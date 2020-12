Lamborghini Gallardo LP560-4 độc nhất Việt Nam "thay áo" mới

Nguyên bản siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 sở hữu lớp sơn trắng kết hợp với sọc cờ Ý chạy dọc theo thân xe, tuy vậy, xe thường xuyên được chủ nhân cho “biến hình” với những lớp decal ấn tượng. Mới đây nhất, mẫu siêu xe độ “khủng” này lại tiếp tục khoác lên mình lớp áo mới mang phong cách chuyển màu trên thân xe đang “làm mưa làm gió” trên quy mô toàn cầu. Đã có không ít những mẫu xe đáng chú ý tại nước ta được “lột xác” với lớp decal mang phong cách chuyển màu như : McLaren 720S và 720S Spider, Lamborghini Aventador, BMW i8, BMW M4,… Lamborghini Gallardo LP560-4 độ khủng là cái tên mới nhất “bắt trend” với bộ áo đỏ-đen vô cùng cá tính, cụ thể, phần đầu xe được dán tông màu đỏ và dần bắt đầu chuyển sang màu đen từ khu vực cánh cửa cho đến phía sau xe. Kết hợp với những chi tiết được làm từ sợi carbon ở phần ngoại thất tạo cho “siêu bò” một cái nhìn mới mẻ cũng như nam tính hơn. Nhắc đến cái tên Lamborghini Gallardo, chắc chắn những người yêu xe trên toàn thế giới sẽ nhớ về một dòng xe cực kì thành công của thương hiệu siêu xe nước Ý. Trong suốt vòng đời 10 năm của mình, Lamborghini đã bàn giao đến tay khách hàng 14.022 chiếc Gallardo với nhiều phiên bản khác nhau. Để đánh dấu sự kết thúc của dòng xe Gallardo, cuối năm 2013, Lamborghini đã ra mắt phiên bản sản xuất giới hạn Gallardo Squadra Corse với vỏn vẹn chỉ 50 chiếc xuất xưởng. Trong số 50 xe Gallardo Squadra Corse trên thế giới, có đến 15 chiếc được sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ và tất cả đều được sơn màu vàng Giallo Midas đẹp mắt. Theo công bố từ Lamborghini, những chiếc Gallardo Squadra Corse chỉ được bán ra với 4 màu sơn chính là vàng Giallo Midas, trắng Bianco Monocerus, xám Grigio Thalasso và đỏ Rosso Mars. Có lẽ vì số lượng sản xuất khá ít ỏi, không ít những chủ nhân sở hữu Lamborghini Gallardo trên thế giới tìm đến phương pháp nâng cấp ngoại hình cho “siêu bò” của mình, điển hình nhất chính là chiếc Gallardo LP560-4 độ bodykit của phiên bản Squadra Corse trong bài viết. Lamborghini Gallardo LP560-4 là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của chiếc Gallardo thế hệ đầu tiên, phiên bản facelift này trình làng tại triển lãm Geneve Motor Show tháng 3/2008. So với thế hệ đầu tiên, Gallardo LP560-4 sở hữu thiết kế sắc sảo hơn khi hai hốc gió phía trước được vuốt nhọn, đuôi xe có tạo hình thanh thoát hơn, đi cùng với đó là khối động cơ V10 cải tiến có công suất tối đa ở mức 560 mã lực. Tuy vậy, với bộ bodykit của phiên bản Squadra Corse, xe trở nên ấn tượng hơn nhờ phần cản trước được thiết kế lại tập trung vào việc cải thiện yếu tố khí động học. Sự xuất hiện của líp gió trước bằng sợi carbon giúp gia tăng lực ép xuống một cách đáng kể cho phần đầu xe. Cụm đèn halogen phía trước được tích hợp dải LED ban ngày hình chữ “Y”, thay cho đèn halogen đơn thuần trên Gallardo thế hệ đầu tiên. Thân xe còn được trang bị thêm líp gió hông và ốp gương chiếu hậu bằng sợi carbon. Ở vị trí hốc bánh sau là dòng chữ “LP560-4”, trong đó “LP” là viết tắt của Longitudinale Posteriore, có nghĩa là động cơ đặt dọc ở phía sau trong tiếng Ý, “560” tượng trưng cho sức mạnh của khối động cơ V10 và con số “4” ám chỉ xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Để hoàn thiện gói nâng cấp ngoại thất của phiên bản Gallardo Squadra Corse, cản sau cũng được thay đổi với tạo hình sắc sảo hơn. Sự xuất hiện của chiếc cánh gió carbon to bản được bắt cố định vào đuôi xe giúp gia tăng lực ép xuống mặt đường gấp 3 lần so với chiếc cánh gió nhỏ trên chiếc Gallardo tiêu chuẩn, nắp động cơ nguyên bản cũng được thay thế bằng chi tiết có thiết kế hầm hố. Khác biệt với những nắp động cơ đóng/mở bằng thủy lực, xe được trang bị nắp máy đặc biệt khi có thể đóng/mở thông qua hai chiếc khóa. Bộ khuếch tán bên dưới được làm từ sợi carbon là chi tiết cuối cùng thuộc gói độ của phiên bản Gallardo Squadra Corse. Ở lần