Kymco Like 125 EV giá rẻ chạy 199km/lần sạc, sắp về Việt Nam

Mới đây, Kymco vừa chính thức ra mắt mẫu xe máy điện Like 125 EV, phiên bản chạy điện của mẫu xe ga Like 125 hiện đang được bán ra tại Việt Nam. Theo công bố của hãng xe Đài Loan, Kymco Like 125 EV 2022 mới có khả năng đi được 199km sau mỗi lần sạc. Tương tự như Like 125 máy xăng, chiếc xe máy tay ga Kymco Like 125 EV chạy điện sẽ giữ nguyên thiết kế và kiểu dáng, nhưng có một số thay đổi nhằm thể hiện phiên bản chạy điện. Cụ thể xe sở hữu các chi tiết ốm màu xanh dương ở viền đèn pha, ốp viền đồng hồ, tay xách sau và ốp đuôi xe. Cụm đèn của xe dạng led hai tầng khá đẹp mắt, các chi tiết như đèn báo, khe hút gió... khá đẹp mắt. Kymco cho biết bản Like 125 EV có trọng lượng rất nhẹ chỉ 94 kg, giúp người dùng có thể dễ dàng dắt và sử dụng xe. Đồng hồ của xe là màn hình màu TFT có khả năng kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại. Kymco Like 125 EV giá rẻ sở hữu kích thước dài x rộng x cao nhỏ hơn so với phiên bản chạy xăng đang bán ra thị trường. Chiều cao của xe khá thấp (ở mức 790 mm) phù hợp với phụ nữ Việt Nam. Phụ trách vận hành xe là mô-tơ điện công suất 3.200W, tương đương 4,3 mã lực. Cung cấp năng lượng vận hành mô-tơ là bộ pin công nghệ Ionex, có khả năng sạc nhanh chỉ trong một giờ. Chiếc Like 125 EV có khả năng chứa đến 5 bộ pin, giúp xe có khả năng di chuyển tối đa 199 km, mỗi bộ pin này có số lần sạc tối đa 1.000 lần. Sự đổi mới lớn nhất của Kymco Like 125 EV so với các đối thủ cùng phân khúc là hệ thống sạc pin có tên Ionex . Hệ thống có trạng thái “không bao giờ chờ đợi” (để sạc) và nó cung cấp nhiều tùy chọn sạc giúp có thể trao đổi pin trống trong vài giây.Giá xe Kymco Like 125 EV tại thị trường Châu Âu có mức khoảng 1.200 EUR (tương đương 30,9 triệu đồng). Có thể nói giá xe Kymco Like 125 EV ở mức khá dễ chịu, giúp khách hàng ở nhiều thị trường dễ dàng tiếp cận hơn với sản phẩm này. Nếu được bán ra tại Việt Nam, Kymco Like 125 EV sẽ cạnh tranh với các đối thủ như VinFast Klara, Pega NewTech và nhiều mẫu xe Yadea. Video: Giới thiệu xe ga Kymco Like 125 EV giá rẻ chạy 199km/lần sạc.

