bắt mắt với phần trên được sơn đen và có đường nẹp crom sáng bóng tích hợp dải đèn xi nhan LED. Khoang nội thất của Lexus ES250 2019 không thật sự nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc. Nhưng là mẫu xe được thiết kế nhằm đem lại sự thoải mái hàng đầu cho người sử dụng, ES250 2019 luôn ưu tiên sử dụng những chất liệu thân thiện với con người như da cao cấp và gỗ tự nhiên để bọc ghế ngồi, vô-lăng, táp lô,… Bên cạnh đó cũng có không ít những tính năng công nghệ hiện đại được trang bị trong khoang nội thất giúp tăng sự tiện nghi. Lexus đã loại bỏ hệ thống điều khiển bằng phím bấm để thay thế hoàn toàn bằng bàn phím cảm ứng, đi kèm với đó vẫn là đầu đọc DVD, màn hình cảm ứng 12,3 inch có hỗ trợ USB/AUX/Bluetooth và hệ thống dẫn đường bản đồ Việt Nam. Lexus ES250 được trang bị một số công nghệ an toàn hỗ trợ cho người lái được trang bị trên xe như: Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống ổn định thân xe VSC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp... Xe sở hữu khối động cơ - I4 2.5L phun xăng trực tiếp, đi kèm hộp số tự động 8 cấp sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Đây có lẽ là mẫu xe sedan hạng sang duy nhất trong phân khúc sử dụng hệ dẫn động cầu trước, đối với ai yêu thích cảm giác lái thể thao thì có lẽ điều này sẽ là điểm trừ trên ES250 2019 so với các đối thủ thường sử dụng dẫn động cầu sau.Giá xe Lexus ES250 2019 khi ra mắt chính hãng tại Việt Nam có giá 2,499 tỷ đồng. Với giá bán này, xe đắt hơn so với mặt bằng chung trong phân khúc sedan hạng sang đang có mặt. Cụ thể là với Mercedes-Benz E-Class hiện có giá bán khởi điểm 2,099 tỷ đồng cho mẫu E 200 và 2,479 tỷ đồng cho mẫu E 250, tuy nhiên E-Class lại là xe lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như Lexus. Chiếc xe Lexus ES250 đời 2019 trong bài viết này đang được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội với mức giá hơn 2,3 tỷ đồng sau khoảng 3 năm dùng và số odo trên xe khoảng hơn 16.000km lăn bánh. Về ngoại hình chiếc xe vẫn còn nguyên bản, thậm chí còn khá mới. Với mức giá tới hơn 2,3 tỷ đồng sau khoảng 3 năm - đây được xem là khá cao cho một mẫu xe sang. Tuy nhiên với thương hiệu Lexus tại Việt Nam thì hoàn toàn khác, nó luôn giữ giá và khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ đến từ Đức hay Mỹ... dù trải qua tới cả chục năm sử dụng. Video: Đánh giá Lexus ES250 đời 2019 tại Việt Nam.

