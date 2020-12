Lamborghini Aventador SVJ mui trần hơn 37 tỷ đồng tại Thái Lan

Dòng siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster chỉ được sản xuất giới hạn 800 xe trên toàn thế giới nhưng ước tính các đại gia Đông Nam Á đã thu gom được hơn 20 xe. Trong đó, Lào và Việt Nam mỗi nước có một chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster, phần còn lại chia đều cho các nước khác, trong đó, các nhà giàu Thái Lan ước tính sở hữu trên 4 chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Lamborghini Aventador SVJ mui trần đầu tiên ra mắt tại Thái Lan có màu sơn trắng, xe được nhập khẩu chính hãng và hiện đã được chủ nhân trang trí lại ngoại thất với logo với con số 63 ở hai bên hông và đầu xe. Trước đó, hãng siêu xe Ý tuyên bố tạo ra đúng 63 chiếc. Giá xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster đầu tiên tại Thái Lan từng khiến nhiều người "chóng mặt" khi lên đến 51 triệu Baht, tương đương 37,3 tỷ đồng, tức gấp 3 lần bán ra ở Mỹ. Còn mức giá bán khởi điểm trên siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Coupe chính hãng tại Thái Lan từ 48,98 triệu Baht (tương đương 35,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá này còn khá "rẻ" so với con số 60 tỷ đồng cho các siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster tại Việt Nam muốn lăn bánh với biển trắng. Xe có bộ mâm hợp kim 5 chấu kép siêu nhẹ hoàn thành màu tối với kẹp phanh màu vàng nổi bật và viền chụp mâm màu đỏ. Ở ngoại thất xe còn có nhiều chi tiết bằng carbon. Bên trong khoang lái có ghế ngồi bọc da Alcantara màu đen cùng các sọc màu vàng tạo điểm nhấn. Chiếc xe này sử dụng tay lái nghịch, thảm sàn với các hoạ tiết hình chữ Y màu vàng tương tự như các phiên bản hiệu suất cao trước đó. Nội thất của xe còn có không ít chi tiết bằng carbon. So với Lamborghini Aventador SVJ Coupe đã có 2 chiếc xuất hiện tại Việt Nam, phiên bản Aventador SVJ Roadster có sự khác biệt rõ ràng nhất chính là "mái nhà" bằng sợi carbon có thể tháo lắp dễ dàng bằng tay. Mui xe chia thành hai phần riêng biệt giống với xe Lamborghini Aventador SV Roadster tại Việt Nam. Mỗi chiếc mui của Lamborghini Aventador SVJ Roadster có trọng lượng khoảng 6 kg. Nếu cần bỏ mui, các khách hàng thao tác khá đơn giản chỉ cần ấn nút được đặt sẵn sau trần xe. Phần mui tháo ra sẽ được để ở khoang hành lý phía trước. Để đảm bảo người ngồi bên trong vẫn thoải mái khi mui xe được tháo bỏ, hãng siêu xe Ý trang bị thêm một cửa sổ nhỏ phía sau có thể nâng lên hoặc hạ xuống chỉ bằng 1 nút bấm. Giống như Lamborghini Aventador SVJ Coupe, Aventador SVJ Roadster cũng có hệ thống khí động học chủ động, hệ thống lái bánh sau, phanh gốm carbon và cuối cùng là hệ thống treo từ tính với thanh chống lật cứng hơn 50% so với "đàn anh" Lamborghini Aventador SV Roadster. Lamborghini Aventador SVJ Roadster đầu tiên đến Thái Lan vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Những trang bị ấn tượng này cho phép xe có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, chậm hơn 0,1 giây so với bản Coupe và 0-200 km/h trong 8,8 giây. Vận tốc tối đa của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần sẽ là 350 km/h Video: Chi tiết Aventador SVJ Roadster, siêun phẩm mui trần.

