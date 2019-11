Lamborghini Aventador độ Liberty Walk - Siêu phẩm dị biệt

Siêu phẩm Lamborghini Aventador trong bài viết là sản phẩm mới nhất của nhà độ lừng danh "Xứ Phù tang" Liberty Walk. Không làm các fan thất vọng, bản độ này đã mang tới diện mạo khác biệt tới từng chi tiết và được nhiều người so sánh với các kiệt tác nghệ thuật đương đại nhờ vẻ đẹp hoang dã nhưng vẫn hiện đại mà chiếc xe toát lên. Tông màu chủ đạo của chiếc Lamborghini Aventador độ Liberty Walk này là màu đỏ/đen huyền bí. Sự kết hợp kéo léo về màu sắc đã mang tới hiệu ứng về thị giác là không hề nhỏ. Toàn bộ body-kit của xe cũng được thay đổi so với nguyên bản, nó to, hầm hố và mạnh mẽ hơn rất nhiều với kiểu thiết kế gai góc và lộ đinh đặc biệt. Chưa hết, hộc bánh xe của Aventador cũng được các kỹ sư của Liberty Walk nới rộng và hạ thấp hơn so với tiêu chuẩn. Ở phía đuôi xe, nổi bật hơn cả là bộ cánh lướt gió to bản với kích thước lớn, cao chót vót vô cùng độc đáo và bắt mắt. Bên cạnh đó, để gia tăng đặc tính khí động học cho chiếc xe, Liberty Walk cũng không quên trang bị nhiều chi tiết bằng sợi carbon như ốp ngoài hộc bánh xe, khoang nội thất... Ngoài ra, với hệ thống treo khí nén mới, siêu phẩm Lamborghini Aventador độ Liberty Walk hứa hẹn còn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm trơn tru hơn thay vì thô cứng như thường thấy. Cùng với sự ra đời của mẫu siêu xe Lamborghini Aventador độ độc này, thương hiệu Liberty Walk còn cho ra mắt biến thể độ mới của mẫu xe "đàn em" Huracan cùng gói tuỳ chọn sợi carbon gia cố với giá lên tới 50.650 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) và gói treo khí nén thêm 9.500 USD (khoảng 230 triệu đồng).