xuất hiện gần nhất, bộ mâm độ BC Forged EH172 đã được chủ nhân tháo ra, nhường chỗ cho bộ mâm Callisto sơn đen bóng thường thấy trên phiên bản Gallardo SE sản xuất giới hạn 250 xe toàn thế giới. Ẩn phía sau là cùm phanh Lamborghini sơn đỏ nổi bật và đĩa phanh bằng thép, trong khi đó Lamborghini trang bị cho phiên bản Gallardo Squadra Corse đĩa phanh carbon ceramic. Chưa hết, “siêu bò” này còn được chủ nhân nâng cấp hệ thống ống xả của thương hiệu Capristo với âm thanh đầy uy lực, đồng thời trọng tâm của thân xe cũng được hạ thấp xuống, gia tăng tính ổn định khi vận hành xe ở tốc độ cao. Tiến vào bên trong, xe sở hữu khoang lái phối hai màu đỏ-đen đầy thể thao, toàn bộ nội thất xe đều được bọc da Alcantara cao cấp và ốp sợi carbon. Cụ thể, các chi tiết như tay nắm cửa, vô-lăng, bảng đồng hồ, bệ tì tay hay phanh tay đều được ốp sợi carbon tương tự những chi tiết bên trong cabin của phiên bản Gallardo Squadra Corse. Vô-lăng xe có thiết kế 3 chấu đơn giản, tích hợp thêm lẫy chuyển số ở phía sau. Bảng táp-lô phía ghế phụ cũng có sự xuất hiện của dòng chữ “Squadra Corse” cùng lá cờ Ý thêu tay giống với chi tiết trên phiên bản “hàng hiếm”. Tuy nhiên, ghế ngồi trên chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 độ khủng này vẫn được giữ nguyên, khác biệt với ghế ngồi mang phong cách xe đua trên Gallardo Squadra Corse. Cụm điều khiển trung tâm có các nút bấm lựa chọn giữa 3 chế độ lái khác nhau, bao gồm : Auto, Sport và Corsa. Lamborghini Gallardo LP560-4 sử dụng khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, có dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 560 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 540 Nm. “Siêu bò” chỉ mất 3,7 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Phiên bản Gallardo Squadra Corse được trang bị khối động cơ V10 có công suất lên đến 570 mã lực và chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Theo tiết lộ của chủ nhân, động cơ của “siêu bò” xuất hiện trong bài viết đã được độ lại nhằm mang đến những trải nghiệm lái phấn khích hơn. Video: Lamborghini Gallardo SE duy nhất tại Việt Nam.

Nguyên bản siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 sở hữu lớp sơn trắng kết hợp với sọc cờ Ý chạy dọc theo thân xe, tuy vậy, xe thường xuyên được chủ nhân cho “biến hình” với những lớp decal ấn tượng. Mới đây nhất, mẫu siêu xe độ “khủng” này lại tiếp tục khoác lên mình lớp áo mới mang phong cách chuyển màu trên thân xe đang “làm mưa làm gió” trên quy mô toàn cầu. Đã có không ít những mẫu xe đáng chú ý tại nước ta được “lột xác” với lớp decal mang phong cách chuyển màu như : McLaren 720S và 720S Spider, Lamborghini Aventador, BMW i8, BMW M4,… Lamborghini Gallardo LP560-4 độ khủng là cái tên mới nhất “bắt trend” với bộ áo đỏ-đen vô cùng cá tính, cụ thể, phần đầu xe được dán tông màu đỏ và dần bắt đầu chuyển sang màu đen từ khu vực cánh cửa cho đến phía sau xe. Kết hợp với những chi tiết được làm từ sợi carbon ở phần ngoại thất tạo cho “siêu bò” một cái nhìn mới mẻ cũng như nam tính hơn. Nhắc đến cái tên Lamborghini Gallardo, chắc chắn những người yêu xe trên toàn thế giới sẽ nhớ về một dòng xe cực kì thành công của thương hiệu siêu xe nước Ý. Trong suốt vòng đời 10 năm của mình, Lamborghini đã bàn giao đến tay khách hàng 14.022 chiếc Gallardo với nhiều phiên bản khác nhau. Để đánh dấu sự kết thúc của dòng xe Gallardo, cuối năm 2013, Lamborghini đã ra mắt phiên bản sản xuất giới hạn Gallardo Squadra Corse với vỏn vẹn chỉ 50 chiếc xuất xưởng. Trong số 50 xe Gallardo Squadra Corse trên thế giới, có đến 15 chiếc được sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ và tất cả đều được sơn màu vàng Giallo Midas đẹp mắt. Theo công bố từ Lamborghini, những chiếc Gallardo Squadra Corse chỉ được bán ra với 4 màu sơn chính là vàng Giallo Midas, trắng Bianco Monocerus, xám Grigio Thalasso và đỏ Rosso Mars. Có lẽ vì số lượng sản xuất khá ít ỏi, không ít những chủ nhân sở hữu Lamborghini Gallardo trên thế giới tìm đến phương pháp nâng cấp ngoại hình cho “siêu bò” của mình, điển hình nhất chính là chiếc Gallardo LP560-4 độ bodykit của phiên bản Squadra Corse trong bài viết. Lamborghini Gallardo LP560-4 là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của chiếc Gallardo thế hệ đầu tiên, phiên bản facelift này trình làng tại triển lãm Geneve Motor Show tháng 3/2008. So với thế hệ đầu tiên, Gallardo LP560-4 sở hữu thiết kế sắc sảo hơn khi hai hốc gió phía trước được vuốt nhọn, đuôi xe có tạo hình thanh thoát hơn, đi cùng với đó là khối động cơ V10 cải tiến có công suất tối đa ở mức 560 mã lực. Tuy vậy, với bộ bodykit của phiên bản Squadra Corse, xe trở nên ấn tượng hơn nhờ phần cản trước được thiết kế lại tập trung vào việc cải thiện yếu tố khí động học. Sự xuất hiện của líp gió trước bằng sợi carbon giúp gia tăng lực ép xuống một cách đáng kể cho phần đầu xe. Cụm đèn halogen phía trước được tích hợp dải LED ban ngày hình chữ “Y”, thay cho đèn halogen đơn thuần trên Gallardo thế hệ đầu tiên. Thân xe còn được trang bị thêm líp gió hông và ốp gương chiếu hậu bằng sợi carbon. Ở vị trí hốc bánh sau là dòng chữ “LP560-4”, trong đó “LP” là viết tắt của Longitudinale Posteriore, có nghĩa là động cơ đặt dọc ở phía sau trong tiếng Ý, “560” tượng trưng cho sức mạnh của khối động cơ V10 và con số “4” ám chỉ xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Để hoàn thiện gói nâng cấp ngoại thất của phiên bản Gallardo Squadra Corse, cản sau cũng được thay đổi với tạo hình sắc sảo hơn. Sự xuất hiện của chiếc cánh gió carbon to bản được bắt cố định vào đuôi xe giúp gia tăng lực ép xuống mặt đường gấp 3 lần so với chiếc cánh gió nhỏ trên chiếc Gallardo tiêu chuẩn, nắp động cơ nguyên bản cũng được thay thế bằng chi tiết có thiết kế hầm hố. Khác biệt với những nắp động cơ đóng/mở bằng thủy lực, xe được trang bị nắp máy đặc biệt khi có thể đóng/mở thông qua hai chiếc khóa. Bộ khuếch tán bên dưới được làm từ sợi carbon là chi tiết cuối cùng thuộc gói độ của phiên bản Gallardo Squadra Corse. Ở lần xuất hiện gần nhất, bộ mâm độ BC Forged EH172 đã được chủ nhân tháo ra, nhường chỗ cho bộ mâm Callisto sơn đen bóng thường thấy trên phiên bản Gallardo SE sản xuất giới hạn 250 xe toàn thế giới. Ẩn phía sau là cùm phanh Lamborghini sơn đỏ nổi bật và đĩa phanh bằng thép, trong khi đó Lamborghini trang bị cho phiên bản Gallardo Squadra Corse đĩa phanh carbon ceramic. Chưa hết, “siêu bò” này còn được chủ nhân nâng cấp hệ thống ống xả của thương hiệu Capristo với âm thanh đầy uy lực, đồng thời trọng tâm của thân xe cũng được hạ thấp xuống, gia tăng tính ổn định khi vận hành xe ở tốc độ cao. Tiến vào bên trong, xe sở hữu khoang lái phối hai màu đỏ-đen đầy thể thao, toàn bộ nội thất xe đều được bọc da Alcantara cao cấp và ốp sợi carbon. Cụ thể, các chi tiết như tay nắm cửa, vô-lăng, bảng đồng hồ, bệ tì tay hay phanh tay đều được ốp sợi carbon tương tự những chi tiết bên trong cabin của phiên bản Gallardo Squadra Corse. Vô-lăng xe có thiết kế 3 chấu đơn giản, tích hợp thêm lẫy chuyển số ở phía sau. Bảng táp-lô phía ghế phụ cũng có sự xuất hiện của dòng chữ “Squadra Corse” cùng lá cờ Ý thêu tay giống với chi tiết trên phiên bản “hàng hiếm”. Tuy nhiên, ghế ngồi trên chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 độ khủng này vẫn được giữ nguyên, khác biệt với ghế ngồi mang phong cách xe đua trên Gallardo Squadra Corse. Cụm điều khiển trung tâm có các nút bấm lựa chọn giữa 3 chế độ lái khác nhau, bao gồm : Auto, Sport và Corsa. Lamborghini Gallardo LP560-4 sử dụng khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, có dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 560 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 540 Nm. “Siêu bò” chỉ mất 3,7 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Phiên bản Gallardo Squadra Corse được trang bị khối động cơ V10 có công suất lên đến 570 mã lực và chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Theo tiết lộ của chủ nhân, động cơ của “siêu bò” xuất hiện trong bài viết đã được độ lại nhằm mang đến những trải nghiệm lái phấn khích hơn. Video: Lamborghini Gallardo SE duy nhất tại Việt Nam.